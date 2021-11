La mégatendance d’investissement la plus chaude de Wall Street est…

Le thème d’investissement le plus en vogue à Wall Street en ce moment est, sans aucun doute, le métaverse.

Source : Facebook

Lorsque Facebook a officiellement changé son nom en Méta (NASDAQ :FB) et Mark Zuckerberg nous a fait une présentation de la vision de son entreprise sur le métavers, beaucoup de gens ont ri.

Mais beaucoup de gens ont également écouté, et depuis lors, l’idée autrefois considérée comme lointaine de Facebook selon laquelle le métaverse serait la prochaine évolution d’Internet, a été validée par les leaders du monde de la technologie.

de Qualcomm Le PDG a déclaré la semaine dernière que les appareils portables métaverse « pourraient être aussi gros que des téléphones ».

Un jour plus tôt, le Jeux épiques Le PDG a fait remarquer que le métaverse est une opportunité de plusieurs milliards de dollars.

Entreprise leader en AdTech programmatique Le bureau de commerce a écrit un article de blog expliquant pourquoi la publicité métaverse est la prochaine évolution du marketing numérique.

Milliardaire de la technologie Bravo Orlando a déclaré que le métaverse est « investissable et qu’il sera très important ».

PommeLe PDG de ‘s a récemment déclaré que le métaverse – ou la réalité augmentée – est l’une des innovations technologiques qui l’excite le plus de nos jours. Pendant ce temps, MicrosoftLe PDG de a déclaré que son entreprise travaillait au développement de ses propres capacités de métaverse.

Le monde de la technologie a parlé. Le métaverse est la prochaine grande nouveauté de la technologie grand public. Et devine quoi? Les investisseurs sont à l’écoute. Toute entreprise ayant même une exposition au métaverse a vu son cours de bourse monter en flèche au cours des dernières semaines.

Par exemple, Roblox (NASDAQ :RBLX) – la société de jeux développant sa propre version d’un métaverse adapté aux enfants – a vu son cours de bourse grimper de plus de 60% au cours du seul mois dernier.

Maintenant, si vous voulez profiter de la mégatendance du métaverse, vous pouvez simplement chasser ces actions brûlantes.

Mais… si vous voulez gagner beaucoup d’argent dans la mégatendance du métaverse… le type d’argent que les premiers investisseurs sur Internet ont fait… vous devez quitter le marché boursier des yeux et vous concentrer sur le marché de la cryptographie.

Ouais. Vous avez bien lu. Pour jouer la mégatendance du métaverse, investir dans les cryptos.

C’est parce que la création du métavers va au-delà de la virtualisation du monde réel – il s’agit de débloquer un tout nouveau degré de liberté pour les consommateurs. Il s’agit de permettre aux gens d’adopter de nouvelles identités, d’explorer de nouveaux intérêts, d’acquérir une nouvelle influence, de jouer à de nouveaux jeux, de rencontrer de nouvelles personnes – il s’agit de donner aux gens plus d’opportunités.

Et soyons honnêtes, les entreprises Big Tech ne sont pas vraiment à ce sujet. En fait, aucune entreprise n’est vraiment à ce sujet. La nature même du capitalisme est que les entreprises vénèrent sur les autels de leurs résultats financiers – elles existent dans le seul but de gagner de l’argent.

Ainsi, afin de monétiser leurs métavers, ils vont surcharger leurs métavers avec des publicités et des produits promotionnels qui ne correspondent tout simplement pas à l’éthique sous-jacente du métavers.

Insérer métaverses blockchain.

Ces métavers doivent encore gagner de l’argent. Mais, en raison du fait qu’ils sont construits sur la blockchain, ils n’ont pas à gagner d’argent via des publicités. Ils gagnent de l’argent via la création d’une nouvelle crypto-monnaie, et n’importe qui – de vous à moi, en passant par nos familles – peut participer à la création de richesse de ce métavers en achetant sa crypto-monnaie sous-jacente.

En pratique, cela signifie que les métaverses blockchain ne diffuseront pas une tonne d’annonces, voire aucune. Cela signifie qu’ils ne seront pas surchargés de promotions qui nuisent au gameplay. Et, peut-être le plus important, cela signifie qu’ils ne retireront pas d’argent aux participants et aux créateurs du jeu.

Ils seront vraiment gratuits.

C’est pourquoi nous voyons ici les métaverses blockchain comme le véritable avenir. Donc, pour investir dans le thème d’investissement le plus en vogue à Wall Street ces jours-ci, investissez dans les cryptos.

Plus précisément, investissez dans les projets de cryptographie qui soutiennent la création de métaverses blockchain qui sont vraiment gratuits.

Ces cryptos finiront par être les plus grands gagnants de la mégatendance du métaverse.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.