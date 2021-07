La meilleure cible défensive de Tottenham veut désespérément signer et les commandes passent dès que possible

Le principal défenseur central de Tottenham, Cristian Romero, aurait déclaré à Atalanta qu’il souhaitait rejoindre les Spurs et souhaitait que l’accord soit conclu le plus rapidement possible.

Le directeur sportif Fabio Paratici a la star de Serie A en tête de sa liste de souhaits depuis qu’il a franchi la porte dans le nord de Londres. Cependant, il y a plusieurs complications à surmonter d’abord pour que l’accord soit réellement conclu.

Le premier d’entre eux est qu’Atalanta doit transformer le prêt de l’Argentin en un accord permanent de 12 millions de livres sterling de la Juventus, comme ils ont le droit de le faire.

Tottenham et Atalante devrait alors s’entendre sur des frais, ce qui s’est jusqu’à présent avéré gênant.

Pour sa part, un rapport de 90.mins affirme que le 23 ans veut signer au plus vite. En effet, des conditions personnelles ont déjà été convenues.

Le gros problème pour les Spurs est que plus la saga se prolonge, plus il devient difficile pour le nouveau manager Nuno Espirito Santo de travailler avec son meilleur XI avant le début de la nouvelle saison.

Tottenham a déjà vendu deux défenseurs centraux après Toby Alderweireld a déménagé au Qatar, après le passage de Juan Foyth à Villarreal. Il semble également qu’Eric Dier et Davinson Sanchez ne fassent pas partie des plans à long terme de Nuno.

Cela pourrait laisser Joe Rodon et Japhet Tanganga comme duo de premier choix pour affronter Man City le week-end d’ouverture. C’est malgré le fait que Tanganga soit sujet aux blessures et joue beaucoup de son football à l’arrière droit.

À l’heure actuelle, les Spurs seraient à environ 8 millions d’euros de la valorisation de Romero par Atalanta.

Et avec Daniel Levy célèbre pour avoir joué au dur sur les frais de transfert, Tottenham risque de manquer un accord s’il n’est pas convenu bientôt.

Raphael Varane ou Ben White – qui est mieux ? Le guide définitif du débat qui fait rage sur les transferts

Chelsea émerge en tant que favori pour l’objectif de Tottenham

Pendant ce temps, Chelsea est devenu le nouveau favori pour signer la cible de transfert de Tottenham, Jules Kounde, de Séville, selon un rapport.

Les Bleus ont été l’un des clubs les plus actifs en termes de sorties, mais pas pour les nouvelles recrues. C’est en dépit des rumeurs de transfert entourant un offre potentielle de 130 millions de livres sterling pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland. Alors qu’un nouveau buteur est la priorité absolue du patron Thomas Tuchel, il se penche également sur sa défense.

Antonio Rudiger n’a plus qu’un an sur son contrat et on ne sait pas s’il le renouvellera. De plus, une place a émergé suite au transfert permanent de Fikayo Tomori à l’AC Milan.

Quant à savoir qui pourrait entrer, Chelsea a eu des mentions aux côtés de Manchester United pour l’international français Kounde.

Les Spurs ont eu les liens les plus forts, mais selon Calciomercato, Chelsea a maintenant pris le relais.

Les Blues, dirigés par la chef des transferts Marina Granovskaia – ont eu des discussions dans le “grand secret” sur un accord pour le défenseur.

En tant que telles, ces discussions ont atteint un « stade avancé ». Koundé est le principal objectif de Tuchel, ajoute le rapport, et Séville est prêt à faire une autre vente clé cet été.

En effet, ils ont déjà fait affaire avec Tottenham, troquer Bryan Gil contre Erik Lamela.

LIRE LA SUITE: L’ancien homme de Tottenham réalise une erreur après avoir renversé Nuno pour un raid à Liverpool