« La meilleure chose pour garder cette équipe heureuse est de gagner »

24/11/2021 à 00:31 CET

. / Londres

Thomas tuchel, le manager de Chelsea, a assuré que la clé pour garder votre équipe heureuse est de « continuer à gagner » et de forcer tous les joueurs à se battre pour la position de départ. Chelsea a remporté une brillante victoire mardi en battant la Juventus de Turin 4-0 et en s’assurant sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout en comptant sur lui-même pour le faire en tant que vainqueur de groupe.

Interrogé sur la clé pour garder l’équipe heureuse, Tuchel a déclaré que « la meilleure chose est de gagner des matchs ». « Gagner des matchs et tout le monde doit se battre pour sa place. Parfois, je dois prendre des décisions difficiles et je remarque que les joueurs sont déçus lorsqu’ils sont laissés de côté, mais cela n’affecte jamais leur éthique de travail. Nous sommes dans un bon moment. » a déclaré Tuchel, qui a l’équipe leader en Premier League et en Europe. « Aujourd’hui, nous savions que nous devions être patients et en même temps ne pas nous reposer sur nos lauriers. Nous voulions augmenter le rythme et l’intensité. Nous jouions contre une équipe qui est très difficile de créer des occasions et de marquer, mais nous sommes arrivés à un beaucoup. C’était une performance fantastique. et un excellent résultat. » « Nous avons eu plus de succès qu’à Turin et nous avons pris plus de risques. N’ayant que la possession, vous ne pouvez pas leur faire de mal », a ajouté l’entraîneur allemand.

Le pire pour Chelsea était le blessures à Ben Chilwell et N’golo Kanté, qui a dû être retiré par anticipation. Tuchel a confirmé en conférence de presse que le latéral anglais a quitté le terrain avec une « grande douleur » au genou et que Kanté était dommage car il jouait très bien. L’étendue des deux blessures sera connue dans les prochains jours lorsque les tests pertinents seront effectués.