La meilleure biotechnologie pour la saison de rappel

Jeudi dernier, l’administration Biden a dévoilé un nouveau mandat sur les vaccins.

Il exige que les employeurs privés de plus de 100 travailleurs exigent que leur personnel soit vacciné ou effectuent des tests hebdomadaires pour COVID-19.

Bien que cela soit contesté devant les tribunaux, la situation dans son ensemble est claire…

COVID-19 est là… il mute, et évite nos efforts pour l’éliminer… alors nous ferions mieux d’apprendre à vivre avec.

Entrez les pics de cas saisonniers et les injections de rappel.

Alors, quelle entreprise de biotechnologie est le meilleur investissement alors que nous nous adaptons à cette « nouvelle normalité » ?

Aujourd’hui, découvrons l’investisseur légendaire, Louis Navellier.

Il y a une entreprise qui, selon Louis, “sera l’une des plus grandes gagnantes des mois à venir si l’on considère ses fondamentaux”.

Aujourd’hui, vous découvrirez ce que c’est. Je vais laisser Louis s’occuper d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

La meilleure biotechnologie à l’arrivée des boosters COVID-19

Par Louis Navellier

Il existe un consensus croissant dans le monde sur le fait que le COVID-19 pourrait devenir un élément permanent parmi les maladies que nous devons combattre en permanence, comme la grippe.

Une partie du problème est que le virus continue de muter en variantes gênantes – y compris la variante Delta qui a fait la une des journaux pendant des semaines – en particulier dans les pays ou les régions à faible taux de vaccination, selon le Dr Mike Ryan, directeur exécutif de l’Organisation mondiale de la santé. Programme d’urgence.

“Je pense que ce virus est là pour rester avec nous et il évoluera comme les virus pandémiques de la grippe, il évoluera pour devenir l’un des autres virus qui nous affectent”, a déclaré le Dr Ryan lors d’une récente conférence de presse.

En Malaisie, un producteur mondial crucial de semi-conducteurs automobiles qui sont actuellement rares, a vu la résurgence des cas de COVID-19 nuire à la croissance économique du pays. Le mois dernier, la banque centrale de Malaisie a réduit de près de moitié ses prévisions de croissance du PIB pour 2021, passant de 6% à 7,5% à 3% à 4%.

Le ministre du Commerce international et de l’Industrie du pays, Azmin Ali, a récemment déclaré à CNBC qu’à partir d’octobre, la Malaisie considérerait le COVID-19 comme une maladie endémique avec une présence permanente attendue comme la dengue ou le paludisme.

Avoir accès à un vaccin abordable est la clé de la reprise économique et de l’expansion de la fabrication de la Malaisie, a déclaré Ali.

Il en va de même pour d’autres pays d’Asie du Sud-Est qui sont des maillons importants de la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment le Vietnam et les Philippines, qui ont également connu une augmentation des cas de COVID-19.

Actuellement, les Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu’environ 63 % de la population adulte américaine est entièrement vaccinée, tandis que le pays enregistre plus de 161 000 nouvelles infections par jour, avec plus de 103 000 hospitalisations par jour et jusqu’à 1 385 décès par jour. Les responsables de la santé ont déclaré que la plupart des personnes qui finissent par être hospitalisées ou qui meurent de la maladie ne sont pas vaccinées.

Les États-Unis ont dépassé les 40 millions de cas de COVID-19 jusqu’à présent, soit environ un cinquième des 221,2 millions de cas confirmés dans le monde, selon l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont également enregistré environ 14% des décès dus à la maladie dans le monde, soit 649 168.

La Maison Blanche a annoncé son propre plan de déploiement de rappels pour lutter contre le COVID-19 à la mi-août. Fait intéressant, les États-Unis pourraient bientôt commencer les injections de rappel à partir de la semaine du 20 septembre, et elles pourraient être populaires.

Un sondage de septembre de l’Investor’s Business Daily a révélé que 86% des personnes interrogées qui avaient été complètement vaccinées prendraient un rappel.

Et jusqu’à présent, le vaccin de Pfizer (PFE) et BioNTech SE (BNTX) sera probablement le premier à obtenir l’approbation rapide de la Food and Drug Administration (FDA) et du CDC pour leurs injections de rappel initiales. Le comité consultatif externe de la FDA se réunira le 17 septembre pour examiner publiquement les données des injections de rappel de Pfizer.

Pfizer et BioNTech ont été à l’avant-garde de l’obtention d’une approbation réglementaire cruciale pour le vaccin COVID-19 avant leurs concurrents. (J’ai récemment écrit qu’ils recevaient l’approbation complète de la FDA pour le vaccin et certaines des implications potentielles ici.)

