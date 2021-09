La mauvaise habitude que beaucoup continuent d’avoir et qui fait le bonheur des cybercriminels | La technologie

in

La plupart des gens admettent qu’ils réutilisent le même mot de passe pour plusieurs services.

Surfer sur Internet n’est pas pour les enfants, et nous devons protéger nos identifiants de service et d’application afin qu’ils ne puissent pas être utilisés contre nous, que ce soit pour usurper notre identité ou même pour vider notre compte bancaire.

Pour que personne n’accède à nos comptes et applications, nous avons généralement besoin d’un e-mail et d’un mot de passe, mais en raison du grand nombre d’applications et de services que nous avons sur les réseaux, de nombreuses personnes ont tendance à réutiliser le même mot de passe dans de nombreux autres services. Cela entraînerait que si nos informations d’identification dans un service sont exposées, affecterait également le reste.

C’est pourquoi vous pouvez choisir d’installer un gestionnaire de mots de passe ou essayer de rendre complètement différents les mots de passe des dizaines de services que vous utilisez, ce qui n’est pas toujours possible, comme l’atteste une récente enquête réalisée par PCMag.

Dans l’enquête menée auprès de 1041 citoyens américains de plus de 17 ans, il a été découvert que 25% d’entre eux utilisent “parfois” le même mot de passe dans divers services, 24% le font dans la plupart des cas. tandis que 21% disent qu’ils utilisent le même mot de passe pour tout.

Une autre question concernait comment ils stockent leurs mots de passe, et curieusement, la méthode la plus courante est de les mémoriser, ce qui peut parfois conduire à des oublis occasionnels, il peut donc être conseillé d’utiliser des gestionnaires de mots de passe avancés comme le font beaucoup de personnes interrogées.

Quoi qu’il en soit, 36% utilisent la méthode classique de les écrire sur papier, tandis que 24% les notent sur un appareil électronique tel qu’une application de notes. En ce qui concerne combien de fois vos mots de passe changent, 26% admettent pratiquement jamais, alors que 23% les changent généralement dans les trois premiers mois après utilisation.

De toutes les personnes interrogées, plus de la moitié, en particulier 54%, ont admis avoir été victime d’un certain type de crime comme la fraude par carte de crédit, les logiciels malveillants, l’usurpation d’identité ou même avoir été victime d’une attaque de phishing. Enfin, 53 % ont déclaré qu’ils utilisaient un certain type de logiciel antivirus.

Cela montre que de nombreuses personnes ne prennent toujours pas les précautions de sécurité appropriées sur Internet lors de l’utilisation d’un mot de passe, ce qui pourrait entraîner des problèmes à l’avenir.