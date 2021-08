in

La meilleure agence de notation de crédit, Fitch Ratings, remet en question l’adoption du Bitcoin par le Salvador

Selon l’agence de notation Fitch Ratings, l’adoption par le Salvador de Bitcoin comme monnaie légale pourrait avoir des conséquences imprévues.

L’adoption de Bitcoin pourrait conduire à une cote de crédit négative

La décision du président Nayib Bukele d’accorder à la crypto-monnaie de référence Bitcoin un statut de cours légal il y a quelques mois est intervenue sous les applaudissements mondiaux des passionnés de l’industrie émergente. La règle a généré des réactions mitigées dans une grande partie de l’espace financier, qui entrera en vigueur début septembre. L’un des commentaires récents sur la décision est celui de l’agence de notation de crédit américaine Fitch Ratings.

Dans un article de blog, les membres des «trois grandes agences de notation de crédit» ont noté que l’adoption ultérieure de Bitcoin comme deuxième moyen d’échange dans la nation latino-américaine pourrait créer une cote de crédit négative pour la plupart des institutions financières du pays et l’assurance secteur.

Il a également souligné que la mise en œuvre pratique de crypto-monnaies comme Bitcoin n’était toujours pas définie, ce qui poserait des problèmes pour l’utiliser comme réserve de valeur et comme moyen d’échange. Le problème réside dans le fait qu’il n’y a pas de précédent historique d’une banque nationale ou des marchés financiers mondiaux, dit Fitch.

Avec la nouvelle règle Bitcoin obligeant toutes les entreprises opérant dans le pays à accepter les paiements BTC, Fitch dit que seules deux options sont ouvertes pour ces institutions génératrices de revenus. La première serait probablement de conserver les BTC qu’ils obtiennent pour la prestation de services, tandis que l’autre alternative les verrait échanger des BTC dès qu’ils les reçoivent contre des dollars américains plus reconnus et plus stables.

Les entreprises qui décident d’opter pour la première option augmenteraient leurs risques en raison de la nature volatile des actifs numériques comme Bitcoin. Fitch a ajouté que cela augmenterait le risque d’actif d’un assureur et pourrait conduire à un crédit négatif.

Vendre des Bitcoins dès leur arrivée n’est pas plus acceptable que de les conserver, a souligné Fitch, notant que cela entraînerait des coûts élevés pour les reconvertir en monnaies fiduciaires. L’agence de notation l’a résumé avec,

“La capacité des assureurs à minimiser leur période de détention dépendra de la question de savoir si le cadre réglementaire et opérationnel autorise la conversion immédiate de Bitcoin en USD, ce qui n’est pas clair pour le moment.”

Les compagnies d’assurance sont mal préparées

Le gouvernement salvadorien a promis que les directives réglementaires sur l’utilisation de Bitcoin suivraient le lancement officiel le 7 septembre. Cependant, Fitch Ratings note que cela peut être sur une voie rapide et donne aux entreprises peu de temps pour adapter leurs opérations aux changements imminents.

Il fait valoir que les compagnies d’assurance auraient probablement besoin d’acquérir de nouvelles infrastructures informatiques. Ils doivent également adopter des protocoles internes améliorés pour accepter les paiements, renforcer leur sécurité contre les cyber-risques et la fraude, et former le personnel à la gestion des transactions cryptographiques.

Le court délai pourrait exposer le secteur à des défis inattendus étant donné le court délai.

Même si la Bank of America encourage l’adoption du Bitcoin au Salvador, le Fonds monétaire international (FMI) a critiqué cette décision.

