La meilleure amie de Meghan Markle «hausse les sourcils» alors qu’elle garde le silence sur la nouvelle campagne de Duchesse | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex et Mme Mulroney sont liées depuis l’époque de Meghan au Canada pour l’émission Suits en 2011. Après que l’année dernière ait vu des rumeurs selon lesquelles le couple s’était effondré, Mme Mulroney est restée silencieuse sur l’initiative 40×40 pour le 40e anniversaire de la duchesse.

Le 4 août, Meghan a publié une vidéo sur son site Web caritatif Archewell encourageant les gens à donner 40 minutes de leur temps pour encadrer les femmes qui réintègrent le lieu de travail.

Malgré le soutien d’Adele et de Stella McCartney, Mme Mulroney n’a rien publié sur l’initiative de sa meilleure amie.

Des rapports ont également indiqué que Mme Mulroney avait téléchargé, puis supprimé, une publication Instagram sur des amis qui se « distanciaient ».

Au moment de la rédaction, le Canadien n’a pas republié le message sur les amis.

Un initié du palais a déclaré au Daily Mail que Mme Mulroney était “plus influente sur Megxit que quiconque ne le pensait vraiment”.

Une femme, qui connaît à la fois Jessica, basée à Toronto et son mari Ben Mulroney, a également déclaré au point de vente: «Jess publierait sur l’ouverture d’une enveloppe, donc le fait qu’elle soit la seule des amies proches de Meghan à ne pas lui souhaiter un public heureux l’anniversaire est vraiment étrange.

«C’est quelque chose qui a certainement fait sourciller. Oui, Jessica a toujours été protectrice de son amitié avec Meghan.

«Mais c’était toujours quelque chose qui était là, à l’avant et au centre. On pouvait dire à quel point c’était important pour Jessica.”

Mme Mulroney a été critiquée l’année dernière après une dispute avec l’influenceuse Sasha Exeter au sujet du «privilège blanc» de l’ancien animateur de télévision.

Mme Exeter a affirmé que Mme Mulroney « s’était offusquée » de ses publications sur Black Lives Matter et avait reçu « une série de messages offensants » et aurait été menacée par elle.

Mme Mulroney aurait déclaré : « J’ai également parlé à des entreprises et à des personnes de la façon dont vous m’avez traité injustement.

« Vous pensez que votre voix compte, eh bien, cela n’a d’importance que si vous l’exprimez avec gentillesse et sans honte aux gens qui essaient simplement d’apprendre. Bonne chance.”

Mme Mulroney s’est excusée pour ses commentaires, mais aurait également menacé de poursuivre Mme Exeter pour avoir rendu public le problème.

Après la controverse, Mme Mulroney a perdu son emploi de présentatrice à CTV et d’animatrice de son émission I Do Redo.

Page Six a rapporté qu’à l’époque, l’amitié de longue date de Meghan et Mme Mulroney avait été rompue par le scandale, une source proche du couple affirmant que leur relation était déjà difficile avant cela.

Des sources proches de Meghan ont déclaré à Page Six: «Je ne sais pas quel a été le point de basculement, mais Jess est en retrait depuis un certain temps. Leur amitié n’est définitivement plus ce qu’elle était.

“Et vraiment, comment pouvez-vous avoir une amitié aussi étroite quand une personne fait fondamentalement une carrière de cette amitié?”

Après son retour sur les réseaux sociaux en août, Mme Mulroney a riposté aux informations selon lesquelles elle et Meghan s’étaient brouillées à ce sujet.

Elle a déclaré sur sa story Instagram : « Je vais le dire une fois pour toutes. Meghan et moi sommes de la famille.

«Elle est l’amie la plus gentille et me surveille tous les jours.

« La culture tabloïd est atroce. Cela crée des mensonges et un scénario blessant. Arrêtez de vous nourrir dedans. Terminé.”

Express.co.uk a contacté les représentants de Jessica Mulroney pour commentaires