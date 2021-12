La médiocrité de Halo Infinite Cloud Gaming prouve que nous avons toujours besoin de consoles

Depuis que Microsoft a lancé Xbox Cloud Gaming sur des téléphones et des PC dotés d’énormes bibliothèques de jeux et de performances fiables, certaines personnes se sont demandé si Microsoft aurait besoin de vendre plus de matériel à l’avenir. Si le cloud gaming fonctionne suffisamment bien, cela garantira que le stock limité de Xbox Series X|S n’empêchera personne de jouer aux derniers jeux, même sur du matériel ancien.

Halo Infinite, sans doute le plus gros jeu de Microsoft et sur Xbox Game Pass cette année, montre à quel point le cloud gaming est arrivé, mais aussi jusqu’où il doit encore aller. Pour l’instant, le multijoueur Halo Infinite est jouable mais pas en compétition ; lorsque chaque milliseconde compte, le décalage d’entrée basé sur le cloud garantit que vous ne serez jamais à la hauteur d’un joueur doté d’un matériel plus puissant. Mais, au moins, le mode campagne fonctionne assez bien pour recommander de jouer, même sur le cloud.

Bonne chance si vous affrontez des joueurs sur console ou PC

Sur les consoles, le multijoueur Halo Infinite est une explosion de bon temps qui ne fait que s’améliorer depuis que 343 Industries a corrigé la progression des passes de combat et ajouté plus de modes de jeu comme Team Slayer et SWAT. Je ne suis pas un maître Halo, mais j’ai généralement un ratio K/D positif à la fin des matchs. Mais en jouant à Infinite sur le cloud, même avec une excellente connexion, je ne peux toujours bien faire que contre les bots ou dans des modes occasionnels comme Fiesta.

Halo Infinite sur xCloud a une apparence et des performances excellentes pour la plupart ! Mais même un décalage d’entrée mineur donne à vos adversaires un avantage majeur.

Visuellement, il a l’air fluide même lorsque vous sprintez. Au combat, les boucliers des joueurs qui s’allument lorsque vous les frappez aident vraiment sur un écran plus petit. D’un autre côté, le texte de l’interface utilisateur a été conçu pour les écrans plus grands, ce qui rend plus difficile la vérification du nombre de munitions en un coup d’œil. Déplacer votre joystick droit pour viser s’avère également beaucoup plus difficile sur un téléphone, car faire de petits ajustements pour cibler un ennemi peut sembler plus difficile.

Le vrai problème, sans surprise, est le décalage d’entrée.

Pour donner à Microsoft et à xCloud tout le crédit qu’ils méritent, le décalage d’entrée sur Halo Infinite est minime, que vous utilisiez un contrôleur Bluetooth ou USB-C. Vous vous adaptez rapidement mentalement à la différence, où réagir aux mouvements d’un ennemi prend un peu plus de temps à se manifester à l’écran. Mais contre des adversaires qualifiés, ou en utilisant les mauvaises armes, vous n’avez aucune chance sur le cloud face à des adversaires sur console ou PC.

Source : Michael Hicks / Android CentralMon score décent dans ce match est principalement dû à une tuerie à l’épée ; sinon, j’étais dépassé.

Votre moment le plus simple est avec des armes à vaporiser et à prier comme le fusil d’assaut ou l’aiguille ou des armes électriques comme le lance-roquettes ou le marteau à gravité qui nécessitent beaucoup moins de précision et de synchronisation. Vous pouvez en quelque sorte viser là où vous voulez que les balles aillent et réussir un coup chanceux. Mais bonne chance avec un fusil de combat ; un ennemi peut faire des allers-retours en vous tirant dans la tête pendant que vous essayez désespérément de ne pas suivre les entrées plus lentes. C’est pourquoi un mode comme Fiesta fonctionne mieux, car vous pouvez espérer au moins une bonne arme.

Votre seul espoir avec Halo Infinite Cloud Gaming est de pulvériser et de prier ; n’essayez même pas de tirer dessus.

Mes seuls bons matchs sont venus contre les processeurs pushover dans Bot Bootcamp. 343 bots ont tendance à se diriger directement vers vous pendant le tir ou à se déplacer à distance selon des schémas prévisibles. Par rapport à l’improvisation des joueurs humains, leur régularité rend le décalage surmontable.

