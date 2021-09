La meilleure cible du milieu de terrain de Man Utd souhaite le changement d’Old Trafford en 2022

in

Une cible privilégiée du milieu de terrain de Manchester United souhaite déménager à Old Trafford l’été prochain, tandis que les raisons de l’échec de Newcastle pour Hamza Choudhury ont été révélées – le tout dans le Paper Talk de jeudi.

LA CIBLE SUPÉRIEURE VEUT DÉPLACER MAN UTD 2022

Manchester United pourrait avoir de la chance l’été prochain, avec Riz Declan devrait sceller un transfert loin de West Ham.

Selon le Manchester Evening News, United devrait intensifier sa recherche d’un milieu de terrain défensif – Rice étant considérée comme une option réaliste.

Les MEN avaient précédemment affirmé que bien que Rice souhaitait déménager à Old Trafford cet été, les Red Devils étaient en fait cool de conclure un accord.

Rice est aligné pour remplacer Nemanja Matic à United, alors qu’il est également considéré comme une mise à niveau sur Fred et peut-être Scott McTominay.

Ole Gunnar Solskjaer devait en fait moderniser sa salle des machines cet été. Cependant, le club a choisi de conclure des accords pour Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane à la place.

United devrait pousser les champions de Manchester City jusqu’au bout dans la course au titre cette saison. Mais malgré cela, il semble qu’ils aient déjà un œil sur leur activité de transfert pour l’été prochain.

Les hommes de Solskjaer affronteront Newcastle à Old Trafford lors de leurs prochaines sorties en Premier League le 11 septembre.

NEWCASTLE EN ÉCHEC DE DÉPLACEMENT EN MILIEU DE TERRAIN

La tentative de Newcastle United de signer le milieu de terrain de Leicester City Hamza Choudhury a échoué car le club ne correspondrait pas aux frais de prêt et au salaire du joueur. (Les temps)

Les rivaux de Manchester United et City devraient s’affronter à nouveau l’été prochain – pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland. (Le soleil)

Manchester United ne recevrait que 5 £ pour chacune des ventes de maillots de Cristiano Ronaldo après son retour au club. (Le soleil)

Chelsea a réalisé un bénéfice d’environ 38 millions de livres sterling cet été malgré une dépense record de 97,5 millions de livres sterling pour Romelu Lukaku. (Le soleil)

Martin Odegaard n’est pas un fan du documentaire All or Nothing d’Arsenal car il admet qu’il ne peut pas être lui-même devant les caméras. (Le soleil)

Massimiliano Allegri a été rendu furieux par la fenêtre de transfert inférieure à la normale de la Juventus qui a vu Cristiano Ronaldo partir pour Manchester United. (Daily Mirror)

EVERTON CONTREVENU DANS VAN DE BEEK SWOOP

Everton a été contrecarré lors d’une tentative tardive de signer Donny van de Beek en prêt de Manchester United après avoir appris que l’international néerlandais faisait toujours partie des plans d’Ole Gunnar Solskjaer. (Courrier quotidien)

Le défenseur de Chelsea Malang Sarr a été laissé dans les limbes du transfert après avoir vu sa date limite passer à Greuther Furth s’effondrer dans les dernières heures. (Courrier quotidien)

Eden Hazard a affirmé qu’il “est toujours blessé” alors qu’il dit qu’il est déterminé à prouver sa valeur au Real Madrid cette saison. (Courrier quotidien)

Saul Niguez a expliqué comment le refus de Diego Simeone de le jouer dans sa position correcte à l’Atletico Madrid l’a amené à rejoindre Chelsea en prêt. (Courrier quotidien)

Virgil van Dijk s’est remis un doigt luxé lors du match de qualification des Pays-Bas contre la Norvège mercredi soir. (Courrier quotidien)

PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Yves Bissouma suscite toujours l’intérêt à long terme de trois des grands de la Premier League, bien qu’il soit resté à Brighton cet été. (Express quotidien)

Barcelone a refusé d’abandonner sa poursuite de Dani Olmo du RB Leipzig malgré le rejet d’une offre de 50 millions de livres sterling pour le milieu de terrain le jour de la date limite de transfert. (Courrier quotidien)

La superstar brésilienne Willian a scellé un retour émouvant dans son club d’enfance Corinthians et a marqué l’occasion avec un moment déchirant avec son père. (Courrier quotidien)

Leigh Griffiths a accusé Neil Lennon de l’avoir proposé parce qu’il veut se rendre pertinent. (Enregistrement quotidient)

Nikica Jelavic s’attend à ce que son compatriote Niko Katic revienne à Ibrox la saison prochaine. (Enregistrement quotidient)

Hearts tient à ramener l’ancien ailier des Rangers et écossais Barrie McKay en Écosse. (Soleil écossais)