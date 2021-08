La MEA met en place une ligne d’assistance en Afghanistan 24h/24 et 7j/7 pour une évacuation en douceur

in

Des gens tentent d’entrer à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, le 16 août 2021. (.)

Le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour aider aussi bien les ressortissants indiens que les Afghans qui souhaitent venir en Inde. Cette cellule travaille sur le pied de guerre pour répondre aux demandes reçues par e-mails et lignes d’assistance. Les lignes d’assistance de la cellule spéciale pour l’Afghanistan ont été mises en place plus tôt cette semaine après la prise de Kaboul par les talibans.

En savoir plus sur la cellule

Cette cellule selon la MEA fonctionne 24h/24 et 7j/7 et elle fonctionne par équipes. Plus de 20 jeunes agents du service extérieur indien ont été identifiés et ils travaillent par roulement. Dans chaque équipe, il y a 7-8 agents.

Selon une estimation approximative, environ 300 à 400 Indiens sont toujours bloqués dans ce pays et doivent être évacués. Une base de données a été créée par le MEA sur les Indiens qui attendent de revenir en Inde.

La cellule spéciale Afghanistan travaille avec diverses divisions au sein de la MEA, car l’accent est mis sur la rationalisation de l’ensemble du processus de retrait des ressortissants indiens et des Afghans qui souhaitent venir en toute sécurité.

Comme cela a été rapporté plus tôt, avant même que les talibans ne prennent le contrôle de l’ensemble du pays, la mission indienne en Afghanistan avait émis à plusieurs reprises des avis, quatre fois pour être précis. Ils avaient exhorté les Indiens coincés là-bas à quitter le pays dès que possible sur les vols commerciaux alors que l’espace aérien était encore ouvert.

Maintenant, l’Inde est en pourparlers avec d’autres compagnies aériennes commerciales, dont Qatar Airways et d’autres, pour aider à ramener les personnes qui souhaitent venir ici.

Et, pour la première fois, l’Inde a introduit un e-Visa spécial pour les nations afghanes et après examen, elles obtiendront un visa d’une validité de six mois.

C’est la deuxième fois que la MEA met en place une cellule spéciale. La première a eu lieu en 2020, lorsqu’elle avait lancé les plus grandes opérations de rapatriement jamais réalisées pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

Les Indiens ont été évacués

L’Inde a réussi à évacuer en toute sécurité les nations indiennes du pays déchiré par la guerre. Ils sont tous venus à bord d’un avion de transport de l’Indian Air Force (IAF) C-17. Cet avion provient de la société Boeing basée aux États-Unis et est déjà intronisé dans la flotte de transport et a été déployé pendant la pandémie mondiale et évacue maintenant les ressortissants indiens d’Afghanistan.

L’évacuation a été possible avec l’aide des troupes américaines qui contrôlent l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul pour les opérations aériennes. Les autorités indiennes ont été en contact étroit avec d’autres gouvernements et agences pour s’assurer que les ressortissants indiens sont emmenés en toute sécurité.

Les discussions se poursuivent pour obtenir de l’aide pour aider ceux qui restent et ceux qui veulent venir en Inde.

L’Inde reparle avec les États-Unis

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble en étroite coordination.

Le principal défi est de maintenir l’aéroport de Kaboul opérationnel, car seuls les vols commerciaux peuvent y évacuer.

Comment peut-on se connecter avec la cellule spéciale ?

Les ressortissants indiens et les Afghans peuvent envoyer un e-mail, appeler ou simplement WhatsApp leur requête et ils obtiendront une réponse immédiate.

Les numéros d’assistance téléphonique WhatsApp sont : +91 8010611290, +91 9599321199, +91 7042049944.

L’adresse e-mail est – SituationRoom@mea.gov.in

Et les numéros de téléphone portable sont : +91-11-49016783, +91-11-49016784, +91-11-49016785.

