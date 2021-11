La mayonnaise aux biscuits Oreo que l’on pourrait trouver dans le supermarché du futur

Nouvelles connexes

Manœuvre marketing, expérimentation ou caprice des patrons, la vérité est que les grandes marques de produits alimentaires ont tendance à sortir de temps en temps des éditions limitées qui suscitent le débat. Des mélanges impossibles se rencontrent dans les supermarchés et la curiosité fait le reste pour que vous finissiez par passer en caisse. Cette fois, il s’agit une mayonnaise Heinz fusionnée avec des biscuits Oreo qui a causé l’arcade dans des milliers d’utilisateurs de Twitter.

C’est le scénariste et comédien Arturo González-Campos qui a partagé dans un tweet la photographie de la bouteille de cette sauce De gros, c’est ainsi qu’on l’appelle, demandant à la société une réflexion sur la commercialisation de ce type de produits impossibles. Le pot transparent révèle même la couleur peu attrayante du mejunge, qui a aussi des morceaux de doux galicien. Allez, une invention à oublier :

Je pense que nous devrions nous arrêter et réfléchir. pic.twitter.com/yZESQs7jZB – Arturo González-Campos (@ArturoGCampos) 21 novembre 2021

Environ 60 000 réactions ont provoqué la désormais célèbre Mayonnaise Mayoreo, attirant des commentaires aussi désagréables que les suivants :

maman j’ai gomitao – Sandra (@lahiperactina) 21 novembre 2021

On dirait du ciment… – Emilio J. Pérez. Architecte (@EmilioJPerez) 21 novembre 2021

Ou arrêter et avouer (enfin) : enfant, j’adorais manger des biscuits Maria avec de la mayonnaise en pot.

Une vie à attendre ce tweet. Merci! -Grinaldas (@ Chucrut4Thought) 22 novembre 2021

Je crois que nous devrions cesser d’exister. Alors qu’est-ce que ce sera de le mettre sur la pizza à l’ananas ? Pvtos dégénérés…

Et au passage je laisse avatar pour @Funderelele pic.twitter.com/WeqZYTNmNf – Ichi The Freaker (@Kuro_Neko_Sama) 22 novembre 2021

Je vais devoir parler à la famille. C’est inacceptable – Nico Heinz (@nicopeich) 21 novembre 2021

Cependant, ce n’est pas la première fois que Mayoreo devient viral et en juin, toutes les alarmes se sont déclenchées. merci au nutritionniste Julio Basulto. A cette époque, on avait déjà découvert qu’il ne s’agissait pas d’un vrai produit, mais de l’un des montages réalisés et diffusés par le designer Doctor Photograph, comme il l’a lui-même partagé à partir de ses profils sur les réseaux sociaux à diverses occasions et aussi comment Vous pouvez lire sur le haut de l’étiquette de la mayonnaise :

En ce #PortfolioDay, je partage certains de mes faux produits préférés pic.twitter.com/PMahUW4AkH – Docteur Photograph (@PhotographDr) 12 octobre 2021

Au milieu de cette première polémique, le journaliste et rédacteur en chef spécialisé dans l’alimentation et la santé, Laura Caorsi, j’avais déjà filé un fil expliquant aussi un curieux phénomène sur le sujet. L’expert affirme qu’il y a eu beaucoup de gens qui ont (nous) cru que Mayoreo existe réellement parce que « c’est crédible pour nous »:

🤯Mayonnaise Oreo ? Sauce Oreo Heinz ?

« Dégoûter! » « L’horreur! » « Nous méritons l’extinction ! »

—Allez #express thread— pic.twitter.com/47JMWdNzII – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

« Armageddon arrive », déclare la diététiste-nutritionniste @JulioBasulto_DN. https://t.co/5ma0V8Yhr6 – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

« Nous ne méritons pas de vivre », phrase @armano.https: //t.co/iiQRdc81iJ – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

Mais… Attends… Qui est @armano ? Sur quoi travaillez-vous ? – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

David @armano est designer. Il est dédié au marketing et à l’image de marque [https://t.co/OsSVbBfn4Q] pic.twitter.com/jfY9RU5xyP – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

« Ahh, alors… alors… »

—Alors le #MayOreo qui de l’enfer est un faux. C’est à partir de mensonges. Une invention, wow.

-Oh haha. Comme il conçoit bien, je l’avais cru. Je reste calme, non ? ?? – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

Et bien non. – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

🥄La sauce #MayOreo est fausse (🙂), mais elle est plausible (☹️).

C’est plausible car il nous semble que cela pourrait être réel.

Il nous semble que cela pourrait être réel parce que nous avons vu d’autres choses similaires qui existent. – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

C’est plausible pour nous car nous nous sommes habitués à voir (et consommer) des produits ultra-transformés qui utilisent d’autres ingrédients ultra-transformés comme ingrédients, poussant l’imagination et le langage à leurs limites. – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

Et cela nous est plausible car, comme le dit @JulioBasulto_DN, cela pourrait apparaître demain au supermarché et cela ne nous surprendrait pas le moins du monde. https: //t.co/cdTdhV5tx2 – Laura Caorsi (@lauracaorsi) 25 juin 2021

Caorsi défend que « nous nous sommes habitués à voir (et à consommer) des produits ultra-transformés qui utilisent d’autres ingrédients ultra-transformés comme ingrédients, poussant l’imagination et le langage à la limite », et ose même prédire que « Il pourrait se pointer demain au supermarché et ça ne nous surprendrait pas le moins du monde ».

Suivez les sujets qui vous intéressent