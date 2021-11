La meilleure application de fond d’écran animé Windows débarque sur Android aujourd’hui et c’est gratuit | La technologie

La version bêta de Wallpaper Engine est terminée et est maintenant disponible pour tous les utilisateurs sur Android et, de plus, elle débarque gratuitement; bien que cela a une astuce.

La personnalisation est l’une des meilleures fonctionnalités d’Android. Et, est-ce que la possibilité de transformer le téléphone en quelque chose d’unique et de spécial donne à chaque utilisateur le sentiment que son appareil n’a rien à voir avec le reste du monde, même s’il est de la même marque et du même modèle.

Le concept de personnalisation va bien au-delà de la recherche d’un joli arrière-plan, de nombreux utilisateurs prennent cela tellement au sérieux qu’ils sont capables de suivre une échelle de couleurs spécifique sur leurs appareils pour les distinguer complètement des autres. Oui, cela amène la personnalisation à un niveau supérieur.

Mais pour les plus paresseux ou avec moins de temps, il existe également des alternatives, en fait, aujourd’hui, une application qui est sous Windows depuis des années et qui est considérée par beaucoup comme le point culminant de la personnalisation débarque sur Android. Nous parlons de Wallpaper Engine, l’application par excellence des arrière-plans animés.

L’annonce ne peut surprendre personne et, il y a quelques mois, une version bêta a été lancée pour que les utilisateurs testent le fonctionnement de l’application avant qu’elle n’aille sur le Play Store. La période bêta a été considérablement plus courte que prévu et c’est ici gratuitement.

Bien sûr, ce qui est gratuit a une astuce. Et, est-ce que, étant une application née pour Windows, les développeurs s’excusent que de nombreux utilisateurs ont installé cette application et avec une énorme bibliothèque de fonds sur leurs ordinateurs, mais ce qui se passe, c’est que dans Windows, elle est payante.

Et ce qu’ils veulent, c’est que l’application Android soit connectée à l’application Windows afin d’utiliser la bibliothèque de fonds que vous avez sur votre ordinateur. Ce n’est pas vraiment un problème pour les utilisateurs de Wallpaper Engine payé et utilisé pendant des années sous Windows, mais pour les nouveaux utilisateurs d’Android, cela peut être quelque chose qui les repousse lorsqu’il s’agit de prendre en charge l’application.