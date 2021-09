La méchante reine de Lost In Random vaut mieux que Lady Dimitrescu

Image : Zoink / EA / Kotaku

Lady Dimitrescu alias la grande femme vampire de Resident Evil Village est géniale. Elle est rapidement devenue très populaire en ligne et dans ces régions, de nombreux membres du personnel de Kotaku l’adoraient aussi. Mais lorsque le jeu est sorti, elle a fait long feu et a été à peine impliquée dans l’histoire ou l’action globale de Village. C’est pourquoi je suis ici pour dire que la vraie femme grande et méchante de 2021 est en fait la méchante reine de Lost in Random.

Pour les six ou sept d’entre vous qui lisent ce blog et qui n’ont (d’une manière ou d’une autre) jamais entendu parler du 9’6″ Lady Dimitrescu, voici un bref résumé : en 2020, les premiers teasers et bandes-annonces de Resident Evil Village comprenaient des aperçus d’un grand femme à l’allure de vampire. Internet est rapidement tombé amoureux de Lady Dimitrescu et à mesure que de nouvelles vidéos et une démo pour Village sont sorties au début de 2021, sa popularité n’a fait que croître. Cependant, après la sortie du jeu en mai 2021, certains ont été déçus par le peu qu’elle est réellement apparue dans le jeu final et son récit global.

Et avant d’aller plus loin, sachez que j’aime toujours Lady Dimitrescu et même si j’aimerais qu’elle ait plus de temps à l’écran, je la respecte et la crains toujours. Elle est toujours cool, d’accord. Cela dit, laissez-moi vous présenter la méchante reine de Lost in Random. Et oui, elle est grande aussi.

Capture d’écran : Zoink / EA / Kotaku

La méchante reine est la dirigeante de tout Random, un vaste monde composé de royaumes et de villes plus petits. Elle règne sur tout l’endroit à l’aide de son puissant dé noir magique. Cet objet maléfique lui permet de contrôler la terre et de se lancer dans toutes sortes de trucs méchants et méchants de reine. Elle fait tout cela parée d’un masque et d’une tenue intimidants. Je veux dire, regarde juste ces épaules. Mince.

Cependant, ce qui place vraiment la reine au-dessus de Dimitrescu, c’est à quel point elle fait partie intégrante de l’intrigue et à quelle fréquence elle se présente. C’est son règne maléfique en tant que reine et son enlèvement de votre sœur qui donnent le coup d’envoi à l’intrigue et à l’aventure du jeu. C’est une vraie méchante, quelqu’un avec qui vous passez tout le jeu, par rapport aux autres grandes icônes de 2021 qui n’apparaissent que dans une section du jeu et quelques cinématiques. Et même si vous remportez parfois une victoire mineure, la reine est le type de méchant qui n’a toujours qu’une longueur d’avance sur vous. Elle est aussi irrésistiblement convaincante et mémorable.

Mais son meilleur moment est si bon que je ne veux pas le gâcher pour les gens qui pourraient jouer Lost in Random un jour. (Et vous devriez, c’est merveilleux.)

Tout au long du jeu, vous avez eu un narrateur qui fait des blagues, explique ce qui se passe et laisse tomber des informations sur le monde de Random. Des trucs classiques. Mais un peu après la mi-parcours de Lost in Random, quelque chose de sauvage se produit. La reine est frustrée et marre de la façon dont elle ne semble pas pouvoir vous arrêter, vous et votre ami. Alors elle traque le narrateur et soudain, alors qu’il est en train de parler, fait irruption chez lui et le kidnappe.

Elle passe ensuite l’heure suivante à raconter Lost in Random. Elle est méchante aussi. La reine critique constamment tout ce que vous faites, continue de vous rendre la vie plus difficile et souhaite votre mort à chaque bataille.

Finalement, vous trouvez et sauvez le narrateur, mais seulement après que la reine se soit apparemment ennuyée d’insulter directement le joueur et d’essayer de ruiner la vie des personnages principaux à travers ses insultes de troll diaboliques. C’est un moment parfaitement diabolique qui montre vraiment à quel point la reine de Lost in Random est puissante et pourquoi elle doit être arrêtée dès que possible.

——————————-FIN DES SPOILERS————————

À la fin de Lost in Random, vous détestez vraiment la reine, mais le dernier acte du jeu en révèle juste assez sur elle pour montrer que même si elle est diabolique, elle avait ses raisons. Le jeu donne alors à la reine une sortie parfaite, que je ne vais pas gâcher ici.

Maintenant, pour être juste envers Capcom, ils n’ont jamais eu l’intention ou s’attendaient à ce que le monde entier devienne aussi amoureux de Lady Dimitrescu. Donc, au moment où ils avaient presque fini de travailler sur le jeu et que tout cela s’était passé, il était trop tard pour revenir en arrière et retravailler le jeu pour l’y coller davantage. Peut-être que certains de ces DLC Resident Evil Village la ramèneront sous une forme ou une autre. Je suppose que ses fans adorés apprécieraient cela.

Mais pour moi, la méchante reine a mon vote pour “Meilleure femme méchante et méchante” dans n’importe quelle remise de prix qui permettra une catégorie aussi stupide et spécifique. Peut-être les Game Awards ? Sûr.