« La meilleure chose pour lui » – L’ancien as de Man Utd explique son rôle dans un énorme transfert

L’ancienne star de Man Utd, Nani, a révélé son rôle en aidant les Red Devils à recruter un talent de classe mondiale.

Le Portugais, aujourd’hui âgé de 34 ans, est passé par l’académie du Sporting Lisbonne avant d’être recruté par Man Utd en 2007. Il a ensuite fait 230 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, marquant 41 buts.

Nani a aidé Man Utd à remporter de nombreux trophées au cours de ses huit années, dont quatre titres de Premier League, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs.

L’ailier a également joué aux côtés de la légende de Man Utd Cristiano Ronaldo alors que le Portugal a remporté le titre de champion d’Europe il y a cinq ans.

Ronaldo est de retour à Old Trafford et est rejoint par son compatriote Bruno Fernandes. Le milieu de terrain offensif est devenu un acteur à part entière pour Ole Gunnar Solskjaer depuis son transfert de 47 millions de livres sterling du Sporting en janvier de l’année dernière.

Lors d’une récente interview avec ., Nani a expliqué comment il a aidé à convaincre Fernandes sur le club de Manchester.

« J’ai été le premier à lui dire qu’il devrait aller en Angleterre et s’il décide d’aller en Angleterre, s’il peut choisir Man United, ce serait la meilleure chose pour lui », a-t-il déclaré.

« C’était drôle parce que quelques mois plus tard, quand je suis allé à Orlando, j’ai vu les nouvelles et je lui ai envoyé un texto parce que je voyais Man City et Man United et Tottenham se battaient pour lui. J’ai dit : ‘si tu dois y aller, tu choisis Man United ! C’est le meilleur! » »

Nani a eu des sorts à Fenerbahce, Valence, Lazio et Sporting après avoir quitté Man Utd. Il représente maintenant Orlando en MLS.

Quant à savoir s’il suit toujours les géants anglais, Nani a ajouté : « Toujours. Si je n’ai pas de jeu en même temps, bien sûr. C’est spécial maintenant avec Cristiano [Ronaldo] là.

« De toute évidence, quand vous voyez les nouvelles et la situation de lui à la Juventus, vous pouvez imaginer qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour lui que d’y retourner. Dans ma tête, je savais qu’il pouvait partir.

« Je savais que la nouvelle serait vraie, donc ce n’était pas vraiment une surprise pour moi. C’est toujours une motivation de voir Man United et Old Trafford pleins de fans, l’atmosphère qui règne dans ce stade est tout simplement incroyable.

« C’est bon de voir et de se souvenir de bons moments. »

