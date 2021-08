La médaille esquive le canoë espagnol

08/05/2021 à 05:35 CEST

Pagayeurs espagnols Saúl Craviotto et Carlos Arévalo n’ont pas pu décrocher de médaille lors de la finale de ce jeudi du K1 200 mètres de canoë. des Jeux olympiques de Tokyo, après avoir terminé respectivement septième et cinquième. Les deux K1 avaient réussi à se qualifier pour la finale et aspiraient à un podium, ce qui dans le cas du Catalan lui aurait permis d’égaler David Cal en tant qu’athlète national le plus titré au niveau olympique avec cinq métaux, mais maintenant il aura attendre le K4 500 mètres.

L’ancienneté de Craviotto ne lui a pas servi dans cette affaire dans une épreuve explosive où Il a renoncé aux compteurs de départ et n’a plus pu les récupérer rêver de la médaille. Cela lui était déjà arrivé en demi-finale quelques heures auparavant, mais c’est là qu’il a trouvé l’énergie dans ses coups pour remporter le dernier ticket pour la finale, avec un dixième d’avance sur le Russe Evgenii Lukantsov.

Le galicien Arévalo a mieux marqué en demi-finale, où il a toujours été aux avant-postes pour obtenir son laissez-passer pour la lutte pour les médailles avec beaucoup plus de suffisance et avec des sentiments qui semblaient meilleurs que ceux du quadruple médaillé olympique. Et cela s’est confirmé lors de la finale où Betanzos est sorti fort et il se battait avec les candidats de savourer un métal, mais n’a pas pu rester et a terminé en cinquième position, aux deux dixièmes de la médaille de bronze.

En revanche, l’ilerdense n’a pas pris un bon départ et ne pouvait être que septième, loin d’un podium emmené par le Hongrois Sandor Totka, qui a battu l’Italien Manfredi Rizza de seulement 45 millièmes, tandis que la troisième place est revenue au Britannique Liam. Heath, j’ai prié il y a cinq ans à Rio de Janeiro.

Antía Jácome termine cinquième

Le canoéiste espagnol Antía Jácome a terminé cinquième de la finale du C1 200 mètres, dans laquelle l’Américain Nevin Harrison s’est imposé. Le Galicien, âgé de 21 ans et débutant dans une épreuve olympique, est resté à la lutte dans une course explosive et serrée pour finalement entrer en cinquième position (47 226), à seulement 1,294 secondes du vainqueur de l’épreuve (45 932).

De cette façon, le Pontevedra a atteint le 31e diplôme olympique pour la délégation espagnole. De son côté, la Canadienne Laurence Vincent-Lapointe (46 786) a remporté la médaille d’argent et l’Ukrainienne Liudmyla Luzan, le bronze (47 034).