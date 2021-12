La meilleure application pour Android TV est un mappeur de boutons à distance

Rita El Khoury / Autorité Android

J’ai commencé à utiliser des appareils Android TV avec le Nvidia Shield 2017, mais je ne me suis jamais retrouvé avec autant d’options à l’intérieur de ma maison qu’aujourd’hui. Mon téléviseur lui-même – le Xiaomi TV P1 43 pouces – ainsi que le décodeur de mon fournisseur de télévision français local exécutent tous deux la plate-forme. Il en va de même pour la clé Chromecast avec Google TV que j’avais achetée avant ces deux-là, et le projecteur Android TV que j’ai installé dans ma cuisine. Si vous pensez qu’il est déjà assez difficile de vous habituer à une télécommande, essayez-en quatre. Au milieu de cette folie, une application m’a gardé sain d’esprit, et c’est la même que j’installe sur tous mes appareils Android TV depuis 2017 : Button Mapper.

Pourquoi remapper ces boutons ?

Chaque télécommande que vous obtenez est construite différemment. Certains, comme celui du Chromecast avec Google TV, sont suffisamment minimalistes pour n’inclure que les boutons essentiels. D’autres, comme celles de mon téléviseur et de mon décodeur, ajoutent des dizaines d’autres touches.

Le problème qui se pose, outre l’embarras déroutant des richesses que j’ai actuellement, est que toutes les télécommandes ne seront pas optimisées pour vous. Votre utilisation, vos applications préférées, votre mise en page préférée. La plupart des télécommandes ont des boutons codés en dur pour les applications que vous n’utiliserez jamais. Pour moi, c’est Netflix ; pour vous, cela pourrait être Prime Video ou Hulu. Certaines télécommandes mettent également des boutons que vous ne pouvez pas utiliser, comme ce bouton futile (dans ma région) Mi Patchwall sur la télécommande de mon téléviseur.

Un mappeur de boutons s’occupe de tout ce gâchis en vous permettant de choisir ce que fait chaque bouton. Vous pouvez réaffecter Netflix pour lancer Disney+ ou YouTube pour ouvrir Plex. Vous pouvez désactiver tout ce bouton si vous le souhaitez, ou lui faire faire différentes choses après une simple pression, une double pression ou une longue pression.

De plus, cela peut être utile si un bouton cesse de fonctionner sur votre télécommande. Au lieu d’en acheter un nouveau, vous pouvez remapper ses fonctionnalités sur un autre bouton non essentiel.

Button Mapper pour Android TV : bonnes pratiques

Mon application préférée pour le travail est Button Mapper (Google Play). Il me permet de personnaliser tous les boutons de base de la télécommande (accueil, retour, alimentation, D-pad, etc.). Mais cela brille vraiment lorsque j’ajoute des boutons personnalisés à partir de n’importe quelle télécommande que j’ai actuellement. L’application et la plupart de ses fonctionnalités sont gratuites, sans publicité.

Au cours de mes quatre années d’expérience avec Button Mapper, je n’ai jamais eu de problème avec. Il agit comme un service d’accessibilité et surveille les appuis simples, doubles ou longs sur les boutons, les redirigeant vers la fonctionnalité que j’ai choisie. Il peut s’agir d’une application préinstallée, que j’ai installée ou d’une fonctionnalité Android spécifique, comme prendre une capture d’écran ou accéder aux paramètres.

Mappage de boutons supplémentaires Options de mappage générales Actions de cartographie spécifiques

Au fil des ans, j’ai également réalisé qu’il y avait quelques touches essentielles avec lesquelles je ne devrais pas jouer et d’autres qui se prêtent mieux à la personnalisation.

Ne touchez pas à ces boutons

Le bouton omniprésent de Google Assistant ne vaut généralement pas la peine d’être touché. Vous pouvez le faire, mais sur neuf appareils sur dix, la fonctionnalité semble être codée en dur et aucun remappage ou bonne volonté ne fonctionne. La télécommande lancera une recherche vocale et vous ne pourrez rien y faire.

Le bouton d’alimentation, le D-pad et les boutons de volume sont de gros interdits dans mon livre. Je n’ose pas les toucher car ils sont essentiels au fonctionnement d’Android TV. Je ne voudrais pas avoir à déterrer un clavier et une souris USB pour me sortir du pétrin si je les gâche.

Ne modifiez pas le bouton d’alimentation, le D-pad ou les boutons de volume, car ils sont essentiels au fonctionnement d’Android TV.

Appuyez longuement sur le bouton Retour > faites une capture d’écran Appuyez longuement sur le bouton d’accueil > ouvrez les paramètres

Je ne change pas non plus le but de la simple pression des boutons Home et Back – ils sont tout aussi essentiels. Mais de longues pressions sur ceux-ci sont un jeu équitable, et je les assigne souvent pour aller dans les paramètres du téléviseur ou prendre une capture d’écran. Je n’ai jamais eu de problème avec cela sur aucun appareil jusqu’à présent, mais gardez à l’esprit que Google pourrait leur attribuer des fonctionnalités cruciales dans les futures versions d’Android TV.

Personnalisez plutôt ces boutons

Cela laisse généralement l’entrée, la sourdine, les différents services de streaming et tout bouton supplémentaire que votre fabricant d’Android TV a décidé d’inclure. Selon votre utilisation, ceux-ci peuvent être superflus et vous pouvez les réaffecter à n’importe quelle application ou fonctionnalité sans rien casser. (Il y a une exception avec le Chromecast avec les boutons Netflix et YouTube de Google TV qui sont moins flexibles, mais sinon, n’hésitez pas à jouer.)

Les boutons d’entrée, de sourdine et des différents services de streaming sont souvent un jeu équitable, et vous pouvez facilement les réaffecter à n’importe quelle application.

Mes astuces personnelles consistent à remapper tous les boutons Netflix codés en dur sur Plex et à ajouter une double pression sur YouTube qui ouvre Spotify. Les appuis longs sont affectés à l’application de streaming que j’utilise le plus en ce moment. J’aime aussi ajouter le rôle de lecture/pause souvent manquant à tous les boutons inutiles – comme ce bouton de lancement Mi Patchwall sur mon téléviseur.

Une fois que tout cela est configuré, je commence à surveiller mon utilisation de la télécommande. Si je constate que je suis confus entre deux boutons, ou s’il y en a un sur lequel j’appuie souvent par erreur, alors je corrigerai ou réaffecterai la fonctionnalité. Cela me garde sain d’esprit et évite toute perte de temps inutile. Vous ne voulez pas que des touches accidentelles interrompent fréquemment votre session de divertissement.

Outre Android TV, Button Mapper fonctionne également sur les téléphones. En fait, c’est l’une des applications que nous recommandons aux propriétaires de Samsung d’utiliser pour remapper le bouton Bixby. Mais comme la plupart des autres téléphones Android n’ont pas de touches superflues, l’application est beaucoup plus utile sur Android TV. C’est rapidement devenu mon utilitaire par défaut le définir et l’oublier sur la plate-forme.

