La meilleure chose à propos de la réalité virtuelle? Jouer aux tireurs de la vieille école

2020 a été une année décisive pour la réalité virtuelle, lorsque de grandes questions ont finalement été répondues sur la capacité du médium à héberger des jeux à succès avec des histoires et des graphismes à part entière qui pourraient rivaliser avec les consoles et les PC. Il y avait Walking Dead: Saints and Sinners, avec ses dilemmes moraux et sa liberté d’approche et, bien sûr, nous avons eu Half-life: Alyx, une merveille technique qui s’est avérée tout aussi fondamentale pour la VR que ses prédécesseurs l’étaient pour les jeux sur PC.

Je possède les deux jeux ci-dessus et je les aime beaucoup. Ce sont les champions que la VR réclame depuis longtemps – une preuve pour le grand public de joueurs qu’il s’agit d’une plate-forme de jeu sérieuse. Mais j’ai une confession: je n’ai terminé ni l’un ni l’autre et je ne sais pas quand je le ferai.

C’est parce que j’ai été trop occupé à jouer à des jeux beaucoup plus anciens, plus laids, mais pas moins mémorables en VR. À savoir, certains des grands tireurs à la première personne des époques révolues. Grâce à mon Oculus Quest 2, à l’application de chargement latéral SideQuest et au travail d’un merveilleux moddeur appelé DrBeef, j’ai joué de manière transparente à Quake 2, Hexen, Half-life et Doom 1, 2 et 3 (même Doom 64! ) en VR, et je ne peux pas en avoir assez. L’avenir va devoir attendre car en ce moment je suis complètement submergé dans le passé et je ne veux pas partir.

Plein 2.5D

(Crédit d’image: id Software)

Il y a quelque chose dans l’exploration des espaces séminaux de ces vieux jeux en réalité virtuelle – Black Mesa de Half-life, les bases martiennes de Doom, les espaces souterrains industriels de Quake – qui les revigore, me faisant apprécier leur conception de niveau comme jamais auparavant et recréant ce sentiment de relâche. Je me demande quand je les ai vécus pour la première fois.

« Il y a quelque chose à propos de l’exploration des espaces séminaux de ces vieux jeux en VR – le Black Mesa de Half-life, les bases martiennes de Doom, les espaces souterrains industriels de Quake – qui les revigore. »

Ils sont également étonnamment bien adaptés à la réalité virtuelle. Une partie de cela est leur simplicité mécanique et leur rythme rapide qui se prêtent bien à de courtes sessions, mais c’est aussi le fait que leurs environnements sont si propres et sans encombrement. C’est bien sûr un sous-produit des limitations technologiques de l’époque, mais ces coins parfaitement inclinés, les textures répétitives, le manque de détritus partout, les espaces qui semblent souvent trop vastes pour les gens qui les habitent; toutes ces choses rendent ces mondes de jeu aussi confortables à vivre en VR que les superproductions modernes (malgré les sections de plate-forme maladroites de Half-life 1).

Ce n’est pas nécessairement une critique d’Alyx ou de Saints and Sinners – j’aime faire des choses stupides comme balayer des ordures sur les étagères comme un adolescent qui fait des crises de colère dans un supermarché, ou mettre un Headcrab mort dans une caisse et marcher avec. Mais après environ 20 minutes de jeu, j’ai l’impression que ma tête vient de sortir d’un micro-ondes.

Ce sont de beaux jeux, mais il y a tellement de stimulation environnementale intense pressée contre mes rétines que cela peut devenir un peu claustrophobe là-dedans. Je passe aussi tellement de temps à jouer avec la physique que je peux sortir d’une session ayant à peine progressé dans l’intrigue – un cas classique de Gamer Guilt.

Ancienne nouvelle vague

(Crédit d’image: id Software)

Les tireurs des années 90 ne vous ont pas ralenti avec des intrigues et des cinématiques – ils vous ont juste remis une arme (et beaucoup d’autres armes peu de temps après) et vous ont amené à tirer en premier, à ne jamais poser de questions. Les niveaux relativement courts des précédents jeux id Software sont également plus en phase avec vos expériences de réalité virtuelle courtes plus typiques, qui ont tendance à être divisées en petites missions rapides et gérables qui ponctuent clairement votre progression et vous donnent des points pratiques pour l’appeler un journée.

« Ces jeux ont été conçus pour que vous vous sentiez opprimé, nerveux, pris au piège – ils ont juste perdu leur impact à cause de l’attrition du temps et des progrès des technologies. »

Les graphismes vieillis et le statut de célébrité durable de Half-life et Doom et al. (une semaine se passe-t-elle sans nouvelles d’un nouveau mod Doom ou d’un nouveau grille-pain / calculatrice / test de grossesse sur lequel vous pouvez jouer?) évite l’une des choses qui les ont rendus si monumentaux en premier lieu: ce sont des jeux d’horreur vraiment efficaces .

