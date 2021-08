La Méditerranée atteint déjà des températures comme celles des Caraïbes

in

20/08/2021 à 08:09 CEST

El Mediterráneo está viviendo este verano un amplio repertorio de inusuales fenómenos climáticos que evidencian el cambio que está sufriendo el planeta: subidas repentinas del nivel del mar (como sucedió en Alicante hace pocos días), olas de calor, lluvias calientes y el aumento de temperatura de la mer. Spécifique, ce mois d’août les eaux de cette mer ont atteint 27.4ºC, très semblables à ceux des Caraïbes.

Il s’agit de la deuxième température la plus élevée depuis le début de la collecte des données en 1982, selon le Centre d’études environnementales en Méditerranée (CEAM).

Le réchauffement de la mer est un facteur qui est devenu l’une des manifestations négatives les plus importantes du panorama climatique de la Communauté valencienne, car cette augmentation thermique est responsable de la violence des gouttes froides, qui se produisent généralement en automne), ainsi que les nuits tropicales et équatoriales.

Jorge Olcina, directeur du Laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante, prévient que “nous verrons encore comment la température de la mer continuera d’augmenter et atteindra 28 degrés”.

Pour le moment, la Méditerranée présente en ce mois d’août des caractéristiques assez similaires à celles de la mer des Caraïbes, avec des eaux inhabituellement chaudes. C’est un facteur déterminant pour alimenter la goutte froide de l’automne, lorsque surviennent des pluies torrentielles, épisodes qui cette année pourraient arriver plus tôt et être plus intenses.

Depuis 1980, la température moyenne de la Méditerranée a augmenté de 0,8 degré, selon les registres officiels, et ce réchauffement est directement responsable des nuits tropicales, c’est-à-dire celles où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés.

Pluies chaudes en août

La Méditerranée connaît un mois d’août très varié sur le plan météorologique, et même cette semaine les pluies dites chaudes se sont également produites.

« Il n’y a pas une grande masse d’air froid, mais lorsqu’il y a beaucoup de chaleur à la surface, le contraste entre cette chaleur intense à la surface et l’air moins chaud dans les couches moyennes de l’atmosphère provoque la génération de nuages ​​bas, stratocumulus, qui sont ceux qui déversent la pluie & rdquor;, affirme Jorge Olcina.

« Peu d’eau et sous forme de douche. Ce sont les pluies dites chaudes qui se produisent surtout sur le littoral. Depuis quelques années, ce type de précipitations se forme, qui est aussi causée par la chaleur accumulée en Méditerranée & rdquor;, ajoute-t-il.

L’Agence météorologique de l’État définit ces pluies comme celles qui sont générées dans les couches inférieures de la troposphère avec des températures supérieures à 0 ºC et dans lesquelles, par conséquent, les processus de la phase glaciaire n’interviennent pas. Ils se caractérisent par le fait d’être composés principalement de très petites gouttes. Cela fait, observés par radar, ont de faibles réflectivités, ce qui peut rendre leur détection difficile.

Malgré cela, il s’agit parfois de précipitations très efficaces, qui peuvent conduire à des accumulations considérables dans de courts intervalles de temps. Les pluies chaudes ont tendance à se produire plus souvent sur les mers et les océans chauds et dans leurs zones côtières.

Selon Francisco Martin Leon de Meteored, pour que la pluie chaude soit générée, les températures dans tout le nuage, où les précipitations sont générées, doivent être supérieures à zéro degré, de sorte que les particules de glace sont presque absentes.

D’autre part, la canicule a amené la ville d’Alicante à battre son record historique de sensation thermique et avec elle, celui de la province, après avoir enregistré dimanche, en outre, la deuxième température la plus élevée de l’histoire de la ville avec 39,5 degrés, à 1,9 degrés du record de la canicule de juillet 1994 (41,4 degrés), selon les données du Laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante.

Dimanche a été le jour le plus lourd de l’histoire de la province car à 14h00 le thermomètre marquait 38 degrés à Alicante avec 45% d’humidité, donc la sensation thermique était la plus élevée de l’histoire climatique car elle était similaire à 46 degrés dans le l’ombre, selon le climatologue Jorge Olcina.

Cela peut vous intéresser : Le changement climatique prévaudra en Méditerranée sur plusieurs fronts

Cela peut vous intéresser : La Méditerranée est « tropicalisée » : elle compte déjà 1 000 espèces invasives