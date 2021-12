La meilleure console de nouvelle génération est celle que vous pouvez réellement acheter : la Xbox Series S

La bataille de la génération actuelle pour la suprématie des consoles est en quelque sorte une fausse guerre.

Microsoft et Sony ont tranquillement passé 2021 à sortir de solides jeux de première et de seconde partie tout en faisant vaguement signe de la main des choses à grand succès en forme de God of Elder Scrolls à venir dans le futur.

Et grâce à une combinaison de la crise mondiale des puces, des problèmes généraux de chaîne d’approvisionnement et d’un engouement rapide pour la spéculation faisant grimper le prix de tout objet de collection, même à distance, la PS5 et la Xbox Series X sont plus difficiles à mettre la main que Tyson Fury dans une bulle bain.

Il est difficile de s’enthousiasmer pour des choses que vous ne pouvez pas avoir, il n’est donc pas étonnant que les choses se sentent un peu en sourdine en dehors des réassorts matériels sur le devant de la console.

Mais que se passerait-il si je vous disais qu’il y avait une console de « nouvelle génération » souvent négligée que vous pourriez réellement acheter – pas auprès de quelqu’un sur eBay qui en a acheté une pour leur nièce jusqu’à ce qu’ils voient à quel point la revente était – mais d’un vrai magasin . Celui qui vend des pommes de terre, ou des réfrigérateurs, ou des vélos pour enfants.

Et cette boombox, je veux dire, la console de jeux, est la Xbox série S.

J’étais très sceptique quant à l’utilisation que ma Xbox pourrait avoir à côté de l’imposante PS5, les grandes cornes de son boîtier en plastique blanc dépassant comme un narval à côté du marsouin chétif Series S.

Mais l’interface utilisateur plus rapide et plus fluide en a fait mon choix pour les applications de divertissement, ce qui signifie que c’est ce qui est activé pour les jeux de soirée occasionnels, ce qui signifie que c’est là que les jeux perpétuels pour toujours comme Warzone et Fortnite sont installés, ce qui signifie que je suis tombé dans le Game Pass bien de nouveaux jeux et d’anciennes séries auxquels je n’ai pas eu la chance de jouer avant.

Depuis que Metal Gear Solid 3 est sorti alors que je n’étais pas assez vieux pour l’acheter, j’ai été un assez gros poney Sony. Je me souviens d’un E3 à l’époque de la PS3 qui s’était fâché que Twitch ne s’associe pas à PlayStation – ce niveau de droit stupide pour les adolescents.

Cela signifie que je n’ai jamais joué à Gears, ou Halo, ou Forza, ou aucun des autres points forts de Xbox. Mais en plus de cela, Game Pass est juste bien organisé en général, avec maintenant tous les grands jeux Bethesda comme Dishonored, Prey, New Vegas et Oblivion, ainsi qu’une liste tournante d’indés exceptionnels comme Hades, Unpacking et The Forgotten City, pour ne citer quelques actuels.

Alors vraiment, que voulez-vous de plus d’une console « next-gen » ? La série S propose un streaming de divertissement 4K, des performances suffisantes sur de nouveaux jeux formidables, une bibliothèque rétrocompatible de vieux amis, le tout emballé dans un package rapide et relativement bon marché, suffisamment compact pour ne pas avoir besoin de son propre permis de construire et de ses lois de zonage.

De plus, vous pouvez en acheter un littéralement aujourd’hui et le faire arriver à temps pour les vacances. Cela ne me semble pas vraiment un compromis.

J’y pense un peu comme acheter la version Pokemon Pearl lorsque vous attendez Pokemon Platinum. Lorsque la PS5 que vous voulez réellement sera disponible, vous aurez accès aux deux côtés de l’allée de jeu exclusive pour le prix bas et bas de plus qu’un paiement hypothécaire, d’accord – c’est un peu bougie, mais vous savez ce que je veux dire.

J’ai été surpris de voir à quel point j’aime la Xbox Series S, et si vous avez 20 ans de jeux Xbox à rattraper, et une dépendance en plein essor de 4K X-Files alimentée par Disney +, alors vous pourriez être aussi bien.