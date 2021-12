La méchante belle-mère d’Arthur Labinjo-Hughes isolée pour sa propre protection | Royaume-Uni | Des nouvelles

Son statut de prisonnière vulnérable signifie qu’elle n’a aucun contact avec d’autres retards et qu’elle mange, fait de l’exercice et se lave uniquement avec des agents pénitentiaires pour compagnie. Tustin, considérée comme la principale cible des autres escrocs féminins, est également sous observation quasi constante pour s’assurer qu’elle ne s’automutile pas. Une source a déclaré : « Tous les efforts sont faits pour la protéger des attaques. Qu’on le veuille ou non, les gardiens de prison ont le devoir de maintenir l’ordre et l’état de droit à l’intérieur. »

Ajoutant à l’idée qu’elle est une cible de choix pour la justice pénitentiaire interne, la source a ajouté : « Dans son cas, ils serrent les dents pour le faire mais elle est une cible massive. Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne tente de l’enfoncer.

Tustin et le père d’Arthur, six ans, Thomas Hughes, 29 ans, ont été emprisonnés à la suite du meurtre brutal du petit garçon.

Les jurés ont entendu comment ¬Tustin avait mené l’assaut mortel final en secouant violemment le garçon et en se cognant la tête à plusieurs reprises sur une surface dure.

Elle a ensuite pris une photo impitoyablement de lui alors qu’il était mourant dans son couloir et l’a envoyée à son père après que Hughes a encouragé le meurtre de son propre fils, notamment en envoyant des textos malades à Tustin lui disant de « retirer sa mâchoire de ses épaules. » et un le jour où il est mort en disant » mettez-le simplement fin « .

Hughes n’était pas présent à ce moment-là mais avait encouragé la violence contre son fils et le battait régulièrement.

Il purge 21 ans au HMP Hewell, Worcestershire.

La prison détient 800 détenus.

Le gouvernement lance un examen national du meurtre d’Arthur pour protéger les autres enfants et identifier les améliorations nécessaires dans les agences qui sont entrées en contact avec lui avant sa mort.

Les détenus ont déjà tenté de cibler Tustin.

Les rapports suggèrent que dans un avertissement à son intention, du sel supplémentaire a été ajouté à sa nourriture en référence aux niveaux de sodium extrêmement élevés trouvés dans une autopsie sur Arthur.

Malgré le meurtre ayant eu lieu il y a un an, le corps d’Arthur vient tout juste d’être libéré par un Hughes « passif ».

Tustin et Hughes ont été décrits devant le tribunal comme « totalement impitoyables, irréfléchis et impitoyables ».

L’ayant emprisonnée pendant au moins 29 ans, le juge, le juge Mark Wall QC, a déclaré que le procès avait été « sans aucun doute l’une des affaires les plus pénibles et les plus troublantes que j’aie eu à traiter ».

Il a dit au couple: « Au cours des trois derniers mois de la vie d’Arthur, il a été soumis à la souffrance la plus inimaginable entre les mains de vous deux. »

Arthur avait 130 blessures « stupéfiantes » sur tout le corps après avoir été frappé, giflé, donné des coups de pied, des coups de poing et des coups « encore et encore ».

Lors d’une audience préliminaire en avril 2021, l’avocat de Tustin a déclaré que sa cliente avait reçu « des menaces importantes et substantielles », bien qu’il ne soit pas clair si elle se trouvait dans la même prison à l’époque.

S’exprimant lors d’une audience le 15 avril, Mary Prior QC a déclaré: « Elle a eu une détérioration significative de sa santé mentale. »

Ils ont ajouté: « Il y a des difficultés importantes pour elle dans la mesure où elle est actuellement hébergée dans un environnement où elle ne reçoit pas de médicaments. »

Parlant des menaces auxquelles elle est confrontée, l’avocate a conclu : « Et elle reçoit des menaces substantielles et réelles – et de la violence. »