La méconnaissance de la sécurité est le principal obstacle à la croissance de l’activité EPI: Ajay Kumar Mall, MD, Mallcom

Mallcom (Inde), une société cotée basée à Calcutta, qui fabrique des EPI depuis 38 ans et est présente dans 72 pays, considère que la méconnaissance de la sécurité est le principal obstacle à la croissance de l’activité EPI. Mais la pandémie induite par Covid pourrait changer la donne, même si la sécurité industrielle reste la principale préoccupation de l’entreprise. Le marché indien, qui vaut environ Rs 1 500 crore mais surtout fragmenté, sera probablement un marché supérieur à Rs 5 000 crore dans quelques années. Ajay Kumar Mall, directeur général de Mallcom, parle à Indronil Roychowdhury de FE de l’avenir de l’industrie et de la voie à suivre pour ses activités. Extraits:

Le kit EPI est un mot à la mode en ce moment, mais vous êtes dans le domaine de la fabrication d’EPI depuis longtemps. Comment était votre entreprise avant Covid-19 et quelle sorte de coup de pouce Covid a-t-elle donné à votre entreprise?

L’EPI est un équipement de protection individuelle concernant la sécurité au travail. Cela peut être dans les domaines de la science médicale, dans une usine, sur un chantier naval, sur une route ou même dans une cuisine. La sécurité est une grande connotation, mais ce dont nous parlons en Inde à propos des EPI à l’heure actuelle, c’est un kit médical. Nous fabriquons des EPI médicaux, mais c’est un petit segment de notre activité globale. Nous l’avons un peu peaufiné pendant la pandémie mais surtout dans le domaine des masques. Nous fabriquons des masques FFP-2 quand tout le monde parlait de N-95. Le N-95 est définitivement destiné à protéger les virus et les bactéries à haut risque, mais le FFP-2 est assez similaire, largement utilisé en Europe pour la sécurité des travailleurs industriels, où généralement des gaz sont utilisés ou produits avec une probabilité de virus et de bactéries.

Nous pourrions donc fournir du FFP-2 pour la protection contre Covid et cela allait de pair avec le N-95 en Inde. Nous avons également fabriqué des combinaisons EPI jetables et c’était facile à fabriquer pour nous car nous avions déjà l’infrastructure. Nous avons installé dix autres machines, mais finalement nous ne pouvions pas égaler la qualité et le prix que l’Inde recherchait. Ainsi, la plupart de nos produits ont été exportés vers l’Europe. Nous maintenons les normes européennes car, depuis 38 ans, notre principal marché pour les EPI est l’Europe. Vous ne pouvez pas fabriquer une Mercedes et une Nano dans la même usine. Nous avons donc continué à nous concentrer sur la sécurité industrielle et avons pris les devants en y participant.

Quelle est votre gamme de produits?

Nous fabriquons des produits pour la protection de la tête aux pieds. Nous fabriquons des EPI dans cinq catégories, notamment les casques de sécurité, les casquettes anti-heurt, les masques faciaux, la protection des mains comme le coton, le cuir, les gants à pois, enduits et hybrides et les chaussures de sécurité. Ces produits s’adressent à une gamme d’industries comme l’aérospatiale et l’aviation, l’agriculture, l’automobile et les accessoires automobiles, la biotechnologie, le ciment, la chimie et le secteur des infrastructures.

Notre panier de produits se compose de 450 produits sans tailles mais 60 à 65% de nos produits sont fabriqués sur mesure, principalement exportés. Nous fabriquons chaque mois 2 vêtements lakh, 2 paires de chaussures lakh, 19 paires de gants lakh dans nos 12 usines dont 11 au Bengale occidental et une à Haridwar. Nous commercialisons également des lunettes de sécurité principalement utilisées dans le secteur routier pour la visualisation longue distance, mais nous ne les fabriquons pas.

Étant donné que tous ces produits nécessiteraient une gamme diversifiée de matières premières, comment gérez-vous votre chaîne d’approvisionnement?

Nous avons besoin d’une gamme de base de polymères, de coton, de caoutchouc, de fibres synthétiques, de cuir et de produits chimiques. Pour le cuir, nous avons notre propre tannerie à Calcutta et nous la traitons selon nos besoins. Au fil du temps, nous avons pu nous égaler pour chaque catégorie. Disons que pour le caoutchouc nitrile, nous avons des liens avec un certain nombre de fournisseurs malayasiens, taïwanais et coréens. Le polyéthylène que nous achetons à des sociétés comme BSF, Bayer, Synthomer (polymère) et des produits chimiques que nous achetons principalement en Inde. En termes de valeur, 20% de nos matières premières sont importées. Nous conservons deux à trois mois de stock et nous conservons un délai de 60 jours lorsque nous passons nos commandes en Europe. Mais comme d’autres industries, nous avons rencontré des problèmes pendant le Covid, mais les choses sont maintenant revenues à la normale.

Quel pourcentage de vos produits est exporté? Quels sont vos principaux marchés étrangers?

Jusqu’en 2008, nous étions une entreprise 100% exportatrice mais maintenant 32% de notre chiffre d’affaires provient du marché intérieur. Mais sur nos 68% de revenus d’outre-mer, 65% proviennent d’Europe. Nous sommes également assez présents au Chili, au Pérou, en Bolivie et surtout nos chaussures de sécurité sont très demandées au Pérou. Les combinaisons de lutte contre l’incendie, les combinaisons de travail normales, les combinaisons résistantes aux produits chimiques sont largement demandées en Europe et en Amérique du Sud.

Quelle est la taille du marché des produits que vous fabriquez et quelle en est votre part? Qui sont également vos acheteurs et vos concurrents?

Globalement, c’est un marché de 60 milliards de dollars et la taille du marché indien est d’environ Rs 1 500 crore. Mais l’ensemble du marché est fragmenté et aucun acteur en Inde ne fabrique toute la gamme des équipements de sécurité. Il existe des acteurs organisés comme Bata, PN Safetech et Udyog Plastic, mais ils fabriquent des produits pour des segments spécifiques.

En ce qui concerne notre part de marché, nous sommes un petit acteur, enregistrant un chiffre d’affaires de Rs 287 crore en 2020. Mais notre plus gros concurrent est la méconnaissance de la sécurité. Nous servons des industries comme Shapoorji Paolonji, ArcelorMittal, Hyundai, Daimler Chrysler, L&T, Indigo, Spicejet, Hindalco, Nalco et autres.

Comment a été votre croissance? Parlez-nous de votre plan d’expansion?

Nous avons connu une croissance à un TCAC de 25% au cours des cinq dernières années et nous avons jusqu’à présent développé de manière organique et nous prévoyons également de croître de manière organique. Nous construisons une usine de confection à Ahmedabad et nous souhaitons également nous développer dans les chaussures de trempage en PU et les gants à pois. Nous investissons autour de Rs 40 crore.

Quelle est votre vision du futur marché?

Après le coup de fouet de Covid, nous nous attendons à ce que le marché indien croisse entre Rs 5 000 et 7 000 crore au cours des 5 à 6 prochaines années. Le marché est appelé à changer et nous attendons plus d’opportunités pour notre entreprise. Nous avons confiance en nos produits et nous nous attendons à ce que le marché devienne plus soucieux de la qualité à l’avenir.