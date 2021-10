La mauvaise romance de Venom : Let There Be Carnage

Il y a douze ans ce mois-ci, la chanteuse, compositrice et actrice italo-américaine Stefani Joanne Angelina Germanotta nous a fait une ballade sur le frisson érotique et la douleur vampirique d’aimer quelqu’un qui est terrible pour votre existence. Doublement terrible si cette personne est aussi votre meilleur ami.

« Je veux ton horreur. Je veux votre conception. “Parce que tu es un criminel tant que tu es à moi”, a-t-elle chanté sur son tube n ° 1 “Bad Romance”, qui canalise Hitchcock quelques mesures plus tard. «Je veux ton psychopathe, ton shtick de vertige. Je te veux dans ma lunette arrière, bébé, tu es malade.

Il n’est pas précisé si Germanotta chantonnait à propos d’un symbiote extraterrestre. Mais après avoir regardé Venom: Let There Be Carnage, je suis convaincu qu’elle aurait dû l’être.

Réalisé par Andy Serkis, Venom: Let There Be Carnage – officieusement connu sous le nom de Venom 2 – est la suite crasseuse de l’histoire à succès de 850 millions de dollars de 2018 d’un homme nommé Eddie Brock qui rencontre et est subsumé par une forme de vie extraterrestre qui change de forme. Cet extraterrestre, le titulaire Venom, est plus parasite qu’être et ne peut pas exister par lui-même; il doit se lier à un humain pour continuer à vivre. Mais quand il rencontre Eddie, qui est joué par Tom Hardy, la survie de Venom devient moins une question d’utilité que de se plier à l’attachement émotionnel. C’est une histoire d’amour.

Avec cet ensemble de fondations, la suite de Serkis se penche davantage sur la dynamique Eddie-and-Venom, nous montrant la vie au-delà de la phase de lune de miel des liens extraterrestres-humains. Le monde d’Eddie n’est pas assez ouvert d’esprit pour accepter un couple humain-symbiote totalement consensuel. Craignant l’exclusion et même l’emprisonnement, Eddie et Venom se retirent dans le placard métaphorique. Eddie prétend que Venom n’existe pas, mettant à rude épreuve leur relation lorsque les désirs et les besoins de Venom – la chair humaine et, inexplicablement, le chocolat – deviennent trop effrayants pour être ignorés. Cela a un impact émotionnel sur Eddie et Venom.

Peut-être que cela vient juste avec le travail. Peut-être que vous ne pouvez pas sauver le monde si vous avez des priorités concurrentes ; Wonder Woman, Captain America et Iron Man ont tous fait valoir ce point. Peut-être que les super-héros sont destinés à vivre des vies solitaires. Mais Venom 2 ose se demander ce qui se passerait si les super-héros n’avaient pas à être aussi seuls. C’est peut-être comme Germanotta l’a chanté, une mauvaise romance destinée – mais c’est quand même une romance.

Venom 2 concerne la chance de trouver votre âme sœur – et les concessions mutuelles de relations à long terme

Eddie <3 Venom 4-ever. Avec l'aimable autorisation de Sony Pictures

Serkis met Venom 2 à un rythme balistique – à tel point que je pense que la durée d’exécution de 90 minutes est généreuse. Il n’y a pas d’exposition, pas de construction du monde, pas de long discours de méchant sur les motivations. C’est juste Venom à grande vitesse, via un complot sur un tueur en série qui est accidentellement imprégné d’une variante du symbiote.

À première vue, Venom 2 est un film de super-héros sans fioritures et rock-and-roll qui se balance sans vergogne pour les clôtures lorsqu’il s’agit de camper et de fromager. Pourtant, sous ces éléments, il s’agit étrangement de trouver l’amour et l’intimité des relations, en s’appuyant sur le noyau rom-com du premier film.

