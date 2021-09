La mauvaise forme de Wasteful Leicester se poursuit alors qu’ils subissent une défaite surprise au Legia Varsovie en Ligue Europa

in

Les difficultés de Leicester se sont poursuivies alors qu’ils ont été battus 1-0 par le Legia Varsovie en Ligue Europa.

La frappe de Mahir Emreli a été tout ce qui a séparé les deux équipes en Pologne lors d’une nuit où les Foxes se sont rendus coupables d’avoir gâché un certain nombre de bonnes occasions.

La frappe à la 35e minute s’est avérée gagnante

Leicester pensera qu’ils auraient dû tirer quelque chose du match

Ayoze Perez n’a pas réussi à profiter d’un mauvais gardien de Cezary Miszta alors qu’un corner de la droite a rebondi sur l’attaquant et est revenu dans la main de Miszta.

Patson Daka a volé large sur le tronçon, tandis que Perez a éraflé le ballon avec sa cheville gauche juste avant la mi-temps.

Jannik Vestergaard a eu une tête à bout portant empêché d’une manière ou d’une autre tandis que Daka n’a pas réussi à sortir le ballon de ses pieds après avoir contrôlé une passe en boucle.

James Maddison a eu une chance de marquer un point en retard, mais ce n’était pas le cas. L’équipe de Brendan Rodgers n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches.

La pression sur Rodgers augmente

