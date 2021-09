“La meilleure chose à propos d’avoir un petit ami, c’est que cela dépend de qui est le petit ami, et être célibataire est tout le reste”

Nouvelles connexes

Ana Milan (47 ans) affiche son humour, son naturel et sa proximité à chacune de ses apparitions publiques. Le 16 septembre dernier, le Madrilène est venu à un dîner très spécial arrosé de Brugal 1888, le rhum gastronomique : “Je vais dîner avec des gens que j’aime beaucoup”a déclaré l’actrice. Avant de déguster le menu, préparé par le chef Quique Dacosta (49 ans), l’interprète a assisté aux médias lors du photocall, un scénario qui a servi de décor à sa dernière vidéo virale.

Et c’est que lors d’une présentation, devant les questions d’un journaliste, l’actrice a fait la différence entre être célibataire et célibataire, soulignant qu’il n’en est pas de même, certaines déclarations qui ils ont couru comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. A cette occasion, où JALEOS pourrait être, il approuva encore son opinion, sans lui accorder plus d’importance : “C’est tellement évident que ce n’est pas pareil, que je n’ai pas à l’expliquer”, a-t-il souligné.

Ana Milan, à l’événement Brugal le 16 septembre. Gtres

Et l’actrice est claire sur les avantages d’être célibataire : “La meilleure chose à propos d’avoir un petit ami, c’est que cela dépend de qui est le petit ami, et la meilleure chose à propos d’être célibataire, c’est tout le reste. L’important est d’être à tout moment très réconcilié avec vous.” A ce propos, elle a souligné le bon moment qu’elle vit actuellement : “je suis absolument heureux Avec les choses du quotidien, j’ai aussi des mauvais jours. Je ne veux pas non plus vendre des vies parfaites, ce que l’on fait tant d’habitude et ce n’est pas mon cas. Les choses arrivent dans la vie, bonnes, mauvaises, régulières, mais J’ai beaucoup de bons atouts à mon actif“, a-t-il déclaré avec optimisme. Avec sa façon joyeuse de voir la vie, tout obstacle qui se présente à lui l’aborde d’une manière différente: “Vous pouvez avoir beaucoup de caractère, vous pouvez avoir beaucoup de bon caractère. J’en ai beaucoup”, a-t-il déclaré aux médias.

Ce bon moment personnel se transfère également dans la sphère professionnelle. Il vient de créer le programme Je vois comment tu chantes dans lequel il fait partie du jury, une aventure qui est pour lui le résultat le plus enrichissant et dont il se souvient avec émotion : “Tu devais toujours attendre Josie va finir de se préparer comme une heure de plus. “Et c’est que la relation avec ses trois compagnons -le styliste qu’ils rejoignent Ruth Lorenzo (38) et L’enfant d’autel (47) – a été enviable: “Ruth et moi sommes des amis proches, depuis de nombreuses années, il y a donc beaucoup de complicité. Mais c’est aussi bien avec Mona qu’avec Josie. Je serais incapable de dire: ‘ avec cela, j’ai empiré’ Dire que vous vous entendez mieux avec quelqu’un de mieux implique toujours que vous vous entendez avec quelqu’un de pire, et ce n’est pas le cas. ” Bien entendu, le micro le donne aux candidats : « Je Je suis karaoké, douche et viande de fête, c’est là que va tout ce que je peux chanter.”

Ana Milan, dans une robe à paillettes colorées, lors de l’événement. Gtres

En plus de son métier, les réseaux sociaux ont été un environnement qui a apporté de nombreuses joies à l’interprète, cependant, elle affirme ne pas connaître la clé du succès dans ces applications : “Ce que je fais c’est être moi et il semble qu’il y ait des gens qui aiment ça», révèle. Parmi toutes les plateformes sur lesquelles elle est présente, Ana est claire : « Entre Instagram et TikTok, je choisirais Instagram. Et entre Instagram et Twitter, Twitter. “Malgré cela, il n’en rejette aucun. On a vu récemment l’actrice sur le compte TikTok de Marina Rivers (19 ans), un profil bien connu de cette plateforme : “On tournait un publicité, on s’entend très bien et nous avons fait ce petit TikTok », dit-il.

[Más información: Ana Milán: “Seríamos unos gilipollas de primer nivel si todo nos fuera genial”]

Suivez les sujets qui vous intéressent