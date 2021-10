La mauvaise respiration est l’une des raisons de nombreux maux de dos

10/04/2021 à 08:00 CEST

Nous vivons avec lui mal de dos. Son origine est dans une mauvaise posture, dans un effort pour prendre du poids, dans le manque d’exercice, dans des pathologies de la colonne vertébrale ou dans des pathologies telles que l’arthrite ou l’ostéoporose.

Mais ces malaises, très douloureux voire invalidants, peuvent avoir une autre origine : la façon dont nous respirons.

Le Dr José Francisco Lizón, traumatologue de la colonne vertébrale et membre de la SECOT (Société Espagnole de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie) explique qu’« il y a des problèmes de dos qui font que vous respirez mal, donc vous ne distendez pas bien votre abdomen parce que ça fait mal. Mais ça se passe aussi dans l’autre sens, si on respire mal on affecte les muscles lombaires ou dorsaux ».

L’origine principale de ces maux de dos causés par la respiration est la diaphragme. Ce muscle qui sépare le thorax de l’abdomen participe non seulement à la respiration mais aussi à la stabilisation de la colonne vertébrale.

Et il est relié à l’avant avec les dernières côtes du thorax et à l’arrière avec la colonne vertébrale. Plus précisément, avec les vertèbres L1, L2 et L3.

Lorsque nous respirons, le diaphragme descend pour laisser place à l’expansion du poumons, et s’élève à nouveau lorsque nous libérons l’air. Et c’est à ce stade que les problèmes apparaissent.

Idéalement, quand on respire on le fait complètement, c’est-à-dire en se remplissant d’air de la région abdominale “et que la respiration ne s’arrête pas là, mais se complète par la respiration thoracique”, explique le médecin. Mais nous ne le faisons pas toujours.

“Personne n’est conscient de la façon dont vous respirez, c’est une question automatique, et personne n’est conscient du type de respiration que vous avez.”

Respiration abdominale = douleur au bas du dos

“Lorsque nous respirons, nous augmentons l’abdomen, le diaphragme pousse les viscères en augmentant la pression abdominale, ce qui provoque un déplacement du centre de gravité et par conséquent une augmentation de la lordose, de la surcharge des disques et des articulations des vertèbres”, explique le docteur Lizón.

Pour cette raison, “les personnes qui respirent par l’abdomen et ne parviennent pas à bien élargir le thorax finissent par avoir des douleurs lombaires”.

Cette façon de remplir notre corps d’air est très fréquent chez les personnes en surpoids ou obèses, avec une distension abdominale.

Ce sont généralement des patients qui ont peu de tonus musculaire dans la région abdominale et ont donc tendance à gonfler l’intestin lorsqu’ils respirent.

Respiration thoracique = douleur dans le dos

Devant ces patients se trouvent ceux dont la respiration se limite à coffre.

C’est une «respiration thoracique très superficielle, et c’est le contraire qui se produit, c’est bien sûr bien dilater les poumons, tirer les muscles dorsaux, provoquant des douleurs dans cette zone du dos », détaille le traumatologue.

Qu’est-ce qui cause la respiration thoracique? Eh bien, c’est très courant dans les situations stressantes, qui nous font avoir des respirations très courtes, qui n’atteignent pas la partie abdominale.

Est-ce que je respire correctement ?

Comme l’explique le Dr Lizón, ce type de mal de dos « est très sous-diagnostiqué. Les gens ne savent pas comment ils respirent Et à moins que vous ne trouviez quelqu’un qui a le sujet de la respiration très en tête, le problème passera complètement inaperçu. Sauf si un médecin vérifie vos habitudes respiratoires.

Et le problème est que les maux de dos ne disparaîtront pas tant que vous ne commencerez pas à respirer correctement et, aussi, à travailler vos muscles. “Si ce n’est pas fait, vous n’attaquez pas la cause de la douleur.”

Alors, quelle est la meilleure façon de savoir comment nous respirons et donc de savoir comment le faire correctement ?

«Pour le savoir, il faut mettre une main sur la poitrine et l’autre sur le ventre. Nous respirons 6 fois, les trois premières sont dédiées au gonflement de la zone abdominale, et nous verrons comment cette main se lève », détaille le traumatologue.

«Les 3 prochaines fois, nous nous consacrerons au remplissage de la partie supérieure du cage thoracique«, Et la main qui s’y trouve indiquera qu’en effet, la zone thoracique se remplit également.

Bref, prendre conscience de notre façon de travailler peut nous éviter bien des maux de dos.