La médaillée d’or Tamyra Mensah-Stock raconte sa victoire olympique et discute de l’avenir de « Unfiltered with Dan Bongino »

Le 3 août 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 retardés par la pandémie, Tamyra Mensah-Stock est devenue la première femme noire à remporter la médaille d’or en lutte libre féminine.

L’exploit de Mensah-Stock était historique, mais c’est sa démonstration de patriotisme qui a fait les gros titres. Drapé dans le drapeau américain, un Mensah-Stock ému a déclaré à un journaliste : « J’adore représenter les États-Unis, j’adore vraiment y vivre. »

Mensah-Stock a revécu ce moment samedi sur « Unfiltered with Dan Bongino », disant que c’était un rêve devenu réalité.

MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE TAMYRA MENSAH-STOCK SUR LA REPRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE USA : « C’EST LÀ O JE SUIS NÉ ET J’AI ÉLEVÉ »

« Honnêtement, depuis le début, depuis que j’ai commencé à lutter, je savais que je voulais représenter mon pays, et j’ai senti que Dieu m’appelait à le représenter dans l’aspect lutte », a-t-elle déclaré à l’animateur Dan Bongino.

« Je suis juste heureuse d’avoir pu représenter l’Amérique comme je l’ai fait. C’était génial », a-t-elle poursuivi.

Mensah-Stock a déclaré qu’elle avait prévu d’utiliser l’argent des Jeux olympiques pour acheter un food truck à sa mère, mais elle a dit à « Unfiltered » que Cameron Davies de Cruising Kitchens avait fourni à sa mère un véhicule sur mesure.

« Je viens de recommencer à tourner en flèche et à pleurer à nouveau », a-t-elle déclaré à Bongino. « Nous deux [Mensah-Stock and her mother] pleuraient juste horriblement. »

TAMYRA MENSAH-STOCK, PREMIÈRE MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE DE LUTTE FÉMININE NOIRE, REMPORTE LE « PATRIOT LE PLUS VALABLE »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui allait suivre, Mensah-Stock a répondu qu’elle n’était pas sûre, mais quoi qu’il en soit, sa famille la soutiendrait « à 100 % du chemin. »

En novembre, Mensah-Stock a reçu le prix « Most Valuable Patriot » de Fox Nation pour ses actions aux Jeux olympiques.

« On m’a appris à aimer mon pays », a déclaré Mensah-Stock lors de la réception du prix lors de la cérémonie des Patriot Awards de Fox Nation au Seminole Hard Rock Hotel & Casino en novembre.