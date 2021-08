La meilleure arme et artefacts Ayaka

in

Le meilleur Genshin Impact Ayaka construire peut transformer l’héritier Kamisato en une source de cryo quasi-continu et de dégâts physiques.

Elle a un potentiel considérable en tant que DPS élémentaire et régulier. Mieux encore, Ayaka propose de solides options de construction pour les joueurs F2P, vous n’aurez donc jamais à dépenser un seul Primogem si vous souhaitez les sauvegarder.

Regarder sur YouTube

Guide de construction Genshin Impact Ayaka | Ayaka est-il DPS ?

Vous pouvez créer certains personnages en tant que DPS élémentaire ou DPS régulier, mais il n’y a aucun moyen de séparer les deux avec Ayaka. Ses compétences et ses capacités tissent les deux ensemble. Vous avez une certaine liberté dans la façon dont vous abordez ses ensembles d’artefacts, bien qu’au moins un bonus en deux pièces devrait se concentrer sur l’augmentation de ses dégâts cryogéniques ou de sa recharge d’énergie.

Guide de construction Genshin Impact Ayaka | La meilleure construction Ayaka

La construction idéale pour Ayaka prend un peu de chance puisque son arme principale fait partie de la nouvelle Invocation Epitome de la mise à jour 2.0

La meilleure arme Ayaka

Mistsplitter Reforged est l’arme idéale d’Ayaka. En plus d’une attaque de base élevée et d’une statistique secondaire qui augmente les dégâts des coups critiques du porteur, la compétence spéciale de cette épée augmente les dégâts élémentaires.

Il accorde une augmentation de 12% des dégâts élémentaires dès le début et donne à l’utilisateur un emblème Mistsplitter lorsqu’il :

Infliger des dégâts élémentaires avec une attaque normale Lancer une rafale élémentaire ou avoir de l’énergie à moins de 100 %

Vous pouvez détenir jusqu’à trois emblèmes, et ils fournissent un boost de 8/16/28% aux dégâts élémentaires. Ayaka inflige des dégâts élémentaires avec des attaques normales après le sprint, elle gagnera donc une augmentation significative de ses dégâts tout en se développant jusqu’à son rafale.

Les meilleurs artefacts Ayaka

L’utilisation de Mistsplitter Reforged vous donne une certaine flexibilité avec les artefacts. Le choix évident est Blizzard Strayer.

Effet 2 pièces : Dégâts Cryo +15 % Effet 4 pièces : Le taux de CRIT augmente de 20 % si l’ennemi est affecté par Cryo et augmente de 20 % supplémentaires si l’adversaire est gelé

L’effet 4 pièces s’harmonise parfaitement avec la statistique secondaire de Mistsplitter et les capacités d’Ayaka. Cependant, cela laisse un vide dans sa recharge d’énergie, qui est plus longue que la plupart des personnages.

Il est possible de construire une Ayaka puissante sans trop dépendre de son Burst. Cependant, si vous souhaitez l’équilibrer, associez Blizzard Strayer à deux pièces des ensembles The Exile ou Scholar.

Guide de construction Genshin Impact Ayaka | La meilleure version Ayaka pour les joueurs F2P

Si vous n’êtes pas chanceux avec la bannière d’arme de Genshin, il existe une version tout aussi viable pour les joueurs F2P.

La meilleure arme Ayaka pour F2P

La nouvelle épée Amenoma Kageuchi devrait être votre objectif. Vous pouvez fabriquer cette arme après avoir terminé la quête Le trésor du fermier près du village de Konda, vous ne pouvez donc pas compter sur la chance dans le système de gacha de Genshin.

L’attaque de base d’Amenoma Kageuchi n’est que légèrement inférieure à celle de Mistsplitter et s’appuie davantage sur l’équilibrage de la consommation élevée d’énergie d’Ayaka. Le porteur gagne une graine de succession à chaque fois qu’il utilise une compétence élémentaire et peut transporter un maximum de trois graines. Après avoir utilisé un Elemental Burst, chaque graine restitue six Énergies à l’utilisateur.

Si l’énergie n’est pas votre principale préoccupation, le Blackcliff Longsword ou le Prototype Rancor sont deux options supplémentaires qui améliorent le potentiel DPS régulier d’Ayaka. Vous pouvez acheter l’épée longue Blackcliff chez Paimon’s Bargains, tandis que Prototype Rancor est un objet à fabriquer.

Les meilleurs artefacts Ayaka pour F2P

L’une ou l’autre de ces trois routes devrait donner la priorité à l’augmentation de l’attaque d’Ayaka. Gladiator’s Finale est idéal pour cette construction puisqu’Ayaka manie une épée.

Effet 2 pièces : Attaque +18% Effet 4 pièces : Si l’utilisateur brandit une épée, une arme d’hast ou un claymore, les dégâts d’attaque normaux augmentent de 35%

L’artiste martial est un autre premier choix, cependant.

Effet 2 pièces : augmente les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 15 %. Effet 4 pièces : après avoir utilisé la compétence élémentaire, augmente les dégâts d’attaque normale et d’attaque chargée de 25 % pendant 8 secondes.

Guide de construction Genshin Impact Ayaka | La meilleure composition de fête Ayaka

Quel que soit votre choix de build, le groupe d’Ayaka doit toujours être composé d’au moins un personnage pour recharger l’énergie et un personnage pour mettre en place de fortes réactions élémentaires. Diluc ou Bennet peuvent faire les deux. Chacun génère une grande quantité de particules avec ses compétences, et bien que Melt ne soit pas la meilleure réaction Cryo, cela fait quand même augmenter le nombre de dégâts.

Fischl est un autre choix solide pour l’énergie, avec le bonus supplémentaire que sa compétence facilite l’enchaînement des réactions.

L’hydro est un peu plus compliqué. Xingqiu ou Tartaglia sont les meilleurs choix pour mettre en place des réactions gelées car leurs capacités élémentaires appliquent Wet à un plus large éventail de cibles que la plupart.

Si vous n’êtes pas dérangé par la résonance élémentaire et que vous avez eu la chance d’attraper Kazuha lors de la bannière précédente, ajoutez-le à votre équipe pour des combos amusants. L’effet d’aspiration de sa compétence met en place de plus grands groupes d’ennemis pour la compétence d’Ayaka à lancer.

Vous devrez cultiver certains des nouveaux matériaux Genshin Impact pour améliorer Ayaka et libérer son véritable potentiel, y compris les objets Sakura Bloom et Handguard.