La nuit où j’ai réalisé que “Holding Out For a Hero” dans Shrek 2 était la meilleure chanson pour faire l’amour, c’était la nuit où ma vie a changé pour toujours.

Pour le contexte, j’ai toujours été un fan de Shrek. Je l’allume souvent pour me calmer après une dure journée. Il a tous les éléments parfaits pour se distraire : un ogre des marais, un âne, une fée marraine sexy, un accent épais de Mike Myers – que demander de plus ?

Mais une nuit, alors que ma petite amie et moi étions assis sur le canapé en train d’apprécier le film avec désinvolture, je me suis retrouvé à devenir… énervé. Il était à peu près cinquante-quatre minutes lorsque Shrek s’est transformé en Human Shrek. Il portait un haut court en velours rouge qui me rendait indéniablement excitée.

Shrek est un ogre ! pensai-je en essayant de rationaliser. Un ogre d’un marais ! J’ai encore pensé. Un ogre d’un marais qui avait en quelque sorte ? la gauche? JE? insatiablement ? mouiller?

Le film a continué et je ne pouvais pas sortir Shrek de mon esprit. Alors que je le regardais se plier à l’ultimatum de la fée marraine de rester à l’écart de Fiona, ma chatte tremblait d’anticipation et j’ai commencé à tirer sur l’ourlet du pantalon de ma petite amie.

« Voulez-vous avoir des relations sexuelles maintenant ? » Je lui ai demandé.

Elle m’a regardé avec un sourire, sachant très bien que Shrek était la raison pour laquelle je me sentais d’une certaine manière. “Nous devons absolument le faire”, a-t-elle convenu.

Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j’ai dit à ma petite-amie que nous devions attendre que la meilleure partie du film arrive : quand Fairy Godmother commence son interprétation de “Holding Out For a Hero”.

Vous voyez, j’ai attendu cette opportunité toute ma vie. En regardant la scène quand j’étais enfant, je me souviens m’être senti littéralement faible dans les genoux en voyant les seins de la fée marraine rebondir partout. Ça, plus sa robe rouge, la musique, l’adrénaline, le rush, c’est littéralement tout ce dont j’avais besoin et plus encore. Appelez cela de l’histoire cinématographique si vous voulez – même les autres commentateurs de YouTube sont d’accord.

Je savais donc que si mon partenaire et moi allions avoir un orgasme en regardant Shrek 2, il fallait que ce soit pendant ce moment. Quand nous sommes arrivés à cette partie du film, ma petite amie et moi étions assis à regarder la télévision complètement transpercés. C’était comme notre version spéciale des préliminaires.

Juste au moment où la fée marraine se drapait sur le piano, j’ai tiré ma petite amie sur mes genoux et j’ai commencé à la doigter rythmiquement au rythme de la musique, plongeant mon index dans et hors pendant que la fée marraine courait sur place. (Et oui, cette musique est le tempo parfait pour un petit coup de doigt.)

À l’écran, les pêches voluptueuses de Fairy Godmother rebondissaient de haut en bas, testant même les plus saints d’entre nous. Puis Shrek, tout sur ses conneries de mauvais garçon, est allé sauver Fiona sans crainte. (Oui, je suis peut-être lesbienne, mais toujours aussi sexy.)

Étant donné que la scène ne dure que quatre minutes et douze secondes, j’ai dû prendre la télécommande pour revenir en arrière environ trois fois jusqu’à ce que je m’assure que ma petite amie ait son orgasme. Ensuite ce fut mon tour.

“Pour beaucoup, Shrek 2 n’est qu’un film. Pour moi, c’est un éveil sexuel.”

Alors que je chevauchais le visage de ma petite amie dans l’oubli, je suis revenu une dernière fois au début lorsque la fée marraine s’est étalée sur le piano en montrant son décolleté parfait. Alors qu’elle secouait sa poitrine ici et là, je suis venu fort et j’ai ri plus fort, complètement énervé par le pouvoir sexuel brut d’un dessin animé.

C’est à ce moment-là que j’arriverai probablement le plus à rencontrer Dieu. Et depuis que nous avons perdu notre virginité en train de baiser avec Shrek, ma petite amie et moi faisons maintenant l’amour à peu près chaque fois qu’il est diffusé en arrière-plan.

C’est en quelque sorte devenu notre petit code corné. Comme, “Hé, devrions-nous regarder Shrek ce soir?” sachant Shrek = sexe et “Holding Out For a Hero” = un orgasme immédiat.

Maintenant, je sais ce que vous pensez et, oui, bien sûr, il existe des chansons ou des films plus populaires pour faire l’amour. Mais seuls les faibles considèrent Shrek comme un film peu sexy et impossible à baiser. Essayez de faire l’amour parfois et vous verrez ce que je veux dire.

Ensuite, remercie-moi pour l’éveil sexuel quand tu auras fini. Vous êtes les bienvenus à l’avance.

