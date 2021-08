La meilleure arme et artefacts Sayu

in

Le meilleur Genshin Impact Sayu construire transforme le ninja timide au travail en une centrale Anemo ou un guérisseur puissant, selon ce dont vous avez besoin.

Elle ne brisera peut-être pas la compétition comme Ayaka, mais Sayu a une forte capacité à enchaîner les réactions élémentaires sur une large partie du champ de bataille. Sayu conserve tout autant son potentiel dans notre build F2P.

Regarder sur YouTube

Guide de construction Genshin Impact Sayu | Sayu est-il DPS ?

Sorte de. Sayu a un bon potentiel DPS élémentaire, mais comme quelques autres personnages quatre étoiles, elle propose également des options de guérison. Quoi qu’il en soit, le meilleur choix consiste à construire l’attaque de Sayu pour tirer parti non seulement de son propre potentiel de dégâts, mais également de l’effet d’absorption élémentaire que sa compétence déclenche.

Guide de construction Genshin Impact Sayu | La meilleure construction Sayu

Les plus grands atouts de Sayu sont ses compétences et son éclat, et vous pouvez la construire pour améliorer l’un ou l’autre.

La meilleure arme Sayu

Si vous souhaitez maximiser l’effet d’absorption élémentaire de la compétence de Sayu, la claymore de la pierre tombale du loup est une bonne option. Sa statistique secondaire augmente l’attaque du porteur et la compétence spéciale l’augmente de 20% supplémentaires.

Contrairement au tourbillon, l’absorption élémentaire tire sa puissance des dégâts de l’utilisateur plutôt que de l’élément existant. La puissance d’attaque accrue sert bien Sayu en combat normal. Cependant, cela rend également son potentiel de soutien encore plus précieux lors de l’utilisation de Fuuin Dash et donne au Muji-Muji Daruma une meilleure capacité de guérison.

Alternativement, si vous voulez construire Sayu autour de son Burst, Skyward Pride est un bon choix. Celui-ci augmente tous les dégâts de 8-12%, mais augmente également la recharge d’énergie. Cela signifie que Sayu peut invoquer le Muji-Muji Daruma plus souvent et soit soigner le groupe, soit infliger des dégâts Anemo aux ennemis proches.

Vous voudrez envisager d’augmenter son attaque avec des artefacts dans cette version pour augmenter l’efficacité de guérison du Daruma.

Les meilleurs artefacts Sayu

Vous avez quelques choix pour les ensembles d’artefacts de Sayu en fonction du style de construction que vous choisissez.

Un Sayu destiné à la guérison devrait avoir au moins quelques demoiselle bien-aimée Artefacts.

Effet 2 pièces : efficacité des soins +15% Effet 4 pièces : l’utilisation d’une compétence élémentaire ou d’une explosion augmente les soins reçus par tous les membres du groupe de 20% pendant 10s

L’effet deux pièces pour Scholar ou The Exile est un bon complément car il augmente la recharge d’énergie.

Sayu destiné au DPS devrait se concentrer sur l’amélioration de son attaque et de sa puissance élémentaire. Idéalement, cela comprend un ensemble complet de Viridescent Venerer, bien que vous puissiez le compléter avec Noblesse Oblige si le bouquet complet est difficile à trouver.

Placage Viridescent

Effet 2 pièces : Dégâts anémo +15% Effet 4 pièces : Augmente les dégâts du tourbillon de 60%. Diminue la résistance élémentaire de l’adversaire à l’élément infusé dans le tourbillon de 40% pendant 10s.

Noblesse oblige

Effet 2 pièces : Dégâts d’éclatement élémentaire +20% Effet 4 pièces : L’utilisation d’un éclat élémentaire augmente l’attaque de tous les membres du groupe de 20 % pendant 12s. Cet effet ne peut pas se cumuler.

Guide de construction Genshin Impact Sayu | La meilleure version Sayu pour les joueurs F2P

Sayu a une construction F2P parfaitement viable grâce aux nouvelles armes Inazuma.

La meilleure arme Sayu pour F2P

La nouvelle claymore Katsuragikiri Nagamasa, obtenue par forgeage, est votre meilleur choix libre pour Sayu. Il possède une statistique d’attaque impressionnante pour une arme à quatre étoiles, ainsi qu’un taux de recharge d’énergie élevé pour sa statistique secondaire. La compétence spéciale du Nagamasa augmente les dégâts de la compétence élémentaire du porteur de 6 à 12 % et offre un léger coup de pouce à la recharge d’énergie.

Les meilleurs artefacts Sayu pour F2P

Étant donné que le Katsuragikiri Nagamasa tourne autour des capacités élémentaires de Sayu, ses artefacts devraient faire de même.

L’ensemble Viridescent Venerer/Noblesse Oblige devrait être votre référence pour cette construction. Cependant, si vous voulez rendre Sayu plus équilibré, vous pouvez opter pour Flamme pâle au lieu.

Effet 2 pièces : Dégâts +25% Effet 4 pièces : Lorsqu’une compétence élémentaire touche un adversaire, l’attaque augmente de 9 % pendant 7s. Cet effet se cumule jusqu’à deux fois et peut être déclenché une fois toutes les 0,3s. Une fois que deux charges sont atteintes, l’effet de 2 sets est augmenté de 100%.

Guide de construction Genshin Impact Sayu | La meilleure composition de fête Sayu

Sayu est un cas rare où la résonance élémentaire n’a pas trop d’importance. Ses meilleures attaques ne dépendront pas de l’endurance, et la réduction de 5% de CD pour sa compétence n’est pas un gros bonus.

Puisque la compétence de Sayu la rend mobile, une bonne fête est celle qui peut infliger des dégâts élémentaires à grande échelle. Certains choix possibles incluent :

Yoimiya Xiangling Mona Xingqiu Fischl Rasoir Chogyun

Sayu a besoin de quelques-uns des nouveaux objets Genshin Impact pour passer au niveau supérieur. Crystal Marrow est destiné à l’ascension du personnage, et si vous avez terminé la quête de Chouji, vous savez déjà où les trouver. Ses matériaux de talent, Teachings of Light, proviennent de Violet Court, les mêmes que les objets Transcience de Yoimiya.