Bien sûr, en ce qui concerne Xbox Cloud Gaming, tout joueur peut avoir une expérience différente en fonction de sa connexion Internet et de son routeur. J’ai donc interrogé mes collègues joueurs sur Android Central et Windows Central, leur demandant de jouer sur le cloud et de faire part de leurs réflexions.

L’écrivain de nouvelles WC Zachary Boddy a eu une période bien pire que moi. Leur premier match via Wi-Fi était rempli de « coupures audio, de grandes quantités de latence, de décalage et de gels ». Après un redémarrage du routeur, ils ont décrit le gameplay comme « amélioré, mais toujours loin d’être une expérience amusante », et leur troisième tentative sur cellulaire a eu beaucoup de problèmes. Dans l’ensemble, ils ont estimé que les autres jeux xCloud offrent un moment beaucoup plus amusant.

Notre écrivain Stadia Tom Meyer, d’autre part, a estimé que son expérience de streaming était « assez fluide », même si elle « n’était pas aussi fluide que l’installation locale ». Il a estimé que c’était, au moins, une grande amélioration par rapport à la Master Chief Collection en termes de qualité visuelle, avec beaucoup moins de pixellisation et d’artefacts à l’écran.

Dans l’ensemble, un compromis jouable semble être la meilleure façon de décrire le cloud gaming Halo Infinite. Tant que votre connexion fonctionnera, elle sera, espérons-le, bonne ; mais vous remarquerez rapidement la différence de qualité par rapport à une console.

Au moins la campagne est jouable

Source : Windows Central

Heureusement, j’ai trouvé la campagne Halo Infinite en difficulté normale jouable. Chaque type d’ennemi, des Grunts aux Elites, a des schémas d’attaque spécifiques lorsqu’ils vous repèrent. S’il faut un quart de seconde supplémentaire pour orienter votre réticule sur un Elite après qu’il ait esquivé sur le côté, cela vous laisse encore suffisamment de temps pour tirer habilement.

Campaign est le seul mode Halo Infinite qui est suffisamment jouable pour être recommandé.

J’ai joué assez longtemps sur Campaign pour charger dans une base ennemie, faire exploser les piles à combustible et éliminer des renforts et d’autres cibles avec seulement quelques morts. Pourtant, au cours de ma campagne régulière sur la Xbox Series X, je suis rarement mort normalement (ce n’est pas censé être une vantardise, ce n’est pas légendaire ou quoi que ce soit). C’est jouable, mais naturellement plus difficile de repérer les ennemis sur un écran de téléphone de six pouces. Sur mon MacBook Pro, j’avais moins de mal à les repérer, mais le décalage me faisait toujours avoir tendance à rester immobile chaque fois que je parvenais à viser correctement quelqu’un, ce qui faisait de moi une cible plus vulnérable pour les grenades collantes et le flanquement.

Tout comme lorsque j’ai joué à Forza Horizon 5 sur le cloud gaming, Halo Infinite est une expérience respectable mais légèrement compromise. Je peux continuer à jouer à la campagne sur le cloud pour que mon partenaire puisse parfois profiter de la télévision, car je peux considérer le décalage d’entrée comme un petit handicap. Mais sinon, je ne jouerais jamais volontairement en multijoueur sur le cloud ; cela compromet un peu trop l’expérience.

Dans l’ensemble, même si Halo Infinite figure facilement parmi les meilleurs jeux Xbox Game Pass, je ne le placerais pas sur notre liste des meilleurs jeux xCloud. Les jeux au rythme plus lent peuvent absorber beaucoup plus facilement le décalage d’entrée, mais Halo Infinite a toujours besoin de matériel local pour la meilleure expérience.

Le Netflix du jeu

Xbox Game Pass Ultimate

Apportez des tonnes de jeux avec vous lors de vos déplacements

Avec la puissance du Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez découvrir des centaines des meilleurs jeux vidéo à un coût raisonnable. Si vous achetez dans le package ultime, vous obtenez également Xbox Cloud Gaming, qui vous permet d’apporter des jeux comme Halo Infinite avec vous lors de vos déplacements.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.