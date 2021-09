La meilleure chose à propos des pliables pourrait un jour être leur durabilité

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Indépendamment de ce que chacun d’entre nous dans les médias pense, la récolte actuelle de pliables est un aperçu de l’avenir des téléphones et des tablettes. Ils sont plus portables que leurs homologues en brique et ouvrent de nombreuses nouvelles possibilités de conception. D’un point de vue marketing, les pliables sont sexy et faciles à vendre aux clients qui veulent être à la pointe de la technologie.

Ils seraient probablement omniprésents maintenant s’ils n’étaient pas si chers, mais il y a une autre grande mise en garde qui les retient : leur fragilité. Les écrans pliants de 2021 sont mieux protégés que la technologie de première génération, mais sont toujours si facilement cabossés ou perforés que pour utiliser un stylet S avec le Galaxy Z Fold 3, vous devez acheter une version personnalisée qui se rétracte lorsque vous appuyez. Les charnières des pliables, quant à elles, ont tendance à être à la fois des mécanismes complexes et terribles pour empêcher la poussière de pénétrer sous les écrans. Prendre un pliable en camping serait le destin tentant.

Pourtant, malgré tous ces problèmes, ce n’est pas comme si les téléphones ordinaires n’étaient pas vulnérables. Nous nous sommes en quelque sorte habitués à l’idée de mini-ordinateurs de plus de 1 000 $ avec des écrans entièrement exposés. Les étuis et le verre Gorilla les ont rendus pratiques, mais la vérité est que de nombreuses personnes rayent et craquent encore les écrans par accident, ce qui les rend souvent inutiles.

Mais et si, un jour, les pliables pouvaient résoudre ce problème ?

Retournez fantastique

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les pliables à clapet comme le Z Flip 3 pourraient être l’avenir de la durabilité plutôt qu’un revers, pour une raison évidente : si un écran n’est pas exposé, il est plus difficile à casser. Nous le savons déjà grâce aux téléphones à clapet classiques, mais c’est une leçon d’histoire que beaucoup d’entre nous ont dû réapprendre à la dure. Un collègue m’a récemment confié que chaque fois qu’il cassait un écran, c’était parce qu’il laissait tomber un téléphone lors de ses déplacements, et non pendant qu’il l’utilisait réellement. Il a déploré qu’avec un Flip, le pire qui aurait pu lui arriver aurait été de détruire son petit écran externe, ce qui n’est pas essentiel et aurait été plus simple à remplacer.

En effet, le Flip 3 a quelques avantages, un autre étant que les clapets sont des pliables moins chers que les hybrides téléphone-tablette comme le Z Fold 3 ou le Mate X2, en particulier lorsque les choses vont mal. Le Z Fold 3 coûte 1 800 $ colossal – même si vous pouvez vous permettre le prix initial, le remplacement ou la réparation de l’appareil peut être financièrement difficile. Le Z Flip 3 reste cher à 1 000 $, mais il est au moins conforme aux autres téléphones haut de gamme, donc la réparation et le remplacement devraient être gérables.

Cela pourrait même être une erreur d’adopter des écrans extérieurs pleine grandeur comme ceux du Fold. À ce jour, il s’agissait souvent de compromis maladroits, généralement destinés à gagner quelques secondes lors de l’envoi de SMS ou d’appels. En omettant un, le Z Flip 3 améliore à la fois le coût et la résilience.

La patience est le mot

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Soyons clairs – à partir de 2021, les clapets pliables comme le Z Flip 3 et le Motorola Razr 5G sont toujours plus délicats que les smartphones ordinaires. Leurs écrans doivent être nettoyés et l’étanchéité IPX8 du Flip 3 n’arrête pas la menace de la poussière. Mais il n’est pas difficile d’imaginer que le matériel ultérieur résoudra ces défauts, d’autant plus qu’Apple et Google se joindraient à la mêlée pliable dans les prochaines années, ce qui devrait pousser l’innovation pliable encore plus loin.

Cette évolution pourrait éventuellement suffire à faire passer les smartphones pliables à clapet avant les smartphones traditionnels à dalle rectangulaire dans les enjeux de durabilité. Les choses pourraient être encore meilleures en abandonnant complètement le verre et les écrans extérieurs, mais alors que la première partie est faisable – beaucoup de gens préféreraient probablement du métal, de toute façon – la seconde semble peu probable. L’extérieur du Z Flip 3 s’est avéré être un bon compromis entre robustesse et commodité. Tout le monde n’a pas une montre à vérifier, et il semble exagéré de déplier un smartphone pour l’heure, la date ou les notifications.

C’est vraiment juste une question de combien de temps l’industrie prendra. Le premier Fold a trébuché parce que Samsung n’avait pas anticipé les problèmes de base, comme les gens confondant une couche protectrice avec une couche amovible. Les clapets ont également tendance à faire des compromis sur des fonctionnalités telles que les caméras et la durée de vie de la batterie pour le moment, que ce soit pour des raisons de conception, de coût de compensation ou les deux. En ce sens, les téléphones comme le Z Flip 3 sont un pas en arrière, d’autant plus qu’ils n’offrent pas les avantages fonctionnels (ou le facteur wow) des hybrides téléphone-tablette.

Trial by fire a cependant appris beaucoup de leçons aux fabricants de pliables et continuera probablement à stimuler l’innovation là où elle doit aller. Ils feront de moins en moins de compromis avec le temps, et un jour, nous n’y penserons peut-être même pas à deux fois avant de fermer un appareil pour le garder en sécurité dans notre poche.