La Mega Drive Mini obtient un autre accessoire qui ne fait absolument rien

Image : La vie de Nintendo

Mettre à jour: Eh bien, notre unité Mega Drive Tower Mini Zero est arrivée du Japon, et devinez quoi ? Oui, ça ne fait rien. Mais bon sang, ça a l’air magnifique en même temps.

La Mega Drive Tower Mini Zero est livrée avec un tas de cartouches en plastique (qui ne font rien) ainsi qu’une carte Sega (qui ne fait rien non plus). Il se boulonne sur le dessus de votre Mega Drive Mini et est fantastique.

Regardez les photos ci-dessous si vous ne nous croyez pas.

Images : la vie de Nintendo

Histoire originale [Fri 25th Jun, 2021 15:30 BST]: La Mega Drive Mini a suivi les traces des éditions NES et SNES Classic il y a quelque temps, et Sega l’a publiée avec de minuscules pièces jointes Mega CD et 32X – des modules complémentaires purement cosmétiques qui n’ont pas réellement amélioré les fonctionnalités de la console, mais l’ont fait. l’air plutôt cool.

Si vous avez aimé ces morceaux de plastique largement inutiles, alors vous serez ravi d’apprendre que Sega en sort un autre – et cette fois, c’est une version minuscule du Power Base Converter (ou « Mega Adapter » comme on l’appelait au Japon) , qui, dans sa forme originale, vous permettait de jouer à des jeux Master System sur la Mega Drive Mk1 originale.

『メガドライブミニ』発売から2年…まさかの新アクセサリーが登場!

ZÉRO』、10月21日発売決定✨ ”メガアダプタ”と”ゴールドカートリッジ”がミニサイズになってセット化。

#メガドラミニ に装着し、新たなタワーを立てよう🎮

https://t.co/TuZ37iTuRJ pic.twitter.com/ytrBJY6Qnq – (@SEGA_OFFICIAL) 23 juin 2021

La Mega Drive Tower Mini Zero sera lancée au Japon le 21 octobre, aux côtés d’une Sega MyCard et d’une cartouche Gold. L’ensemble original Mega CD / 32X était exclusif au Japon, mais les journalistes basés aux États-Unis ont reçu des unités spéciales en tant qu’articles promotionnels.