La meilleure année de Maripán en tant que professionnel

29/12/2021 à 17:27 CET

La défense chilienne Guillermo Maripan Dites adieu à 2021 de la meilleure des manières. La centrale a été consolidée au cours de cette année comme une des stars de la Ligue française1, devenu l’un des piliers de Monaco qui a terminé la saison dernière en troisième position et disputé la finale de la Coupe de France. Maripán a été désigné meilleur joueur de football chilien il y a quelques mois selon l’Observatoire du football CIES, et s’est consolidé comme le meilleur buteur des ligues majeures grâce à ses cinq buts au cours de la dernière année.

En cette année qui s’achève, le défenseur a fait un pas en avant et son propre entraîneur, Niko Kovac, a souligné sa maturité, son autorité et son leadership au sein de l’équipe monégasque, faisant de 27 ans l’un des piliers de la jeune équipe, le moins que la moyenne d’âge dans les principales compétitions européennes. Cette croissance a été observée au cours de l’année, puisque Maripán a été choisi par L’Equipe dans le onze idéal de la saison dernière, et ce championnat faisait partie du onze du jour à une occasion.

De plus, la publication française Nice-Matin l’a récompensé comme le meilleur joueur monégasque jusqu’à présent cette saison en Ligue1 grâce à ses bons chiffres dans le tournoi et la Ligue Europa, au cours de laquelle la qualification pour le huitième de finale : 901 bonnes passes sur 1006 au total, 87 récupérations, et un dribble en sa faveur en 18 matchs entre les deux compétitions.

Comme si cela ne suffisait pas, la centrale est un intouchable pour l’entraîneur Martín Lasarte En équipe nationale chilienne, il est devenu l’un de ses maîtres piliers comme en témoigne sa présence régulière dans les matchs de qualification pour la Coupe du monde du Qatar, sans oublier que lors de la dernière Copa América il a brillé après avoir signé un dribble contre Leo Messi devenu viral, car rares sont les défenseurs qui ont osé le faire.

«Ça me fait plaisir de faire grandir le club et l’équipe nationale, ils m’aident à évoluer. Ça a été une bonne année, et je veux continuer avec la même confiance et faire les choses avec des idées claires comme jusqu’à présent & rdquor;, commente le défenseur chilien après une splendide année 2021.