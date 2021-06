La méchanceté de l’entraîneur K au basket-ball nous manquera, finalement

L’annonce est venue mardi que le légendaire entraîneur-chef de Duke, Mike Krzyzewski, prendra sa retraite après la saison à venir, cédant les rênes à l’assistant (et ancien joueur) Jon Scheyer. Cela marque la fin d’une époque, non seulement pour le basket-ball Duke, mais pour le sport dans son ensemble, alors que le basket-ball universitaire masculin perd son plus grand cerveau.

Pour la plupart, Coach K représente la grandeur. Un regard sévère et un style d’entraînement implacable ont fait de lui l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du sport. Il y a une aversion omniprésente pour Duke, qui a rayonné de la Caroline du Nord et a infecté le reste de l’ACC, puis le pays – faisant de l’école le grand méchant du sport. Une équipe qui existe contre laquelle s’enraciner, rire quand ils échouent et concentrer toute notre schadenfreude en une seule entité vêtue de bleu. Quant à Krzyzewski lui-même, c’est un peu plus compliqué.

Le succès de Krzyzewski est embourbé dans le respect et la frustration – un trait présent dans tous les programmes dynastiques. Comme les New England Patriots ou le football de l’Alabama, le succès de Duke engendre une polarité féroce. Les fans de Duke vénèrent le sol sur lequel K marche, prenant une école privée relativement petite du centre de la Caroline du Nord et les transformant en une marque nationale grâce à sa grandeur d’entraîneur. S’en est suivi une expérience bienvenue et éphémère pour les étudiants de Duke : Sentiment d’exclusion. Ceux qui fréquentent Duke, principalement les enfants des riches et des privilégiés, sont destinés à réussir dans leur vie d’adulte. Le dégoût et la haine qu’ils éprouvent sur le terrain de basket leur donnent l’occasion de sentir que le monde est contre eux pendant quelques années, avant qu’il ne capitule et qu’ils prennent le contrôle de l’industrie dans laquelle ils entrent.

C’est l’impact que l’entraîneur K a. La culture qu’il a créée. Un microcosme de «nous contre le monde» qui prend un fan de sport universitaire et le transforme en un Cameron Crazy. Krzyzewski a souvent parlé de sa responsabilité non seulement en tant qu’entraîneur de basket-ball, mais aussi en tant que façonneur de jeunes – sans aucun doute un vestige de son séjour à West Point. Ne vous y trompez pas : à cette fin, il a atteint son objectif. S’il y a un impact durable qu’il a eu sur le jeu au-delà de la simple victoire, c’est à quel point il a bien préparé ses anciens joueurs pour la vie. Une réalisation remarquable en soi.

On fait la fête à Chapel Hill. La joie déferle sur une base de fans de Caroline, savourant la sortie de son grand ennemi. Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression que l’ennui va bientôt s’installer, du moins pendant un petit moment jusqu’à ce que les fans de Tar Heel finissent par détester Scheyer. La rivalité Duke contre UNC n’a pas été définie uniquement par les prouesses sur le terrain, mais par l’éthique qui en découle. La dichotomie entre l’école publique et le privé, les inégalités perçues, les héros et les méchants.

Le trait le plus remarquable de Coach K n’était peut-être pas d’être le méchant lui-même, mais de les créer. Une capacité surnaturelle à trouver non seulement de grands joueurs, mais aussi des joueurs exaspérants – prêts à être moulés dans son image idéale de l’homme de main. Et il a réussi à le faire cette fois, et encore et encore.

Christian Laettner, digne de haine, Chris Duhon qui gifle le tribunal, JJ Redick laisse tomber un trois et affiche un sourire de mangeur de merde, Greg Paulus gifle en prenant le manteau de Duhon, ou Grayson Allen se lance dans ses exploits de signature. Toutes les constructions d’un cerveau dont les compétences d’entraîneur n’avaient d’égal que sa capacité à trouver les joueurs les plus ennuyeux de l’histoire du sport.

C’est ce que le basket universitaire perd avec la retraite de Mike Krzyzewski. Un talent inégalé pour le brio sur le court, mais aussi la capacité de créer de la frustration dans son sillage. Les sports sont excellents pour créer des héros, ascendant sur le dos d’une performance de signature – mais les méchants sont nourris au fil du temps, et il faudra des années pour reconstruire cela.

Vous pourriez être heureux maintenant que l’entraîneur K part, mais attendez un peu. Il va nous manquer.