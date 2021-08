La Méditation Gasol

21/08/2021 à 16h50 CEST

Jusqu’à la saison dernière la famille Gasol vivait très tranquille. Pau, 41 ans, de retour au Barça après deux ans sans pouvoir jouer à cause d’une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche Sa bonne performance dans l’équipe du Barça une fois récupérée lui a également permis d’assister aux Jeux Olympiques -bien qu’il n’ait pas atteint l’objectif de revenir avec une médaille pendu à son cou). L’intention était, plus tard, d’opter pour le retrait.

D’autre part, son frère Marc, 36 ans, a rejoint les Lakers de Los Angeles en provenance de Toronto équipe avec laquelle il a réalisé le rêve d’être champion NBA. Il a signé avec l’équipe de Los Angeles jusqu’en 2023. Avec son frère, il a clôturé la saison 2020-21 en jouant aux Jeux de Tokyo avec l’équipe espagnole. Son intention pour cette saison qui débutera sous peu n’était autre que de continuer un an de plus à Los Angeles pour remplir son contrat.

Eh bien, ni l’un ni l’autre n’est clair qu’il finira par être produit. Les frères Gasol sont dans une période de méditation en pensant à quoi faire dans leur futur proche.

S’il est vrai que logiquement par âge ils sont en fin de carrière, il est également vrai qu’ils sont encore en mesure de beaucoup contribuer sur un terrain de basket.

Pau et le Barça

Il semblait très clair que Pau prendrait sa retraite après les Jeux Olympiques, cependant, la récupération de sa blessure a été bonne et même le joueur lui-même a été surpris par la performance qu’il a fini par donner au Barça et en équipe nationale à Tokyo. Son amitié avec l’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius, la bonne entente avec de nombreux joueurs de l’effectif et se voyant en mesure de continuer à jouer une saison de plus en régulant les minutes sur le terrain ont incité le centre de Sant Boi à continuer à réfléchir à ce qu’il fallait faire cette saison.

Au club sa continuité est difficile une saison de plus, mais cette possibilité n’est pas non plus exclue. Pour le moment, aucune nouvelle à ce sujet, mais ce qui est clair, c’est que Pau pourrait apporter du basket-ball, de l’expérience et du leadership à l’équipe même à 41 ans.

Le cas de Marc

Et si Pau continue de valoriser l’option Barça, pour Marc il semble que la possibilité de continuer une année de plus chez les Lakers devienne plus difficile. Selon le journaliste David Stein, le pivot catalan ne pouvait pas avoir sa place dans l’équipe de Los Angeles et envisagerait de retourner en Espagne: « Ce n’est pas totalement clos que Marc Gasol revient avec les Lakers, même après avoir dit, après la défaite de l’Espagne en quarts de finale contre les Etats-Unis aux JO, qu’il entend jouer la dernière année du contrat de deux ans. qu’il a signé avec la franchise. On ne sait toujours pas si cela signifie que Gasol peut être libéré pour jouer pour une autre équipe NBA ou s’il choisirait éventuellement de mettre fin à sa carrière dans son pays d’origine comme son frère Pau & rdquor;. Gérone, dont il est président, et qui évolue dans le LEB Oro, pourrait être son destin avant de prendre sa retraite.