La meilleure approche de la crypto n’est pas une interdiction, mais une « réglementation stricte », déclare le responsable du MAS

La meilleure approche de la crypto-monnaie n’est pas une interdiction, mais une « réglementation forte », déclare le responsable du MAS

AnTy2 novembre 2021

Pour ne pas être laissé pour compte, Singapour prend une longueur d’avance avec ses réglementations afin qu’elles puissent être préparées « pour le monde du Web 3.0 » et bien positionnées pour « l’économie tokenisée ».

Singapour voit beaucoup de promesses dans l’espace crypto et devient un acteur clé pour les entreprises de crypto-monnaie.

Dans une interview avec Bloomberg, le directeur général de l’Autorité monétaire de Singapour, Ravi Menon, a parlé de la meilleure approche de la cryptographie : une réglementation stricte plutôt que des interdictions.

« Nous pensons que la meilleure approche n’est pas de réprimer ou d’interdire ces choses », a déclaré le chef du MAS, qui réglemente les banques et les sociétés financières.

Au lieu de cela, la banque centrale met en place une «réglementation stricte» afin que les entreprises qui répondent aux exigences et font face aux risques puissent fonctionner.

« Avec les activités basées sur la cryptographie, il s’agit essentiellement d’un investissement dans un avenir prospectif, dont la forme n’est pas claire à ce stade. » «Mais pour ne pas entrer dans ce jeu, je pense que Singapour risque d’être laissé pour compte. Entrer tôt dans ce jeu signifie que nous pouvons avoir une longueur d’avance et mieux comprendre ses avantages potentiels ainsi que ses risques. »

Se préparer au monde du Web 3.0

« Le phénomène des jetons cryptographiques est beaucoup plus large et nous y voyons beaucoup de promesses », a déclaré Menon, ajoutant: « C’est trop loin » et très naissant, ce qui signifie que cela pourrait mener à nulle part ou à beaucoup de risques et de troubles ou à un très bon résultat pour l’économie et la société.

En tant que tel, MAS se prépare à l’un de ces résultats, car lorsque la crypto-économie décolle, elle peut aider à créer des emplois, à créer de la valeur ajoutée et des facteurs autres que financiers seront également potentiellement gagnants, a-t-il déclaré.

Menon s’intéresse particulièrement à l’élément décentralisé de la cryptographie, car cela signifie un coût inférieur, une efficacité accrue et une plus grande participation au marché.

« Nous sommes donc intéressés par le développement de la technologie cryptographique, la compréhension de la blockchain, les contrats intelligents et la préparation du monde du Web 3.0. » « Si 2030 doit être une économie symbolique… nous voulons nous assurer que nous sommes bien positionnés. »

Mais le chef de la banque centrale a déclaré que ce n’était pas sans risques, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme étant les plus évidents.

Il a également souligné ses inquiétudes concernant les investisseurs investissant dans les crypto-monnaies car « ce n’est pas quelque chose pour les investisseurs de détail ».

La crypto a des avantages par rapport à Fiat, mais ce n’est pas de l’argent

Interrogé sur la réticence des banques à servir les sociétés de cryptographie et si elles sont préoccupées par les risques, Menon a déclaré qu’elles négociaient des conversations entre les banques et les sociétés de cryptographie.

« Ce que nous faisons, c’est essayer de rapprocher les deux parties » et expliquer aux acteurs de la cryptographie qu’ils doivent se comporter davantage comme un client normal et suivre les exigences des banques en matière de fourniture d’informations et de transparence, a-t-il déclaré.

« C’est une situation de type acheteur et vendeur consentants. Et je pense qu’il est trop tôt pour dire que la situation s’est améliorée », a-t-il ajouté tout en convenant que les entreprises de cryptographie ont du mal à avoir une relation bancaire.

Quant au niveau de confort de MAS lorsqu’il s’agit de reconnaître Bitcoin comme monnaie légale, a déclaré Menon, la mesure dans laquelle ils s’intéressent à la crypto les soutient pour alimenter ou faciliter des transactions économiques significatives.

« Ils ont leurs avantages par rapport aux monnaies fiduciaires à certains égards. » « Les accepter comme monnaie légale. C’est une proposition différente. Les crypto-monnaies ne sont pas de l’argent. Ils n’ont pas le statut d’argent.

Mais pour traiter la crypto comme un actif d’investissement, il faut mieux savoir ce qu’ils font car « Ce n’est pas pour les timides à cause de la volatilité », a déclaré Menon.

