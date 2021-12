La Méditerranée, deuxième zone du monde la plus touchée par le changement climatique

20/12/2021 à 12h24 CET

Ramon Diaz

Le bassin méditerranéen est la deuxième zone au monde la plus touchée par le changement climatique. Seul l’Antarctique a des données pires. L’impact sur les pays méditerranéens est brutal : il touche directement l’agriculture et la pêche. Et, par extension, à la nourriture. Les experts insistent sur la nécessité de trouver des solutions. Ils estiment qu’il s’agit d’une responsabilité « internationale et collective ». Le message commun et fort de tous les analystes est qu’étant donné la complexité du problème, aucun pays ne pourra à lui seul faire face aux menaces.

Le rapport récemment présenté « Impacts socio-économiques du changement climatique en Méditerranée », commandé par la Fondation Partenaires pour la recherche et l’innovation en Méditerranée (PRIMA) et l’Institut européen de la Méditerranée (IEMeD), révèle la situation délicate de la bassin méditerranéen à cause de la crise climatique.

Un bassin qui estl’un des points chauds de la biodiversité mondiale, caractérisé par un niveau élevé d’endémisme et de richesse en espèces, englobant un large éventail d’écorégions marines, d’eau douce et terrestres.

L’étude se concentre sur l’impact socio-économique du changement climatique dans l’espace méditerranéen, qui a été moins étudié que celui biophysique, probablement en raison de sa complexité. Par conséquent, il y a jelacunes importantes dans les connaissances.

« La région fait face menaces graves, notamment le stress hydrique, la détérioration de la production alimentaire, la sécurité alimentaire, la désertification et une grave pollution, pour n’en citer que quelques-uns & rdquor;, met en évidence la monographie.

« Ces menaces ont été exacerbées au cours des dernières décennies par l’augmentation des démographie (la région compte plus de 500 millions d’habitants, le double d’il y a 40 ans), la migration vers les zones urbaines, le tourisme (C’est la première destination au monde) et, surtout, la changement climatique& rdquor;, ajoute.

La Méditerranée se réchauffe 20% de plus que la moyenne mondiale

Un fait alarmant : la Méditerranée subit une augmentation de température 20 % supérieure à la moyenne mondiale. C’est un véritable ‘focus’ du changement climatique& rdquor;, alerte Octavi Quintana, directeur de PRIMA et coordinateur de l’étude dans son introduction.

Victoria Reyes-García et Esteve Corbera, tous deux professeurs-chercheurs à l’Université autonome de Barcelone (UAB), concentrent leur participation au rapport sur la perspective perspective socio-écologique du changement climatique dans le bassin méditerranéen.

Ils montrent le équilibre fragile des écosystèmes de la région, qui ont subi l’intervention humaine pendant plusieurs milliers d’années. les menaces sous-jacentes exacerbées par le changement climatique doivent être traitées conjointement dans toute la région et avec une approche multidisciplinaire.

Alain Safa, Fondateur et Manager, Skill Partners, détaille les impacts socio-économiques du changement climatique sur eau, agriculture et alimentation dans les pays du bassin méditerranéen. Montre CA les données sont « horribles & rdquor;. Les perspectives encore pires. Et il rappelle qu’il est nécessaire de prendre des mesures urgentes sur la scène internationale.

L’impact de la crise climatique dans l’espace méditerranéen sera « très important & rdquor; et, par conséquent, « les inégalités et les troubles sociaux vont se propager & rdquor;. Soutient « une coopération forte entre les différents pays avec la création d’une structure institutionnalisée ».

Irina Solovyeva et Elena Xoplaki, de l’Université Justus Liebig de Giessen, Giessen, en Allemagne, ont intitulé leur contribution « Défis et lacunes dans l’évaluation des impacts socio-économiques du changement climatique : le cas de la Méditerranée & rdquor ;.

Ils analysent le «obstacles& rdquor; auxquels les scientifiques doivent faire face pour évaluer correctement l’impact socio-économique du changement climatique. Et aussi ceux qui trouvent à transmettre des recommandations qui aident « les décideurs dans leurs décisions difficiles & rdquor ;.

Objectif, rechercher le plus grand consensus possible

Solovyeva et Xoplaki concluent que la qualité des évaluations de l’impact du changement climatique et leur applicabilité aux niveaux régional, national et local peuvent être « considérablement améliorées & rdquor ; lorsque tous les défis méthodologiques et de données sont relevés manière systématique et coordonnée.

« Dans le cas de la Méditerranée, cela souligne l’importance d’un une collaboration accrue entre les chercheurs qui étudient tous les aspects du changement climatique avec cette approche géographique, en tenant compte des complexités, des inhomogénéités et des gradients socio-économiques qui caractérisent la zone & rdquor;, indiquent-ils.

Joan Subirats, professeur de sciences politiques à l’UAB, aborde le problème sous un angle radicalement différent. Son analyse prend le point de vue des décideurs.

Il met en lumière la difficulté qu’ont les dirigeants politiques à suivre les recommandations scientifiques, surtout lorsqu’elles affectent gravement des groupes de personnes spécifiques., « Même s’ils sont minoritaires & rdquor ;.

L’expert en politiques publiques souligne que il n’y a pas de consensus social sur le changement climatique et, par conséquent, « il y a un grande discussion sur les instruments qui devraient être utilisés pour l’arrêter& rdquor ;.

Il souligne la nécessité de négocier avec différents acteurs pour parvenir à «le consensus le plus large possible& rdquor ;, ce qui signifie « non seulement avoir des données, mais écouter un large éventail de parties prenantes & rdquor ;.

Subirats souligne que l’approche qui a prédominé jusqu’à présent dans l’élaboration des politiques environnementales en Europe et dans les pays de la rive sud de la Méditerranée ces dernières années a été « essentiellement réglementaire, réactif et hiérarchique& rdquor ;. Il conseille de rechercher d’autres moyens de « générer des visions partagées et éviter les politiques réglementaires & rdquor;, basées sur « l’interdiction & rdquor ;.

Une approche « pan-méditerranéenne » de la crise climatique

« Dans le dossier environnemental, si une politique réglementaire est appliquée, les gens n’en verront le bénéfice qu’au bout d’un certain temps, mais les personnes concernées sortiront rapidement pour protester contre la mesure », explique Subirats. En Méditerranée, il est encore plus difficile d’appliquer une politique en raison de énormes différences entre les territoires.

« Sans doute, la situation d’urgence climatique nécessite une action rapide, mais aussi avec des capacités suffisantes d’hébergement, d’incitation et de concertation pour aller de l’avant et apprendre de ces avancées et élargir les horizons & rdquor;, conclut-il.

Le message principal de la monographie est qu’il existe « un haut degré de consensus sur l’impact biophysique du changement climatique dans la région & rdquor ;. Cependant, il n’y a pas un tel consensus lorsqu’il s’agit d’établir comment l’aborder.

Il faut « un meilleure connaissance de l’impact socio-économique du changement climatique pour faire avancer les décisions à prendre & rdquor ;. Pour faire face à cette incertitude, il faut « un ‘approche pan-méditerranéenne‘, des études pluridisciplinaires et imaginer une gouvernance large qui inclut de nombreux acteurs & rdquor;, souligne Octavi Quintana.

Parce que le changement climatique, la perte de biodiversité et les diverses formes de dégradation des ressources (pollution de l’air, de l’eau et des sols, érosion des sols, etc.) « se croisent pour affecter les écologies et le tissu économique, politique et social des sociétés méditerranéennes & rdquor ;, le concluent les scientifiques.

Étude complète : https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2021/11/Policy-Study-6-PRIMA_IEMed.pdf