La meilleure alternative au stockage en nuage met la confidentialité entre vos mains

L’ère du stockage cloud illimité pour les principaux fournisseurs a récemment pris fin ou se terminera bientôt. Le stockage dans le cloud a ses avantages, tels que la synchronisation et la mise à jour des fichiers sur tous les appareils, tant que vous disposez d’une connexion Internet. Jusqu’à très récemment, le stockage gratuit et illimité offert était suffisant pour garder la plupart des utilisateurs accrochés, et semblait une aubaine pour ceux qui ne se souciaient pas de la “nuage” des problèmes de confidentialité. Cependant, passer à un service d’abonnement signifie que des problèmes tels que la sécurité, le contrôle ou les fuites de données possibles par des fournisseurs tiers sont beaucoup plus au centre de l’attention.

Alors, quelles sont les options si vous ne souhaitez pas ajouter un autre abonnement en plus de ceux que vous avez déjà ? L’alternative au stockage cloud semble assez simple : un disque dur externe. Mais pas un disque dur externe tel que nous le connaissons. Non, SanDisk a créé une alternative viable au stockage en nuage qui met l’accent sur les options de confidentialité ainsi que sur l’accessibilité, avec également beaucoup de capacité. Bienvenue à l’époque grisante du paiement unique pour cette technologie.

Le SanDisk iXpand Flash Drive Luxe est une alternative idéale aux abonnements de stockage en nuage. Il dispose de deux types de connexion permettant des transferts de fichiers sans tracas entre les appareils. Vous pouvez transférer instantanément des fichiers entre n’importe quel smartphone, tablette ou ordinateur avec une connexion USB Type-C ou Lightning. Plus besoin de vous envoyer des fichiers par e-mail entre les appareils. C’est un moyen idéal de configurer votre téléphone pour qu’il sauvegarde automatiquement, libérant ainsi de l’espace pour plus de jeux, de vidéos et d’applications. De plus, il dispose d’une protection par mot de passe pour aider à garder votre contenu sécurisé. Mais qu’en est-il de la capacité ?

De nombreuses options de stockage cloud gratuites limitent l’espace disponible sans abonnement. Si vous avez déjà possédé un smartphone avec une capacité de stockage de 16 Go, vous vous souviendrez à quelle vitesse il peut se remplir de photos et de vidéos haute résolution. Pour un achat unique, un lecteur Flash SanDisk iXpand Luxe est proposé avec un choix de capacités de 64 Go, 128 Go ou 256 Go*, bien que d’autres périphériques de stockage SanDisk offrent jusqu’à 4 To* si vous avez besoin de plus d’espace. Est-ce que c’est assez de stockage ? Une approximation rapide montre que 64 Go peuvent stocker jusqu’à 16 000 photos (à environ 4 Mo chacune). En comparaison, 1 heure de séquence vidéo tournée en 1080p équivaut à environ 1,5 Go. Vous pouvez stocker ou sauvegarder vos photos et vidéos sur le lecteur, ou les transférer sur votre PC ou ordinateur portable.

À moins que vous ne soyez un photographe professionnel qui a besoin d’une capacité énorme pour les fichiers RAW, l’un de ces lecteurs SanDisk iXpand Flash Drive Luxe vous permet de stocker et d’accéder à votre contenu personnel qui propose également des options de sécurité et de confidentialité, comme la protection par mot de passe. Sur votre porte-clés ou dans votre main, le lecteur offre une solution de stockage sans souci pour tout le monde, vous permettant d’y accéder à tout moment, n’importe où – sans avoir besoin d’une connexion Internet.

*1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = 1 000 milliards d’octets. Stockage utilisateur réel moins.