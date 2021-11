La médecine veut vous tuer

par James Howard Kunstler, Kunstler :

Les historiens du futur, savourant le goulash d’opossum autour de leurs feux de camp, s’émerveilleront que la médecine moderne ait dilapidé son autorité, sa crédibilité et son honneur sacré dans la panique Covid des années 2020, lorsque les responsables de la santé publique et les médecins en pratique clinique se sont entendus pour forcer la masse vaccinations tout en supprimant les informations sur les dommages et les blessures causés par les vaccins – sacrifiant potentiellement des millions de citoyens comme tant de mouches des fruits expérimentales.

L’affiche de cette débâcle épique était le Dr Eric J Rubin, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine qui, siégeant au comité consultatif sur les vaccins du CDC, a en fait déclaré: «Nous n’apprendrons jamais à quel point le vaccin est sûr jusqu’à ce que nous commencions le donner. Le donner aux enfants, c’est-à-dire ce que le gouvernement a autorisé la semaine dernière, alors même que ce même CDC a émis un avertissement de sécurité sur la myocardite induite par le vaccin (inflammation du cœur), en particulier chez les garçons et les jeunes hommes.

Nota bene : la myocardite n’est pas une maladie que l’on guérit nécessairement car le muscle cardiaque affecté ne peut pas se remplacer ; plutôt l’inflammation conduit à la cicatrisation du muscle cardiaque et une durée de vie raccourcie.

Pendant ce temps, de jeunes athlètes vaxxés meurent d’insuffisance cardiaque en nombre choquant sur les grils des lycées, les terrains de football, les terrains de cricket, les pistes cyclables et les pistes de course à travers le monde, et les civils ordinaires développent un éventail ahurissant de problèmes cardiovasculaires, neurologiques et neurologiques post-vax. troubles thrombotiques dont seule une petite fraction finit par être enregistrée dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC. Ces chiffres sont maintenant d’au moins environ 10 000 décès et 20 000 handicapés permanents. Le site Web du VAERS est si lourd et inadéquat que les médecins sont découragés de l’utiliser, au point que seuls 10 % des événements indésirables sont réellement signalés. Les médecins sont également menacés de sanctions disciplinaires pour avoir fait connaître les problèmes avec les vaxxes.

En fait, les nouvelles ne peuvent pas être complètement supprimées. Il est évident maintenant – en raison de la poussée effrénée pour des injections « de rappel » – que les différents vaccins cessent de fonctionner pour prévenir l’infection par Covid-19 après plusieurs mois. Ce qui n’est que partiellement compris, c’est l’action des protéines de pointe qui persistent dans le corps après la vax, mais les preuves ne sont pas bonnes, car elles ont une affinité particulière pour se fixer aux revêtements endothéliaux des vaisseaux sanguins en général, et dans les capillaires de les principaux organes en particulier, en particulier les ovaires et les testicules, faisant planer le spectre d’une infertilité généralisée à venir.

En plus de cela, les vaccins sont soupçonnés de détruire le système immunitaire, laissant le vaxxed vulnérable aux infections opportunistes, désactivant le mécanisme génétique qui permet au corps de vaincre régulièrement les cellules cancéreuses et transformant le système immunitaire des personnes contre elles en troubles auto-immuns. .

Comment les médecins et les responsables de la santé publique se comportent-ils face à tout cela ? Pousser de plus en plus fort pour la vaccination forcée de tout le monde, quel que soit l’âge, quoi qu’il arrive, et vilipender quiconque milite pour le respect du consentement éclairé à se faire vacciner. Le résultat net est que les médecins semblent avoir violé en masse leur serment d’éthique d’Hippocrate qui les appelle d’abord à ne pas nuire.

Tout sur le virus et ses contre-mesures – depuis ses origines troubles dans le financement officiel de la recherche sur les armes biologiques par le Dr Anthony Fauci, à la piste des brevets de propriétés et d’intérêts conflictuels dans les développements ultérieurs de vaccins, à la suppression féroce des nouvelles et des débats – suggère des motifs infâmes, ou bien une panique psychotique de masse parmi les gens très bien formés dont la société doit dépendre en cas de crise.

Il est également de plus en plus difficile de dire à quel point cette crise est ou a jamais vraiment été. Il n’y a aucun moyen fiable de savoir combien de personnes sont vraiment décédées des suites directes de Covid, ou juste testées positives pour le virus (avec un test PCR janky) lorsqu’elles étaient aux prises avec une ou plusieurs maladies graves (comorbidités), en particulier lorsque il y avait des subventions en dollars substantielles en jeu du gouvernement fédéral liées aux cas de Covid. Il n’est pas non plus possible de déterminer pour le moment combien de décès attribués à Covid sont en réalité le résultat de réactions aux vaccins. Le plus troublant de tous, il semble que le taux de décès dus à des troubles cardiaques, à des thromboses et à des lésions neurologiques dans la population générale dépasse sensiblement la fourchette normale, comme indiqué officiellement au Royaume-Uni, en Irlande et dans d’autres pays.

Il convient de répéter que quel que soit le Covid-19 ou d’où il vient, c’est une maladie pas beaucoup plus mortelle dans la population générale que la grippe en mauvaise saison ; que dans le cours naturel des choses, il n’aurait probablement tué que la plupart des personnes très âgées et déjà malades, et que le reste de la population l’aurait combattu et aurait acquis une solide immunité naturelle supérieure à tout ce que les vaxxes pourraient conférer (même dans théorie).

Mon propre médecin a essayé de me persuader de me faire vaxer lors d’un examen physique de routine en octobre. Je lui ai demandé s’il était au courant des milliers de décès et d’événements indésirables invalidants signalés sur le système VAERS du CDC. Il a déclaré que les chiffres n’étaient pas vrais et a poursuivi en disant qu’il avait « une confiance à cent pour cent dans les vaccins ». Il a toujours semblé être une personne intelligente et capable. Il y a environ un an, il a été enrôlé pour agir en tant qu’administrateur exécutif dans l’organisation de soins de santé dans laquelle il exerce, et maintenant ne voit des patients que deux jours par semaine. Peut-être que cela ne lui laisse pas le temps de suivre l’actualité. Ou peut-être n’a-t-il aucune envie de suivre les nouvelles, sauf celles qui proviennent de sources telles que les chaînes de télévision par câble, qui sont presque entièrement sponsorisées par l’industrie pharmaceutique.

L’essentiel pour moi, c’est qu’il a compromis ma foi en son jugement. Je me demande combien d’autres personnes ressentent cela à propos de leurs médecins. Le corps médical était déjà en difficulté avant que Covid n’entre en scène. Il était entré dans une relation symbiotique démoniaque avec l’industrie de l’assurance qui équivalait à un racket omniprésent. (Imaginez simplement les factures d’hôpital de toutes ces personnes ayant des réactions indésirables au vax que les médecins ont eu l’impression d’être mystifiées et ont effectué d’innombrables tests infructueux.)

