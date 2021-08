la meilleure alternative pour lutter contre la dysfonction érectile

08/08/2021 à 12:01 CEST

Selon la Organisation mondiale de la SANTE (OMS), la dysfonction érectile touche plus de 50 % de la population masculine à différents niveaux d’intensité au-dessus de 50 ans.

C’est un trouble dans lequel l’homme n’obtient pas de érection suffisante, ce qui rend la pénétration difficile et donc obtenir une relation sexuelle satisfaisante.

À partir de Association espagnole d’urologie (AEU) soulignent que les causes les plus fréquentes de cette pathologie sont les causes vasculaires.

“Le pénis est un organe avec une vascularisation formidable, ce n’est pas en vain que les corps caverneux sont deux cylindres responsables de l’érection et ne sont rien de plus que deux espaces qui se remplissent de sang pour avoir une érection et se vident plus tard quand elle est perdue”, les experts Explique.

Ces problèmes vasculaires ont leur origine dans différents facteurs comme l’a souligné le AEU:

L’âge. Les maladies associées telles que le diabète, l’hypertension ou d’autres pathologies cardiovasculaires. La maladie de La Peyronie, ” provoque une courbure du pénis en raison de plaques fibreuses qui se forment dans l’albuginée du corps caverneux qui fait, lors d’une érection, qu’il se plie. En même temps et dans ces plaques il y a une fuite de sang du pénis qui fait que l’érection ne peut pas être maintenue”, expliquent les urologues. Chirurgies antérieures principalement celles dérivées du cancer de la prostate. Facteurs génétiques. D’autres causes comme certaines drogues, maladie psychiatrique ou traumatisme.

Il existe différentes façons de traiter ce problème, telles que la modification des habitudes de vie telles que l’exercice, faire des changements dans l’alimentation ou prendre des médicamentsSoit par voie orale ou médicament injecté dans le pénis.

Et quand tout cela échoue, c’est à ce moment-là que vous pouvez opter pour le implants péniens.

Le prothèses péniennes ou péniennes Ce sont des dispositifs placés à l’intérieur du pénis pour permettre aux hommes souffrant de dysfonction érectile de retrouver leur fonctionnalité sexuelle, c’est-à-dire d’avoir une érection.

Il existe deux principaux types d’implants, semi-rigides et gonflables. Bien que chaque type d’implant pénien fonctionne différemment et ait des caractéristiques différentes, les prothèses hydrauliques à trois composants sont les plus courantes.

Comme expliqué par le docteur Enrique Lledó, urologue spécialisé en andrologie et chirurgie reconstructive urétro-génitale et chef du service d’urologie de l’hôpital Vithas Madrid La Milagrosa et Vithas Madrid Arturo Soria, ce type d’implant offre la meilleure qualité de rigidité, d’efficacité et de confort dans les rapports sexuels pour le patient et le couple et leur permet de retrouver une autonomie pour pouvoir maintenir des relations sexuelles satisfaisantes.

« Dans la plupart des études, celles qui apportent le plus de satisfaction sont les pneumatiques hydrauliques ou tri-composants », précise le spécialiste.

Qu’est-ce qu’une prothèse hydraulique ?

Comme détaillé par le Dr Lledó, dans la chirurgie de prothèse hydraulique à trois composants, deux cylindres appariés sont insérés dans les corps caverneux du pénis, une pompe dans le scrotum et un réservoir rempli de liquide dans l’abdomen.

« Lorsque le patient souhaite avoir des relations sexuelles, il procède à l’activation de l’appareil par pulsation intermittente de la pompe. Cela aspire le liquide du réservoir dans les cylindres, raidissant le pénis. Un petit bouton indépendant de la pompe et facilement repérable par le patient, lorsqu’il est enfoncé fait couler le liquide à l’envers, le liquide revient des cylindres vers le réservoir et le pénis devient flasque. C’est un mécanisme hydraulique, à pression positive et à pression négative. C’est toujours la même chose pour le remplissage comme pour la vidange », conclut-il. Enrique Lledo.

En plus de implantation du dispositif hydraulique, l’urologue insiste sur l’importance des explications au patient et à son partenaire avant l’intervention.

Fournir toutes les informations sur ce mécanisme est essentiel, afin que les attentes du patient soient objectives, et doivent être complétées par des soins postopératoires continus, pour résoudre les doutes et les interrogations du patient déjà opéré.

Ce système de travail permet d’obtenir les meilleurs résultats.

« Il est aussi très important de rappeler au patient et à son partenaire que la sensibilité reste la même, tout comme le désir. Tout ce que nous faisons, c’est continuer à maintenir la qualité de vie sexuelle chez quelqu’un qui a subi une intervention chirurgicale, qui a une maladie ou un diabète, ce qui l’empêche d’avoir des érections spontanées”, détaille le spécialiste.

Enfin, le Dr Lledó met en évidence une autre question pertinente à prendre en compte et c’est que l’implant pénien n’est pas perceptible à l’œil nu et la durée de la prothèse n’est pas infinie, “il a une demi-vie comprise entre 12 et 14 ans .”