Nous rattrapons Eddie et Venom vivant toujours dans un appartement d’une chambre (ne me citez pas là-dessus, car cela pourrait être un très grand studio) à San Francisco. Eddie est revenu au journalisme imprimé après un passage à faire des reportages vidéo viraux indépendants dans le film précédent. Je suppose que dans la réalité de Venom, le journalisme écrit prospère. Autre bizarrerie dans ce monde : les journalistes de la presse écrite ne semblent pas avoir de rédacteurs en chef, et ne répondent qu’à eux-mêmes.

Un tueur en série présumé nommé Cletus Kasady contacte Eddie et demande un entretien individuel. Joué par Woody Harrelson, Kasady est fou et maniaque. Ceci est télégraphié au public parce qu’il parle parfois en haïkus; on apprend aussi qu’il a raconté à Eddie qu’il avait étouffé sa grand-mère et électrocuté sa mère dans une baignoire quand il était enfant. Étant donné qu’Eddie cache Venom du monde extérieur, Kasady ne se rend pas compte que son interview en tête-à-tête – la conquête de la gloire de Kasady et la chance de se livrer à son engouement pour Eddie – est une rencontre en équipe avec un hyper-intelligent et hypersensible symbiote extraterrestre.

Avec les prouesses de Venom, Eddie et Venom trouvent le cimetière de Kasady et Eddie devient méga-célèbre. Cependant, leur succès conduit à un conflit émotionnel.

Apparemment, Venom peut profiter des avantages de son succès collaboratif avec celui d’Eddie, mais il a besoin de plus que de simples signatures et de jolis téléviseurs pour rester en vie. Venom a besoin de manger du cerveau humain pour maintenir son métabolisme intergalactique. Eddie ne peut pas lui en donner et ne lui permet que de la cervelle de poulet (attachée à des poulets vivants), dont Venom se moque.

Et même si la star du journalisme d’Eddie monte, il ne peut pas se rendre assez désirable pour son ancienne flamme Anne (reprise dans Let There Be Carnage de Michelle Williams, qui reprend également sa perruque du premier film). Elle est la seule personne au monde qui comprend Eddie et sa relation avec Venom, et malheureusement, elle est passée, du moins en théorie, fiancée à son fidèle petit ami, le Dr Dan (Reid Scott). Elle sait très bien qu’Eddie n’a pas beaucoup de place pour elle dans sa vie.

Leur affrontement pour résoudre l’affaire Kasady et Anne n’est qu’un symptôme d’un problème plus grave entre Eddie et Venom. Aucun ne peut répondre aux besoins de l’autre. Eddie ne parle pas dans la langue d’amour de Venom des medullas oblongata fraîches. Venom ne peut pas comprendre les limites de l’humanité d’Eddie ou pourquoi il choisit de se rétrécir en vivant comme un journaliste de tabloïd au lieu de vivre comme un dieu. Parce que les deux se comprennent si bien, Eddie sait qu’il peut blesser Venom en lui disant qu’il n’est qu’un parasite perdant d’un monde différent, et Venom sait qu’il peut blesser Eddie en détruisant les biens qu’Eddie a finalement gagnés.

Alors que la transformation de Kasady en le symbiote mutant Carnage fait de lui le méchant titulaire du film, le vrai méchant de Venom 2 est les retombées entre Eddie et Venom. Apprendre à s’aimer est plus important pour Eddie et Venom que de vaincre l’ennemi prescrit.

En explorant cette étrange romance, Serkis et Venom 2 puisent dans un territoire émotionnel rarement exploré par les films de super-héros, quel que soit le studio. Alors que les super-héros ont souvent des petites amies (ou des petites amies implicites) et des petits amis, ces autres personnes importantes se sentent rarement comme des accessoires. Ce sont souvent des personnages plats, ce qui rend leurs relations creuses.

Parce qu’un film de super-héros se concentre généralement sur une menace mondiale et sur ce que les héros doivent faire pour la contrecarrer, nous voyons rarement les besoins, les désirs ou les désirs des proches des héros, ou comment les conséquences de ces instincts et les impulsions les affectent ainsi que leurs relations. C’est une tranche d’humanité qui manque aux personnes chargées de sauver le monde film après film.

