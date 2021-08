La meilleure alternative Huawei à ce jour ?

Honor a été vendu par Huawei l’année dernière, permettant à l’ancienne sous-marque de devenir indépendante et de regagner des liens avec des partenaires mondiaux comme Google et Qualcomm. Il a déjà sorti la série Honor 50 de téléphones super milieu de gamme, mais nous avons maintenant nos premiers produits phares post-Huawei dans la série Honor Magic 3.

Nous avons en fait trois téléphones en service cette fois, sous la forme du Honor Magic 3, du Honor Magic 3 Pro et du Honor Magic 3 Pro Plus. Ils partagent également de nombreuses fonctionnalités, à savoir un écran OLED incurvé de 6,67 pouces (2 772 x 1 344, taux de rafraîchissement de 120 Hz), une batterie de 4 600 mAh, une charge filaire de 66 W, la prise en charge de Google et le skin Magic UI 5. Mais ces téléphones diffèrent en ce qui concerne le SoC, les appareils photo et quelques autres domaines.

Honor Magic 3 Pro Plus : le meilleur chien

Vous cherchez un appareil sans compromis ? C’est là qu’intervient le Magic 3 Pro Plus. Vous obtenez l’écran, la batterie et la vitesse de charge filaire susmentionnés, mais vous obtenez également un chipset Snapdragon 888 Plus et une charge sans fil de 50 W.

Le téléphone haut de gamme d’Honor contient également une configuration de caméra arrière quad plutôt intéressante. Il y a un appareil photo principal IMX700 50MP (1,22 micron pixels, taille de capteur 1/1,28 pouce, 23 mm), un appareil photo monochrome 64MP, un vivaneau ultra-large 64MP (11 mm) et un appareil photo à zoom périscope 4X 64MP. La société a également ajouté un capteur de température de couleur au système de caméra arrière. La caméra selfie frontale 13MP est également rejointe par une caméra 3D ToF pour le déverrouillage du visage 3D.

En restant à l’avant, le fabricant dit qu’il a ajouté un soi-disant Nano Crystal Shield à l’écran, revendiquant une amélioration de la durabilité 3 fois pour les chutes (apparemment par rapport à d’autres écrans incurvés). Il a également introduit un indice IP68 ici pour une conception encore plus durable.

L’option Boucle d’or ?

Le Magic 3 Pro est l’enfant du milieu ici, mais il partage encore beaucoup de points communs avec le Pro Plus. Vous disposez du SoC Snapdragon 888 Plus du modèle haut de gamme, d’une charge sans fil de 50 W et d’un indice de protection IP68. Vous disposez également de la caméra 3D ToF à l’avant pour un déverrouillage sécurisé du visage à côté du jeu de tir 13MP. Alors, que sacrifiez-vous avec l’appareil Pro ?

Vous avez toujours un appareil photo principal de 50 MP, mais l’appareil photo principal IMX700 du Pro Plus est échangé contre un tireur IMX766 (taille de capteur 1/1,56 pouce). Nous voyons également un passage d’un appareil photo ultra-large de 64MP à un vivaneau ultra-large de 13MP. Sinon, vous disposez également d’un appareil photo monochrome 64MP et d’un appareil photo périscope 64MP 3,5X (avec zoom hybride 10X).

Honor Magic 3: Le modèle le moins cher

Ceux qui veulent un appareil Magic 3 mais ne veulent pas dépenser une tonne d’argent devraient envisager le modèle vanille. Les réductions les plus importantes ici sont le passage à un chipset Snapdragon 888 standard, l’absence de charge sans fil et l’absence d’une caméra 3D ToF à l’avant. Nous voyons également ici un indice de résistance aux éclaboussures IP54 au lieu de l’indice IP68 des modèles Pro.

Passant au système de caméra arrière, Honor a abandonné tout type de tireur avec zoom. Au lieu de cela, vous disposez d’un appareil photo principal IMX766 50MP, d’un tireur monochrome 64MP et d’un objectif ultra-large 13MP.

Sinon, vous avez toujours le même écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz, une caméra selfie de 13 MP, une charge filaire de 66 W et une batterie de 4 600 mAh pour vous permettre de continuer.

Prix ​​de la série Honor Magic 3

La marque chinoise a confirmé que le Magic 3 commencera à 899 € (~ 1 055 $) et sera disponible dans une variante 8 Go/256 Go. Cet appareil est disponible dans les coloris Blue Hour (voir ci-dessus), Golden Hour, White et Black, les deux anciennes options étant des modèles en cuir végétalien.

Vous voulez le Magic 3 Pro ? Ensuite, vous dépenserez 1 099 € (~ 1 289 $) pour le modèle 8 Go/256 Go. Cet appareil est disponible dans les options Black, White et Golden Hour. Sinon, le Magic 3 Pro Plus haut de gamme commence à 1 499 € (~ 1 759 $) pour le seul appareil 12 Go/512 Go. Le Pro Plus est disponible dans les options Ceramic Black et Ceramic White. Il n’y a pas encore de mot sur les marchés de lancement officiels.

En ce qui concerne l’engagement envers les mises à jour logicielles, Honor a déclaré aux journalistes qu’il s’engage généralement à “au moins une mise à niveau de grande génération” pour tous ses téléphones phares. Si la série Honor Magic 3 ne reçoit effectivement qu’une seule mise à jour du système d’exploitation, ce serait une grande déception. Après tout, Samsung et d’autres joueurs ont annoncé trois ans de mises à jour du système d’exploitation pour leurs produits phares. Ce serait doublement décevant pour le Magic 3 Pro Plus, compte tenu de son prix. Nous ferons un suivi avec Honor pour confirmer cette déclaration.

Il est également intéressant de noter que le Pro Plus en particulier propose un système de caméra quelque peu similaire au Huawei P50 Pro. C’est-à-dire qu’ils offrent tous deux un appareil photo principal de 50 MP (et il semble que le téléphone de Huawei ait aussi un IMX700), un objectif périscope de 64 MP et un appareil photo monochrome haute résolution (bien que 64 MP contre 40 MP pour le P50 Pro). Nous voyons même les mêmes vitesses de charge filaire et sans fil sur les appareils Pro, tandis que les Magic 3 et P50 standard partagent la même charge filaire de 66 W.

Cette similitude suggère que les téléphones Honor étaient en préparation avant la séparation de Huawei, ce qui est logique étant donné le long temps de développement des smartphones en général. Mais il semble donc que cela pourrait être le plus proche des nouveaux téléphones Huawei avec le support de Google.

Que pensez-vous de la série Honor Magic 3 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.