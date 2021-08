«La meilleure chose que j’ai vue» Deux chiens photographiés en train de s’embrasser après une rencontre dans la rue deviennent virales | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’utilisateur de Twitter @WoodwardSumer a partagé une charmante image de son chiot Henry se faisant un nouvel ami et le couple a été photographié en train de s’embrasser dans la rue.

L’image douce a plongé les gens dans l’effondrement, beaucoup s’exclamant que l’image était «trop mignonne» pour les mots.

Ce n’est un secret pour personne que les chiens sont des créatures curieuses et qu’ils s’approchent souvent des autres chiens pour leur dire bonjour lors d’une promenade, mais cela porte ce sentiment à un tout nouveau niveau adorable.

Sous-titrée “Henry a rencontré un ami aujourd’hui, je ne peux pas y faire face”, l’infirmière de 24 ans a partagé l’image avec ses 1 738 abonnés, mais le tweet a depuis accumulé plus de 115,2 000 likes et plus de 8 000 retweets.

Beaucoup ont répondu au tweet avec des clichés de leurs propres chiens qui voulaient dire “bonjour” à Henry, avec des races allant de collègues labradors, shih tzus et chiens de berger catalans figurant dans les images partagées.

D’autres ont répondu au tweet avec des clichés de leur propre chien engagé dans un câlin.

Une photo de deux chiots enlacés était sous-titrée « Ils sont meilleurs et dignes de confiance que nous, les humains ».

Beaucoup ont simplement partagé leur amour irrésistible pour l’image originale en déclarant “surcharge de gentillesse”, “amour pur”, “simplement beau” et “magnifique”.

Un adepte a déclaré : « C’est la meilleure chose que j’ai vue aujourd’hui ».

LIRE LA SUITE: Les labradors nommés race de chien la plus méchante

Un autre a affirmé que le câlin pourrait avoir un sens plus profond en disant “ces âmes se reconnectent de leur vie passée, ne dites pas que je me trompe”, tandis qu’un autre a convenu que la gentillesse était hors de l’échelle en disant: “Ils doivent vivre les uns avec les autres maintenant je ne fais plus les règles ».

Certaines réponses ont vu des gens taguer leurs amis, laissant entendre que les chiots s’embrassant étaient comme eux lorsqu’ils se rencontraient – les réponses incluaient « J’aimerais que vous m’étreigniez comme ça » et « Pourquoi est-ce que vous me serrez dans vos bras ? »

Un autre utilisateur pensait que le meilleur ami de l’homme avait appris par l’exemple en disant : « J’aime l’idée qu’ils nous voient nous étreindre et copier notre comportement !

Une réplique à l’image disait simplement : « Les chiens… nous ne sommes pas dignes ».