Quelles autres histoires de super-héros pourraient apprendre de Venom

Michelle Williams en perruque et Tom Hardy en blouson de cuir dans Venom: Let There Be Carnage. Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures

L’élément le plus fascinant et distinctif des deux films Venom – plus que leur action, leur humour et leur gore – est leur espoir de compagnie.

Alors que presque tous les films de super-héros fonctionnent sur des thèmes de sacrifice personnel et mettent tout le monde en premier pour sauver le monde, Venom et Venom 2 soulignent, à leur manière unique et parfois torride, que trouver quelqu’un qui vous complète peut vous rendre plus fort, meilleur et plus heureux. Venom 2 en particulier réduit ses enjeux de narration : l’objectif devient simplement de traverser cette vie avec un peu plus de joie. Le film suggère que trouver votre âme sœur – qu’il s’agisse d’un parasite extraterrestre romantique, platonique ou symbiote – peut être tout aussi important que n’importe quoi d’autre dans le monde.

La liberté de Venom de raconter ce qui est principalement une histoire de relation farfelue vient de son autonomie. Les films Venom et tout leur camp, contrairement à l’univers cinématographique sans cesse interconnecté de Marvel, peuvent exister simplement par eux-mêmes et dans leur propre monde. Il est difficile d’imaginer un film MCU typique faisant de la place à une Michelle Williams perruque pour dire sérieusement des lignes comme “Je suis désolé pour Venom”, comme si vous offriez des condoléances à quelqu’un qui s’est fait larguer, ou demandez constamment à un Tom Hardy frénétique, en séance style, si Venom est actuellement dans la pièce. Ne pas faire partie de quelque chose de plus grand permet à Venom de prendre des risques avec son ton, son humour et son échelle.

À aucun moment au cours de l’un ou l’autre des films de Venom, la terre et tous ses citoyens ne sont jamais en danger, et Eddie et son symbiote ne sont pas les seuls obstacles qui se dressent entre l’humanité et son effacement pur et simple. Dans Venom 2, Carnage ne semble pas être une force imparable ; le film ne suggère jamais que la seule façon de le combattre serait de faire venir plus de super-héros pour l’aider. En fait, Carnage/Kasady et Eddie/Venom semblent tous deux ne plus interagir avec le monde s’ils pouvaient simplement avoir leurs proches et une réserve infinie de cerveaux.

Cela ne ferait pas de mal de voir Marvel ou DC faire de la place pour raconter ce genre d’histoires plus personnelles sur leurs héros. Ou s’ils devaient aborder la romance ou l’amitié profonde pour ces héros, pour vraiment explorer comment le fait d’être surhumain affecte les relations de quelqu’un et considérer les conséquences de leurs actions à l’échelle mondiale.

Nous avons vu un peu cela dans la série Disney + de Marvel WandaVision, alors que Wanda Maximoff a canalisé le chagrin de son mari décédé Vision dans un fantasme romantique qui a ramené Vision mais a victimisé des centaines d’autres personnes. L’histoire n’était pas sans défauts, mais elle rendait le personnage beaucoup plus riche, sympathique, imparfait et plus humain qu’elle ne l’avait jamais été dans les films précédents. Cela a montré que même si nous aimons regarder les super-héros sauver le monde, leur vie sociale et personnelle est ce qui les fait résonner auprès des fans.

Mais alors que je deviens nostalgique de la mauvaise romance d’Eddie et Venom, il convient de garder à l’esprit que le monde autonome de Venom pourrait bientôt s’étendre. Le succès financier du premier film et les projections du second ont peut-être déjà convaincu les pouvoirs de Sony d’ouvrir un Spider-Verse où Spider-Man de Tom Holland et Hardy’s Venom doivent entrer en collision, tout comme dans leurs bandes dessinées sources. Pour l’instant, cependant, c’est agréable de pouvoir apprécier un film de super-héros qui comprend à quel point le monde peut être effrayant même si vous avez des super pouvoirs littéraux, et qu’il y a quelque chose de beau à ne pas faire cavalier seul.