Ici, la VR devient une sorte de machine à remonter le temps sensorielle, ressuscitant les sentiments que ces classiques évoquaient lorsque nous les avons joués pour la première fois. Les grognements haletants d’un petit démon tapi dans un coin ou le suivant sont d’autant plus menaçants que vous savez que la créature à laquelle vous allez éventuellement faire face se dressera littéralement au-dessus de vous. En réalité virtuelle, vous pouvez maintenant vous tenir dans un coin et vous pencher derrière pour repérer (et même tirer à couvert) des ennemis; Ces touches et mouvements intrinsèquement VR aident à raviver le suspense longtemps perdu de ces jeux. Même les grognements réguliers des artilleurs de Doom, qui avaient toujours l’air un peu rabougri verticalement sur les écrans de PC, deviennent des dalles de pixels en VR. Tout a l’air plus charnu, plus formidable.

Le Doom 3, relativement mal aimé, avec ses couloirs sépulcraux sombres et ses diablotins qui sautent hors de placards inexplicablement cachés, devient un puissant simulateur de jumpscare – comme VR chéri Five Nights chez Freddy, mais avec la possibilité de doubler vos assaillants au visage.

Incidemment, quelques mois plus tard, Bethesda a annoncé de manière inattendue que sa propre version VR de Doom 3 arriverait sur PSVR. Peut-être que les gros bonnets commencent enfin à voir qu’il y a de l’argent à gagner ici, et nous pourrions envisager le début de toute une vague de vieux jeux relancés en réalité virtuelle, soutenus par des équipes de développement complètes et le financement des éditeurs.

Ces jeux ont été conçus pour que vous vous sentiez opprimé, nerveux, piégé – ils ont juste perdu leur impact à cause de l’attrition du temps et des technologies avancées.

Revivre ces jeux à travers la réalité virtuelle non seulement ravive ces sentiments, mais vous invite à fouiller et à rechercher des détails que vous n’auriez peut-être pas repérés la première fois. Par exemple, dans Half-life, je n’ai jamais vraiment prêté attention à l’éclairage étouffant de la bande halogène qui projette ses rayons gris sur Black Mesa. En réalité virtuelle, vous ressentez vraiment cette froideur et vous comprenez soudainement pourquoi tous les scientifiques ont la pâleur moribonde des zombies carencés en vitamine D.

À un moment donné, je me suis littéralement mis à genoux (il faut avaler un peu de fierté pour profiter pleinement de la réalité virtuelle) pour inspecter le corps d’un chien que je venais de tirer dans Quake, et j’ai remarqué pour la première fois que le pauvre chien avait une expression surprise sur son visage. J’ai toujours pensé que c’étaient des monstres sans visage, pas des animaux sans défense qui étaient probablement entraînés dans un cycle perpétuel de violence et de peur.

Je suis désolé, Rollo… (Crédit d’image: id Software)

On pourrait penser que faire exploser les jeux des années 90 jusqu’à la taille VR ne ferait qu’exagérer leurs textures maculeuses et leur faible nombre de polygones, mais dans presque tous les cas, vous pouvez trouver une texture haute résolution et d’autres mods qui embellissent les jeux. Vous pouvez jouer à Half-life 1 avec une refonte complète de la texture – si détaillée que vous pouvez voir chaque option de boisson individuelle sur les distributeurs automatiques autour de Black Mesa et regarder directement les yeux verts plutôt fascinants du G-Man. Vous pouvez utiliser le merveilleux mod Brutal Doom pour transformer l’un des premiers jeux Doom en un bain de sang cathartique et éclaboussant – parfait pour se détendre après une journée de travail – et remplacer les modèles d’armes par des armes 3D.

Quoi que vous fassiez, n’utilisez pas les modèles de monstres 3D du lanceur QuestZDoom – ce sera un vilain rappel de la raison pour laquelle certaines choses sont mieux laissées intactes.

Retour vers le futur

(Crédit d’image: id Software)

Une session avec l’un de ces jeux ne dure pas plus longtemps qu’une dans Alyx ou Walking Dead, mais je repars plus satisfait de mon correctif, et moins épuisé aussi. C’est peut-être à cause de leur simplicité visuelle relative, ou peut-être parce qu’ils sont si familiers pour moi que les jouer en VR est étrangement relaxant – comme vous promener dans une maison majestueuse rénovée où vous êtes étonné de voir à quel point d’or ces candélabres sont lorsque les années de ternissement ont été effacées (bien que pour une raison quelconque, tout l’endroit soit parsemé de sang et de viscères).

Je reviendrai un jour sur ces blockbusters VR et je continuerai à soutenir le média en achetant les jeux qui le font avancer. Mais en ce moment, je suis en FPS comme en 1999 et je ne peux pas m’arrêter. Un mode VR a déjà été confirmé pour le prochain remaster de System Shock 2, ce qui fait vraiment vagabonder l’esprit – Thief 2 VR, Deus Ex VR? Je paierais beaucoup d’argent pour voir ces golden oldies raviver d’une manière que seule la VR est capable de faire.

Tous les jeux ci-dessus ont été téléchargés sur mon Oculus Quest 2 via Quête secondaire, une application de chargement latéral pour PC qui possède une vaste bibliothèque de jeux non disponibles ailleurs. Tout cela est gratuit, mais vous devrez posséder la version PC de tout ce que vous voulez jouer et copier les fichiers clés de la version PC sur votre Quest 2. Les jeux sont très bon marché ces jours-ci, et ce n’est pas le cas. Peu importe qu’il s’agisse de la version CD Steam, sans DRM ou originale.