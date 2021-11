La meilleure boxe amateur, ce samedi à Badia del Vallès

Team Solé Promotions ramène une gamme de luxe, avec quelques personnalités locales à la fois en boxe et en K1

Team Solé travaille pour la boxe catalane

presse

Samedi prochain 13 novembre Équipe Solé Promotions organise une soirée mixte boxe et K1, dans laquelle elle est probablement déjà l’un des quartiers généraux de la boxe catalane, la ville de Badia del Vallés.

Il y aura 8 matchs de boxe amateur et, comme l’un des temps forts, un match amateur de k1 qui le disputera Berger de Sergio avec Ismaël Allouchi. Chien de berger qui est un voisin de Badia del Vallés il aura le soutien de son peuple. Fort d’une longue carrière amateur, le combattant local cherche désormais dans le professionnalisme de cette discipline pour ajouter une victoire de plus et hisser son record à 3-0.

En ce qui concerne la boxe, nous aurons encore une fois la présence de Aazddin Aajour et le valencien David Trallero chez les poids lourds. Aajour, qui a a priori l’avantage de sa taille et de son gabarit, arrive avec un 4-2-1 (3 KO) désireux d’ajouter la 5e victoire à son palmarès et devra travailler contre. Trallero qui vient avec un 2-0-1 (1 KO). Chez les super-welters, l’Argentin basé à Barcelone Ismaël Flores formé par la connaissance Ange Hugo « El tren » Ramírez, affronte le Valencien dans son 3e combat Ruben Martinez. Et le point culminant de la nuit sera avec le combat local François Morales qui fait un pas de plus vers le titre national. Morales affronte le Sénégalais résidant aux Canaries, Ibrahima Sarr.

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Celes Piedrabuena

Afficher les commentaires

{« allowComment »: « autorisé », « articleId »: « article-1001711294 », « url »: « https: / / www.mundodeportivo.com / boxeo / 20211110 / 1001711294 / mejor-boxeo- amateur-samedi-badia-valles.html « , » livefyre-url « : » article-1001711294 « }

Chargement du contenu suivant…