La mauvaise séquence de Tata Martino, il y a déjà 6 finales perdues !

08/04/2021 à 09:09 CEST

Tata Martino a dirigé certains des meilleurs clubs et équipes nationales du monde, jouant de bons tournois avec chacun d’eux, mais quand ils ont atteint la finale, la mauvaise séquence entamée en 2011 en finale de la Copa América, le hante.

Dimanche, il a perdu son dernier match décisif pour remporter un trophée. Contre les États-Unis, et aux tirs au but, raté l’occasion de donner au Mexique la Gold Cup, comme il l’a fait en 2019.

En son temps d’entraîneur du Barça, il a aussi savouré la défaite, c’était en finale de la Copa del Rey en 2014, où il a perdu contre le Real Madrid par 1-2. Au début de cette même campagne, pour cette raison, il était champion de la Super Coupe.

Ce sont les finales perdues par Tata

Copa América 2011 avec le Paraguay

Il a mené le Paraguay à la grande finale, mais un 3-0 retentissant contre l’Uruguay, l’a séparé de la victoire

Copa del Rey avec le Barça en 2014

Comme nous l’avons mentionné, dans la même saison où le titre de champion leur a également échappé lors de la dernière journée, et au Camp Nou, contre l’Atlético de Madrid, la Copa del Rey n’a pas pu être atteinte non plus.

Coupe de l’America 2015 et 2016

Entraîner son pays a été deux déceptions, des années consécutives, et tomber sur le dernier obstacle contre la même équipe, le Chili. Les deux aux tirs au but.

Ligue des Nations de la Concacaf

Les États-Unis ont pris la mesure, puisqu’il y a quelques mois à peine, ils les ont également dépassés en finale de la Ligue des Nations de la Concacaf.

La dernière, la Gold Cup 2021

Le plus récent de tous, c’était dimanche dernier, également aux tirs au but contre les Américains.