Leur vaccin a également été le plus administré aux États-Unis, avec plus de 212 doses administrées au 4 septembre, contre 146,7 millions pour Moderna, Inc. (MRNA) et environ 14,5 millions pour Johnson & Johnson (JNJ).

Pfizer et Moderna ont déclaré la semaine dernière avoir soumis des données pour un rappel à la FDA. Le New York Times rapporte que les régulateurs tentent toujours de déterminer le dosage approprié d’un troisième coup de Moderna, tandis que JNJ n’a pas encore fourni les données nécessaires à la FDA.

Pendant ce temps, Moderna a annoncé aujourd’hui ses plans pour un seul rappel pour COVID-19 et la grippe saisonnière appelé mRNA-1073, alors qu’il poursuit son essai à mi-parcours testant le vaccin COVID-19 chez les enfants âgés de six mois à moins de 12 ans .

Et Novavax, Inc. (NVAX) a déclaré avoir commencé une étude à un stade précoce pour tester son propre vaccin contre la grippe et le COVID-19, et s’attend à des résultats au premier semestre de l’année prochaine.

Il existe clairement un potentiel de profit important pour plusieurs sociétés de biotechnologie travaillant sur des vaccins COVID-19. Mais comme je l’ai déjà dit, je pense que BioNTech sera l’un des plus grands gagnants des mois à venir si l’on considère ses fondamentaux.

Choisir la crème de la crème

Exemple : pour le deuxième trimestre de la société, publié le 9 août, elle a réalisé un chiffre d’affaires total de 5,31 milliards d’euros, ou 6,23 milliards de dollars, en hausse de 12 634 % par rapport aux 41,7 millions d’euros du même trimestre il y a un an.

Le bénéfice du deuxième trimestre s’est établi à 2,78 milliards d’euros (3,37 milliards de dollars), contre une perte de bénéfice de 88,3 millions d’euros au deuxième trimestre 2020. Le bénéfice par action s’est établi à 10,77 euros, ou 12,64 $ par action, dépassant les estimations de 8,91 euros. de 20,9%.

La direction de l’entreprise a également noté qu’elle avait franchi une étape importante, car elle a désormais fourni plus d’un milliard de doses de son vaccin COVID-19 à des pays du monde entier. Grâce à son partenariat avec Pfizer, BioNTech a conclu des accords pour 2,2 milliards de doses supplémentaires du vaccin.

En regardant vers l’avenir, ce entreprise fondamentalement supérieure devrait générer 15,9 milliards d’euros (18,63 milliards de dollars) de revenus grâce au vaccin COVID-19 cette année, contre une estimation précédente de 12,4 milliards d’euros.

En fait, les gains de revenus de la startup allemande devraient être si élevés cette année qu’ils pourraient représenter jusqu’à 0,5 point de pourcentage de la croissance globale du PIB de l’ensemble de la nation allemande, la plus grande économie d’Europe cette année.

Bien sûr, la société n’est pas un poney à un tour, ce qui est une autre raison pour laquelle j’aime le stock. BioNTech travaille sur plus qu’un simple vaccin COVID-19. Il a actuellement avancé 15 produits candidats en oncologie dans 18 essais cliniques en cours.

BioNTech travaille également sur un vaccin contre le paludisme pour le continent africain et prévoit de démarrer un essai clinique d’ici la fin de 2022.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, BNTX est un « achat fort » dans mon évaluateur de portefeuille, avec une note totale de « A » et une note quantitative de « A », signalant une pression d’achat institutionnel sous le titre.

L’action a consolidé ses gains après avoir atteint un sommet de 52 semaines à 464 $ le 10 août, mais a augmenté de plus de 4% au cours de la semaine dernière alors que les investisseurs évaluent le potentiel des boosters COVID-19. Jusqu’à présent cette année, l’action a grimpé d’un incroyable 324%.

Et je suis heureux de dire que mon Investisseur de croissance abonnés ont été de la partie, car j’ai recommandé BNTX à mon Investisseur de croissance Liste d’achat en avril 2021. L’action est actuellement au premier rang de mes Top 5 des actions, et je m’attends à ce que ce titre continue de grimper à plus long terme.

L’essentiel est que BNTX a les côtelettes réglementaires et le fondamentaux supérieurs pour continuer le trekking plus haut pendant que le monde combat le COVID-19.

Sincèrement,

Louis Navellier

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

BioNTech SE (BNTX)