La médecine légale, des clés pour étayer les charges retenues contre Montoya dans l’affaire Luelmo

17/11/2021

Act à 10h35 CET

Carlos Gil Andrés

La Tribunal provincial de Huelva célèbre aujourd’hui la troisième session du procès contre Bernardo Montoya pour lui meurtre et violation du jeune professeur de Zamora Laura Luelmo, qu’il aurait kidnappé, agressé et tué dans la ville de Huelva El Campillo, où l’enseignante de 26 ans venait d’arriver.

Au matin six médecins déclarent médecine légale et dans l’après-midi des agents de différents groupes de la Garde civile, dont les témoignages sont essentiels pour démanteler la présomption de innocence de Montoya, a déclaré haut et fort depuis qu’elle est entrée dans le Palais de justice jusqu’à ce que, par la bouche de son avocat, se termine la deuxième session du procès devant jury qui doit se prononcer sur l’affaire.

Les agents de la Benemérita sont clairs en ciblant Montoya en tant qu’auteur de la violation et meurtre de Laura Luelmo, de qui il l’aurait surveillé lorsqu’il est arrivé dans une maison voisine de la sienne jusqu’au jour où, en rentrant des courses, il s’est approché d’elle, l’a violée, l’a tuée et a emmené sa voiture sur un terrain vague où il l’a laissée à moitié enterré. Il a même avoué le crime devant le agents, avant de reculer et d’adopter la nouvelle version, selon laquelle il est innocent du meurtre et du viol, et admet seulement avoir participé au transfert du corps, « par amour ».

« Je suis innocent ! » dit Montoya lui-même en entrant dans le Public. Son avocat, Miguel Rivera, Il a réitéré que son client « soutient jusqu’à la mort & rdquor; qu’« il n’a pas violé & rdquor; à Laura Luelmo, puisque, a-t-elle expliqué, elle maintient sa version du « impuissance& rdquor; de Montoya et qu’il continuera à le faire « à moins qu’il ne soit perturbé et démonté & rdquor; cet extrême.

Il a noté que dans sa déclaration de lundi, son défendu a expliqué « à quelle heure était-il dans la rue et quand il a vu la fille & rdquor;, soulignant que c’est quoi » tout nous savons ya & rdquor;, a souligné.

D’autre part, sur le accusation de meurtre qui pèse sur Bernardo Montoya, Rivera a déclaré que « cela n’a pas encore été parlé& rdquor; mais que » va parler & rdquor ;. Compte tenu de cela, interrogé par la presse si une nouvelle déclaration de l’accusé est attendue, il a fait remarquer que Montoya déclarerait « quand son honneur le décidera ».

Il ne sait pas non plus que le ex petite amie de Montoya, désigné par lui comme l’auteur du crime, témoignera dans cette affaire.

Déclaration de 18 témoins au cours de la deuxième journée

La deuxième séance du populaire procès devant jury contre Bernardo Montoya, l’homme accusé agresser sexuellement et le meurtre de Laura Luelmo en décembre 2018, s’est conclu ce mardi devant le tribunal provincial de Huelva par la déclaration de 18 témoins, dont 17 gardes civils et l’autre le volontaire de la la Croix Rouge qui a trouvé le habits de la victime, indispensable pour réaliser la localisation du corps à quelques mètres de l’endroit.

Le procès s’est déroulé rapidement, car lors de la séance du matin, tous les témoignages également prévu pour la session de l’après-midi. Les déclarations des 23 gardes civils qui ont participé aux aspects centraux de la enquête la police de l’affaire mettra le découvert Toute l’opération qui s’est déroulée depuis l’annonce de la disparition de Laura Luelmo jusqu’à la découverte de son corps et l’arrestation de l’accusé du crime, Bernardo Montoya.

Ce sont ces données qui peuvent conduire Montoya à une peine de prison permanent révisable et 32 ans d’emprisonnement, qui sont les peines exigées à son encontre par le Parquet et les accusations privées. Selon la version de la Garde civile, l’accusé menotté et bâillonné le professeur pour qu’elle ne crier et a fini par porter plusieurs coups qui s’avéreraient fatals. Malgré le fait que dans une première version, Montoya reconnaît être le Auteur du crime, pendant le procès son stratégie l’avocat de la défense s’est concentré sur le plaidoyer de non-culpabilité des accusations de meurtre et de viol, qui pourraient entraîner la peine la plus lourde pour lui, bien qu’il admette avoir aidé à déplacer le corps vers le « vrai & rdquor ; coupable, son ex-petite amie.

Contre le droit à la publicité, l’intimité des victimes prévaut, selon le juge

Les magistrat Le président du tribunal des jurés du procès pour le crime de Laura Luelmo expose dans une ordonnance les motifs de la détermination afin que les séances soient à porte fermée. Ainsi, il explique que « le droit de la victime de ne pas voir augmenté maux inhérents au préjudice subi, les dommages moral dérivé de l’exposition publique d’une série de faits qui seront examinés dans le développement du jugement & rdquor ;.

Avant le début du procès, toutes les parties présentes, dès le Le bureau du procureur, accusation populaire, défendre et des poursuites privées, s’est joint à la demande de ce dernier et même le président du tribunal a consulté le jury, qui s’est également exprimé à cet égard, bien que sa décision n’ait pas été obligatoire.

Ainsi, dans l’ordonnance le magistrat admet le « droit de La publicité des actions comme garantie de transparence et de renforcer la confiance des citoyens dans les tribunaux & rdquor ;. Cependant, dans ce cas, il y a « un intérêt digne de protection& rdquor; comment est « la préservation de intimité et la dignité des victimes & rdquor ;.