La mèche entre Rey Martínez et Arroyo est sortie en six minutes

Julio César ‘El Rey’ Martínez et McWilliams Arroyo ils ont promis la guerre pour jouer le championnat du monde de mouche WBC dans le New Hampshire. Ils ont tenu parole, mais le spectacle est resté à moitié et tout indiquait une revanche. Tout le monde, y compris eux, le voudra. Le combat commença rapidement. Le champion est tombé au premier tour en ne relevant pas sa droite et en trouvant le crochet. Avant la fin de la manche, le Mexicain a chassé le Portoricain. McWilliams a regardé la cloche le sauver.

Au deuxième tour, la dynamique était la même. Martínez a tout accepté et Arroyo a temporisé. Une tête fortuite du Mexicain a ouvert celle de Porto Rico. Quelques secondes plus tard, avec un crochet, le «roi» a renvoyé Arroyo sur la toile. À ce moment-là, du sang a commencé à couler de son sourcil. Il avait deux coupures qui semblaient mal et le combattant était clair: « Je ne vois pas. Appelez le médecin », a déclaré McWilliams à son coin. Le médecin est monté et le boxeur n’a pas voulu continuer. Il savait qu’il pourrait peut-être tenir un peu, mais ils étaient profonds et avec ça il pouvait mal finir. Le procès s’est arrêté là et la parole de l’arbitre manquait. C’est vrai que le coup de tête a coupé Arroyo, mais le sang a giclé en grand avec la main… L’arbitre n’a pas hésité : tout était dû à l’action avec sa tête et comme il n’a pas atteint le quatrième tour, tout s’est arrêté sans résultat. ‘No Contest’ qui les a laissés tous les deux déplaisants.

Dans le duel stellaire de cette soirée que Matchroom a organisé, il a servi à Demetrius Andrade a fait un meilleur travail avec le microphone qu’avec ses poings. Le champion du monde WBO du milieu a ajouté une nouvelle défense en terminant Jason Quigley en deux tours. Après un carrousel de coups, l’Irlandais s’est mis à terre. Il a récupéré, mais au deuxième tour, la punition a augmenté et l’arbitre a arrêté le combat avec bon sens. L’aspirant jetait à peine des coups, il avait le cœur brisé… et la santé était en danger. Il voulait ressembler à ‘Boo Boo’ et il l’a fait, à moitié, parce que l’opposition était nulle. Après le procès, le boxeur et Eddie Hearn ont répété qu’ils voulaient de gros combats. Cette fois, ils ont clairement nommé un homme : Jaime Munguía. Le combat est sur le toit du Mexicain. Dans les deux autres titres mondiaux de la nuit, Murodjon Akhmadaliev a conservé les ceintures WBA et IBF des super poids coq en battant José Velásquez par décision unanime (triple 119-109) et Kali reis Il a unifié les couronnes des super-légers WBA et WBO en remportant, par décision partagée (97-93, 94-95 et 97-93) contre Jessica Cámara.