La mauvaise réponse à la bonne question

Comme indiqué par MeitY, des instruments juridiques pour le blocage de contenu existent déjà en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information pour des sites Web et des domaines spécifiques. (Image représentative)

Par Rohin Garg

Le 10 août 2021, la commission permanente des affaires intérieures a réitéré sa position sur les VPN dans son 233e rapport sur les « mesures prises par le gouvernement sur les recommandations/observations contenues dans son 230e rapport sur les « atrocités et crimes contre les femmes et les enfants ».

Dans le 230e rapport, le comité avait déclaré que les VPN permettent à leurs utilisateurs de contourner les murs de sécurité et permettent aux criminels de conserver un sentiment d’anonymat, ces VPN doivent donc être bloqués de manière permanente. Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) a déclaré qu’il ne pouvait bloquer de tels VPN qu’après avoir reçu une demande et la satisfaction des motifs en vertu de l’article 69A de la loi de 2020 sur les technologies de l’information.

Cependant, le comité permanent a trouvé cette réponse incomplète et, dans le 233e rapport, a donc demandé au ministère de l’Intérieur (MHA) de demander à MeitY quelles mesures il avait prises concernant le blocage des VPN. Alors, où cela laisse-t-il les utilisateurs de VPN indiens ?

Pour commencer, il peut être utile de comprendre pourquoi les VPN sont utilisés et quels services ils fournissent. Par exemple, les VPN sont de plus en plus utilisés par les entreprises et les agences gouvernementales pour sécuriser les informations confidentielles en ligne. De nombreuses organisations utilisent des VPN de réseau local non seulement pour fournir un canal sécurisé pour le stockage et le partage d’informations, mais également pour fournir un accès à distance aux ressources du réseau pour leurs employés.

Pour ces raisons, l’utilisation des VPN professionnels a augmenté, notamment en raison de la transition vers la numérisation induite par Covid-19 : « Parmi les personnes interrogées, près de 70 % des employés ont déclaré que leurs entreprises avaient étendu l’utilisation des VPN professionnels avec 29 % des organisations utilisant un VPN. pour la première fois.” La réponse de l’industrie aux reportages des médias sur l’interdiction proposée des VPN a illustré ces préoccupations, les entreprises affirmant qu’une telle décision serait « contre-productive », car les organisations utilisant des protocoles de travail à domicile utilisent des VPN pour fonctionner à distance.

Ces réalités ont également été reconnues par le gouvernement, comme en témoignent les mesures prises pour encourager les protocoles de travail à domicile dans le secteur informatique – le 5 novembre 2020, le ministère des Communications a annoncé de nouvelles lignes directrices pour les autres fournisseurs de services (OSP) en l’industrie informatique, qui a permis aux OSP d’utiliser des VPN pour intégrer des réseaux d’appels, et a sanctionné l’utilisation de VPN privés. De tels événements illustrent la nécessité des VPN pour l’activité économique moderne.

Au cours de l’exercice 21, 59 % des adultes indiens ont été victimes d’un cybercrime. L’augmentation de la cybercriminalité et de la fraude en ligne a rendu la sécurité des données importante pour les individus, en particulier dans les cas d’accès aux réseaux publics dans les aéroports ou les restaurants. En conséquence, beaucoup ont recours à des VPN pour sécuriser leurs informations. Au cours des six premiers mois de 2021, l’Inde a enregistré 348,7 millions d’installations VPN, soit une croissance annuelle de 671 %.

Il faut noter ici que les VPN ne sont pas complètement sécurisés. De nombreux VPN privés déploient des protocoles de cryptage qui ne sont pas impénétrables. De plus, même si le protocole déployé est sûr, les VPN privés (en particulier la plupart des VPN « gratuits ») peuvent toujours collecter eux-mêmes vos informations. Cependant, certaines options relativement sécurisées existent et les utilisateurs peuvent également configurer leurs propres réseaux VPN pour assurer une plus grande sécurité. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant de voir une augmentation de l’utilisation du VPN.

Les VPN aident à sécuriser les droits numériques en vertu de la Constitution indienne, en particulier pour les journalistes, les dénonciateurs et les militants. Alors que les VPN standard peuvent ne pas fournir le niveau de sécurité nécessaire pour assurer leur sécurité, les VPN cryptés AES ou PGP peuvent leur fournir une couverture de sécurité solide. L’utilisation d’outils tels que les VPN en tant que technologies de protection de la vie privée qui mettent souvent en œuvre des protocoles de chiffrement relève clairement de la protection du droit fondamental à la vie privée énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Puttaswamy.

Enfin, il existe de plus en plus de cas où les FAI continuent de discriminer certains types de contenu Internet et de les bloquer en toute impunité. Ces cas sont conformes aux observations d’une étude plus large publiée par le Center for Internet and Society publiée en janvier 2020 ; la recherche a révélé que les listes de blocage des sites Web des FAI agréés à travers l’Inde sont largement incohérentes, ce qui suggère qu’un modèle plus large dans lequel les fournisseurs d’accès Internet ne se conforment pas aux ordonnances de blocage ou bloquent arbitrairement les sites Web sans ordonnances légales.

Étant donné que le département des communications n’a pas encore mis en œuvre les recommandations du Trai sur l’application de la neutralité du net, les VPN sont essentiels dans la lutte pour la neutralité du net car ils permettent aux utilisateurs de contourner le blocage arbitraire des sites Web par les FAI sans aucune base légale. Comme indiqué par MeitY, des instruments juridiques pour le blocage de contenu existent déjà en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information pour des sites Web et des domaines spécifiques.

En ce qui concerne les demandes d’informations sur les utilisateurs, il existe des mécanismes dans le cadre des processus du Traité d’entraide judiciaire ainsi que des dispositions du Code de procédure pénale qui sont souvent utilisées par les services de police. Ainsi, la nécessité d’une proposition aussi extrême doit elle-même être remise en question. Dans cette mesure, on espère que le MHA mènera des consultations avec les criminologues, les technologues, l’industrie et les organisations de la société civile avant de mettre en œuvre des interdictions susceptibles de restreindre excessivement les droits numériques de millions d’Indiens. Faire d’Internet un endroit plus sûr pour les femmes et les enfants est une tâche d’une importance primordiale dans l’Inde moderne et numérique. Cependant, la solution à ces problèmes ne doit pas entraîner un coût disproportionné pour la liberté et la vie privée des individus.

Conseil en politiques (réglementation et protection sociale), Internet Freedom Foundation

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.