La mauvaise répartition du Sénat bloque le projet de loi Build Back Better – pas seulement Manchin

Dimanche, le sénateur Joe Manchin (D-WV) semblait prêt à supprimer le Build Back Better Act, un paquet législatif finançant la garde d’enfants, l’éducation de la petite enfance, les soins de santé, l’énergie propre et les crédits d’impôt pour les parents, qui est l’un des présidents Les principales priorités législatives de Joe Biden.

Il est possible, comme le note mon collègue Andrew Prokop, de lire la récente dénonciation du projet de loi par Manchin comme un simple effort pour forcer des concessions sévères à d’autres démocrates.

Indépendamment de la façon dont les commentaires de Manchin sur Build Back Better devraient être lus (il a déclaré à Fox News que « c’est un non – sur cette législation »), la seule raison pour laquelle l’opinion de Manchin sur la législation est importante est que le Sénat des États-Unis est un accident de train mal réparti qui donne à chaque résident du Wyoming plus de 68 fois plus de représentation que chaque résident de la Californie.

Parce que les petits États ont tendance à être plus blancs et plus conservateurs que les grands États, la conception constitutionnelle du Sénat, qui donne à chaque État deux sénateurs quelle que soit sa population, offre aux républicains un énorme avantage dans la lutte pour le contrôle du Sénat. En effet, si le Sénat pouvait être décrit à juste titre comme une institution démocratique, les démocrates contrôleraient plus de 56 ou 57 sièges, plutôt que de ne détenir que 50 sièges au Sénat.

La « moitié » démocrate du Sénat représente 186 902 361 individus. Pendant ce temps, la « moitié » républicaine ne représente que 143 857 375 personnes, soit un écart de 43 044 986. Cela signifie que les démocrates représentent près de 57 % de la population, mais ne contrôlent que la moitié des sièges du Sénat.

J’ai dérivé ce nombre en utilisant les chiffres de population du United States Census Bureau à partir du recensement de 2020. Dans chaque État où les deux sénateurs appartiennent au même parti, j’ai attribué la totalité de la population de l’État à ce parti. Dans les États avec des délégations divisées, j’ai alloué la moitié de la population de l’État à chaque parti. (J’ai codé Sens. Bernie Sanders (I-VT) et Angus King (I-ME) en tant que démocrates. Bien que tous deux s’identifient comme indépendants, ils caucus avec le Parti démocrate.)

Vous pouvez vérifier mon travail en utilisant cette feuille de calcul. Notamment, l’écart de population semble se creuser. Lorsque j’ai calculé cet écart à l’aide des estimations de la population du recensement de 2019, j’ai découvert que les sénateurs démocrates représentaient 41 549 808 personnes de plus que les républicains.

Il convient de souligner à quel point les républicains tirent avantage de la mauvaise répartition du Sénat. Dans les 25 États les plus peuplés, les sénateurs démocrates détiennent une majorité de 29 à 21 sièges. Les républicains, quant à eux, ont une majorité identique de 29-21 dans les 25 États les moins peuplés.

Les 25 États les plus peuplés contiennent près de 84 % de la population totale des 50 États. Ainsi, 16 % du pays contrôlent la moitié des sièges au Sénat des États-Unis (et cela ne tient pas compte du fait que Washington, DC, Porto Rico et plusieurs autres territoires américains n’ont aucune représentation réelle au Congrès).

Certes, les démocrates auraient une main plus forte au Sénat actuel s’ils n’avaient pas perdu des courses gagnables dans des endroits comme la Caroline du Nord et le Maine, mais des pertes inattendues et des candidats plus faibles que prévu font partie intégrante de tout système démocratique. La mauvaise répartition du Sénat oblige les démocrates à organiser un match parfait sur plusieurs cycles électoraux s’ils veulent avoir la chance de mettre en œuvre leur programme législatif. Les républicains, quant à eux, peuvent faire échouer les élections qu’ils étaient censés gagner et toujours se retrouver avec suffisamment de voix pour bloquer la législation.

Il est difficile d’exagérer à quel point la mauvaise répartition du Sénat a causé des dommages à la démocratie américaine. Pendant une grande partie de l’ère d’avant la guerre de Sécession, les États esclavagistes comptaient sur leur représentation disproportionnée au Sénat pour contrecarrer la législation anti-esclavagiste. À partir de l’administration Lincoln, les républicains ont admis plusieurs territoires sous-peuplés en tant qu’États afin de maximiser leurs chances de remporter le Sénat.

Pourtant, alors que le soutien de Lincoln aux États du GOP peu peuplés pourrait être justifiable comme effort pour empêcher les sympathisants confédérés de capturer le Sénat, les politiques d’État du Parti républicain se sont rapidement transformées en une prise de pouvoir purement partisane. La raison pour laquelle il y a deux Dakotas, par exemple, est que les républicains ont divisé le territoire des Dakotas en 1888 afin qu’ils reçoivent quatre sénateurs au lieu de deux seulement.

Aujourd’hui, si le vote de chaque Américain comptait de manière égale lors des élections sénatoriales, le Sénat aurait presque certainement les voix pour adopter un projet de loi Reconstruire mieux, similaire à celui qui a déjà été adopté par la Chambre. Les projets de loi sur le droit de vote multiple qui ont été adoptés par la Chambre seraient également très probablement une loi. DC serait probablement un état.

Pendant ce temps, la Cour suprême ne serait presque certainement pas contrôlée par des candidats républicains de droite et pourrait très bien avoir une majorité démocrate. Les trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump à la Cour, les juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett ont été nommés par un président qui a perdu le vote populaire et confirmé par un bloc de sénateurs représentant moins de la moitié du pays.

Le peuple américain a élu Biden avec une marge confortable en 2020, et ils ont également voté pour lui donner une majorité au Sénat suffisamment large pour adopter son programme. Cet agenda est maintenant dans les cordes, non pas parce que le peuple américain a voté contre, mais parce que les résultats des élections sénatoriales ressemblent peu à la volonté du peuple.