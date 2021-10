La mauvaise presse des pinèdes en Espagne : un mythe social

14/10/2021 à 16h02 CEST

Par : Luis Alfonso Gil Sánchez, professeur d’université au Département des systèmes et des ressources naturelles, Université polytechnique de Madrid (UPM)

Il est bien connu que les pins sont issus de repeuplements franquistes, qui ont déplacé la végétation d’origine, qui sont allochtones, qui acidifient les sols, qui selon l’endroit où ils sont envahissants, qui favorisent les feux de forêt. Dans aucun pays d’Europe un genre du règne végétal n’a été attaqué aussi impitoyablement, à l’exception de l’eucalyptus.

J’ai reçu des déclarations comme celles-ci en tant qu’étudiant en biologie, entre 1973-76, en botanique, géographie physique ou phytosociologie, principalement enseignées par des pharmaciens. Il a été expliqué que les forêts de pins, à l’exception de celles de haute montagne, étaient l’œuvre des ingénieurs forestiers. En tant qu’étudiant immature ouvert à toute nouveauté J’ai accepté cette déclaration comme la vérité absolue, vu le prestige et l’excellence pédagogique de ses émetteurs.

Ma vocation entomologique a muté le monde des arbres. Mon temps à l’École des ingénieurs forestiers a également influencé, où j’ai commencé à douter des opinions précédentes. Dans ses mémoires, José Antonio Valverde, le biologiste promoteur de Doñana, souligne que la foresterie du professeur de l’École de Montes González Vázquez lui a appris «ce qu’étaient les forêts ibériques et où étaient & rdquor ;. Le livre m’a enthousiasmé et m’a donné la première vision écologique de l’Espagne.

Pendant 45 ans dans le monde scientifique, où j’ai plongé dans la science et l’histoire forestières, Je n’ai jamais trouvé de justification aux déclarations faites à des milliers d’étudiants en biologie, écoles de sciences de l’environnement ou d’agronomie. Opinions transférées aux lycéens et aux écologistes. Et là, ils continuent, bien que dans les classes universitaires d’aujourd’hui, ils soient nuancés. Le développement de la paléobotanique a montré l’erreur de nier la présence naturelle et extensive de nos pinèdes.

Allusions aux pins et aux paysages escarpés

Pourquoi oublier votre spontanéité ? La cause est son extinction locale et régionale depuis l’Antiquité. Le botaniste grec Théophraste (IIIe-IVe siècles av. J.-C.) raconte que le charbon provenait des pins, précisant leurs noms en grec (pitys et peuke). L’historien grec Plutarque (Ier-IIe siècles après J.-C.) mentionne une autre utilisation : et de la résine, sans eux les bateaux ne seraient pas utilisables dans l’eau & rdquor ;.

Le naturaliste Pline l’Ancien (Ier siècle après J. thé). Saint Isidore de Séville commente : « Il y a un pin que les Grecs appellent pítys et un autre qu’ils appellent peúke, que nous appelons épicéa car il distille de la résine (pix, picis) & rdquor ;. Picea apparaît dans notre Juridiction dans la loi sur ceux qui brûlent les forêts.

Au XIXe siècle, le botaniste Boutelou (1806), l’ingénieur forestier Pascual (1859-1861) et l’archiduc Luis Salvador d’Autriche commentent l’infinité de pins coupés à Cuenca ou aux Baléares pour les forges.

L’Espagne étant le deuxième pays montagneux d’Europe, notre territoire regorge de pentes abruptes, formant des sols peu évolués et rustiques, inadaptés aux espèces exigeantes, et de vastes plaines abondent.

Steep est un mot roman avec un préfixe en- (latin in-) plus un dérivé de pin (pinus), dans sa forme collective, pinède (pinetum). Lorsque les premiers dictionnaires espagnols (Covarrubias, 1611) ont été écrits, les montagnes étaient sans pins. Selon le RAE, le mot raide (incliné) vient de raide, lorsque raide, dans son sens morphologique, se réfère à la bonne qualité de l’arbre. Il est curieux que, pour le RAE, raide dérive de raide, puisqu’ils impliquent le contraire : droit (pour raide) et raide (pour raide).

Des noms de lieux qui révèlent leur présence

La présence de forêts de pins est appuyée par une toponymie qui occulte son passé. A Valsaín (Ségovie), la pinède est enregistrée par palynologie à partir de 1 250 mètres et soutient que Vallis sapinorum (origine latine du nom) vaut « Vallée des pins pour la construction & rdquor ;, comme l’explique l’architecte romain Vitruve (1er siècle av. J.-C.).

Le docteur Andrés Laguna (1555) fait allusion au sapinus de Valsaín. Dans un autre passage de ses annotations à Dioscoride, il dit : « Le pin et l’épicéa diffèrent l’un de l’autre, comme le légitime et le bâtard ; car certainement l’épicéa ne ressemble à rien d’autre qu’à un pin bâtard & rdquor;. Sapin dérive de sapinus, comme El Sapero, une forêt de Campo de Caso (Asturies). Ou le vieux Sisapo (Almadén) qui vient de Siccus sapinus (pin sec).

Peguera ou Peguerinos dérivent d’un four à poisson, bâton. Il apparaît à Jaén, Barcelone (Rasos de Peguera), Valladolid, León, Cadix, Lérida, Huesca et Gran Canaria (Llanos de la Pez). En catalan, le calfeutrage est espalmar, d’où Espalmador est le lieu d’utilisation du calfeutrage.

Ibiza (Iboshim, Ebysos), a été fondée par les Phéniciens et signifie îles des pins. Pithyousas (abondant en pins), était un nom donné par les Phocéens, traduisant le nom phénicien.

Pour Azkue (1905) ler signifie pin dans les vallées de Salazar et Roncal (Navarre). Cerler (Huesca) est une forêt de pins. Narbarte (1968) précise que ler et lerrondo se réfèrent à la pinède et que la racine est dans : Lemona (forêt de pins sur la colline), Leranoz (forêt de pins froids), Lerate (passage entre les pins), Lerga (place des pins ), Lerki (résine ), Letamendia, Lete, Letona, Leturia ou Leturiaga. Alvar (1956-57) dérive Lérez (Pontevedra) d’une base préromaine (ler), avec un suffixe locatif, qui équivaut à la pinède romane.

Les Canaries étaient peuplées de Berbères, comme Gredos. Le pic du Teide (Tenerife) ou le fleuve Tiétar (Ávila) signifient forêt de pins : dans le Rif (Maroc), le pin est aujourd’hui retranscrit en taida, teida ou zayda.

Pauvres pins, nos ancêtres les ont éliminés et aujourd’hui nous les dénonçons comme inadaptés et envahissants.

Article de référence : https://theconversation.com/la-mala-prensa-de-los-pinares-en-espana-un-mito-del-ideario-social-116762