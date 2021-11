La meilleure banque numérique russe Tinkoff explore les services d’investissement en cryptographie

Tinkoff Investments, la plate-forme de services de courtage de la plus grande banque en ligne de Russie, Tinkoff, enquête sur les services d’investissement en crypto-monnaie bien que la Banque centrale de Russie n’autorise pas la banque à lancer de tels services.

Le patron de Tinkoff Investments, Dmitry Panchenko, a participé à une récente interview avec l’agence de presse locale TASS et a révélé que la plateforme de courtage travaille actuellement sur des initiatives de recherche et développement axées sur les services liés à la crypto-monnaie.

Cependant, il n’a pas donné de détails, déclarant qu’il est trop tôt pour discuter d’idées de projets spécifiques. Panchecnko a noté qu’ils étaient encore au stade de la recherche et examinaient certains services d’investissement en crypto-monnaie et n’avaient donc pas proposé de cadre spécifique pour ces produits.

Bien que Panchenko ait admis que « les courtiers ne peuvent pas offrir ce service par la loi » en Russie, il a affirmé que Tinkoff Investments ouvre potentiellement la voie à la recherche et au développement en termes d’approches possibles. Il a expliqué que Tinkoff Investments envisage particulièrement des produits cryptographiques tels que ceux proposés par des sociétés telles que le géant des paiements internationaux PayPal et des applications compatibles avec la cryptographie comme Robinhood et Revolut.

Panchenko a dit que :

« Nous analysons ce qui se passe dans le monde avec Robinhood, Revolut, PayPal. Nous voyons cette évolution, mais en Russie, cela ne se produit pas encore ».

Le directeur de la banque a déclaré que bien que les autorités locales aient toujours autorisé des entreprises comme Tinkoff Investments à proposer des services d’investissement cryptographiques, il a déclaré que les citoyens russes négocient toujours activement des cryptomonnaies sur des plateformes étrangères.

Panchenko a révélé que les citoyens russes avaient investi plus de 15 milliards de dollars en crypto-monnaies en devises étrangères malgré les restrictions.

L’exécutif a mentionné que les maisons de courtage comme Tinkoff sont bien placées pour bénéficier de l’adoption de services d’investissement en crypto-monnaie. Il a déclaré que Tinkoff avait été témoin d’une demande croissante spécifiquement pour les investissements en crypto-monnaie plutôt que d’utiliser des crypto-monnaies pour payer des biens et des services, ce qui est interdit en Russie par la loi crypto du pays « sur les actifs financiers numériques ». Il existe des restrictions imposées par la banque centrale qui interdisent aux investisseurs non qualifiés de chercher à investir ou à acheter des actifs numériques.

Plus tôt cette année, le pays a créé une définition légale des actifs cryptographiques en vertu de sa loi sur les actifs financiers numériques (DFA).

Malgré ces interdictions et restrictions légales, Pancheko a déclaré qu’il était important pour les courtiers de mettre des actifs cryptographiques à la disposition des investisseurs aux côtés d’autres instruments d’investissement tels que les obligations et les actions.

« Nous voyons la demande à des fins d’investissement, non pas comme moyen de paiement ou moyen de transport d’actifs, mais comme instrument d’investissement pour des investissements et des bénéfices potentiels », a-t-il déclaré.

Alors que les règles russes devraient rester prohibitives sous peu, Pancheko a déclaré que Tinkoff Investments pourrait rechercher des approches alternatives pour investir dans les crypto-monnaies.

Politique stricte de la banque centrale

En juin, comme l’a rapporté Blockchain.News, la banque Tinkoff a annoncé qu’elle souhaitait fournir du crypto trading à ses clients, mais a déclaré que cela prendrait du temps en raison de la position ferme de la banque centrale du pays.

Le 3 juin, le PDG de Tinkoff, Oliver Hughes, a déclaré que des investisseurs qualifiés qui comprennent ce qu’ils font souhaitent investir dans des crypto-monnaies en Russie. Il a mentionné qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun mécanisme permettant à la banque de fournir des crypto-monnaies à ses clients car la banque centrale a adopté une position ferme.

En 2020, la Russie a accordé un statut juridique aux actifs cryptographiques, mais a interdit leur utilisation pour les paiements, déclarant que seul le rouble russe pouvait être considéré comme ayant cours légal.

Fin mai, Elvira Nabiullina, gouverneure de la banque centrale de Russie, a déclaré que la monnaie numérique était « l’avenir du système financier du pays », faisant référence aux monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) mais pas aux monnaies numériques de la Fédération de Russie. (crypto-monnaies CBD.

Source de l’image : Shutterstock