La meilleure alternative au lecteur Xiaomi 4K pour regarder des séries et des films sur votre téléviseur est de Nokia et est maintenant en vente | La technologie

Nokia Streaming Box 8000 est un lecteur multimédia avec accès à toutes les applications de streaming et avec Android TV :

Il y a beaucoup de lecteurs multimédias en vente ces derniers temps et l’un des plus populaires avec Android TV est peut-être le lecteur Xiaomi. Mais il existe d’autres produits très similaires qui peuvent vous intéresser, même pour leur prix.

Le lecteur multimédia Boîtier de diffusion en continu Nokia 8000 C’est une excellente alternative à Xiaomi et vous pouvez maintenant l’acheter sur Amazon pour 79,90 euros.

Lecteur multimédia 4K avec Android TV et accès à des milliers d’applications sur Google Play, Chromecast et Google Assistant intégré.

Cette petite boîte qui se connecte à votre téléviseur via HDMI et au réseau WiFi vous permet d’avoir toute la puissance d’Android TV sur votre téléviseur, qu’il soit plus ou moins nouveau. Même si vous avez une Smart TV mais que vous n’aimez pas sa plate-forme.

Il prend en charge la vidéo 4K et prend en charge la vidéo HDR. Il prend également en charge l’audio Dolby Digital Plus et Dolby Atmos.

Nokia Streaming Box 8000 a Android TV comme système d’exploitation, vous avez donc accès à pratiquement toutes les applications de streaming que vous pouvez imaginer. De Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney + et de nombreuses autres plateformes.

Vous aurez toutes ces applications et services ajoutés, tels que l’assistant Google directement sur votre téléviseur.

Grâce à la télécommande Nokia, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez parler à l’assistant pour rechercher des séries, des films, contrôler les appareils connectés de votre maison ou rechercher des informations sur Internet.

Un autre avantage d’avoir un lecteur avec Android TV est qu’il a Chromecast. Cette technologie sans fil vous permet d’envoyer des vidéos de votre mobile vers le téléviseur via WiFi. Le mobile devient ainsi une télécommande.

La Nokia Streaming Box coûte généralement 99 euros, mais sur Amazon on la trouve déjà à 79,90 euros.

